Хавлията за лице изглежда безобидна, но влажната и топла среда в банята я превръща в истински рай за микроби. Какво точно расте върху нея, колко бързо и какво означава това за здравето на кожата ви, ето какво казват специалистите.

Пери Мирдамади, ND, натуропат и функционален медицински специалист, обяснява в публикация, привлякла широко внимание, как точно се развива бактериалното замърсяване:

„Дори след душ кожата ви съдържа бактерии. Когато се избърсвате, влагата от хавлията се смесва с бактериите от тялото ви и се образува смес от инфекциозни микроорганизми."

Според Мирдамади бактериалното натоварване нараства рязко с всеки изминал ден:

  • Ден 0 – прясно изпрана хавлия, но върху нея вече могат да се открият бактерии
  • Ден 1 – броят на бактериите се увеличава видимо
  • Ден 5 – хавлията съдържа толкова много микроорганизми, че при много хора вече мирише на влага

Миризмата на влажна кърпа не е случайна, а директен резултат от бактерии, които разграждат телесните масла, за да оцелеят и да се размножават в тъканта. 

Дерматологът д-р Алок Виж от Cleveland Clinic допълва, че колкото по-дълго хавлиите остават влажни, толкова по-дълго дрождите, бактериите, плесените и вирусите остават живи и активни. По думите му мръсните кърпи могат да предизвикат или влошат гъбички по ноктите, атлетическо ходило, екзема и атопичен дерматит.

Дерматологични проблеми от мръсни кърпи, какъв е рискът за лицето?

Хавлията за лице е особено проблематична, тъй като докосва кожата, която е склонна към акне, чувствителност и алергични реакции. Ето какви здравословни проблеми може да провокира:

Акне и мръсни кърпи

Бактериите, натрупани в тъканта, се пренасят директно в порите при всяко избърсване. Резултатът е бактериално акне, фоликулит (възпаление на космените фоликули) и гъбично акне, видове, при които стандартните грижи не винаги работят, ако хавлията не е сменена. 

Екзема и алергични реакции

Замърсените хавлии събират мъртви клетки и масла. Освен това остатъчен перилен препарат или омекотител може да предизвика контактен дерматит, особено при хора с чувствителна кожа или склонност към екзема.

Вируси и респираторни проблеми

Влажните кърпи могат да приютят и вируси и спори на плесени. Избърсването на лице, очи и уста с такава хавлия директно въвежда патогени, свързани с настинки, грип и конюнктивит.

E. coli в банята и колиформни бактерии по кърпите

Особено тревожни са данните за споделените кърпи за ръце. Микробиологът Чарлз Герба от Университета на Аризона изследва бактериалното замърсяване на кърпи и установява, че:

  • 90% от кърпите в банята са замърсени с колиформни бактерии
  • 14% съдържат E. coli – бактерия, свързвана с фекално замърсяване

Още по-стряскащо е твърдението на Герба, цитирано от TIME: „След около два дни, ако избършете лицето си с кърпа за ръце, вероятно получавате повече E. coli на лицето си, отколкото ако потопите главата си в тоалетната." Затова той препоръчва кърпите за ръце да се перат на всеки два дни. 

Как да перем кърпи за баня, съвети на специалистите

За да се предпазите ефективно, специалистите препоръчват следния режим на хигиена на кърпите за лице:

  • Сменяйте хавлията за лице на всеки 1–2 дни; при акне-склонна кожа, след всяко измиване
  • Перете на висока температура с нежен препарат без аромати; пропуснете омекотителя
  • Никога не оставяйте хавлията на куп, окачвайте я на добре проветриво място, за да изсъхне напълно между употребите
  • Не използвайте банната хавлия за лице, тя пренася бактерии и гъбички към чувствителната кожа на лицето
  • Избърсвайте внимателно, без търкане, грубото триене уврежда защитната бариера на кожата и улеснява проникването на бактерии
  • При упорито акне помислете за еднократни биоразградими кърпички за лице като алтернатива 
Хавлията за лице е ежедневен контакт с кожата ви и може да бъде невидим фактор зад акне, екзема, гъбични инфекции и дори вирусни заболявания. Простото решение е да перете по-често, минимум на всеки две до три употреби и на всеки 1–2 дни за хавлията за лице. Следвайки тези съвети за хигиена на кърпите за лице, вие инвестирате в здравето на кожата си с минимално усилие.

Източници

  1. Пери Мирдамади, ND. „Колко често трябва да перете кърпите? Лекар предупреждава, че те вероятно са пълни с инфекциозни бактерии" Американска асоциация по натуропатична медицина.
  2. Редакция на The Cut. „По-добри ли са еднократните кърпички за лице за кожата ви?"
  3. Д-р Алок Виж, дерматолог. Препоръки за хигиена на хавлиите. Cleveland Clinic Health Essentials.
  4. Чарлз Герба, микробиолог, Университет на Аризона. Проучване за бактериалното замърсяване на кърпи в банята – цитирано в TIME Magazine, 2017.