Редовното къпане е безспорно здравословна навик. Затова допълнителен душ на ден може да изглежда като още по-добра идея. В крайна сметка душовете почистват тялото ни. А по-чисто означава по-добре, нали?

Не непременно. Истината е, че прекомерното къпане може да навреди повече, отколкото да помогне. Важно е да се къпем достатъчно, за да останем чисти и без неприятна миризма, но не толкова много, че да изсушим кожата си и да премахнем естествената ѝ защитна бариера.

Защо добрата хигиена е важна

"Къпането е важен ритуал за нашите тела по няколко причини", обяснява д-р Гордън Спрат. "През деня пот, бактерии, мъртви кожни клетки и замърсители от околната среда се натрупват по кожата ни, и измиването помага за тяхното премахване."

Хигиената и здравето на кожата са тясно свързани. Добрата хигиена помага да:

Намали телесната миризма, причинена от бактерии и телесна миризма

Предотврати кожни инфекции и хигиена , бактериални, гъбични или дрождови

Подкрепи психичното здраве чрез намаляване на тревожността и стреса, подготовка на тялото за спокоен сън и подобряване на настроението

Прекомерно къпане вреди, какво се случва с кожата

Може да изглежда, че колкото сме по-чисти, толкова по-добре, но твърде честото къпане може да бъде тежко изпитание за кожата. "Естествената влага на кожата ни помага да я защити от стресори от околната среда", казва д-р Спрат. "Ако човек се къпе твърде често или използва гореща вода и сапуни със силни детергенти, това може да наруши естествената защитна бариера на кожата."

Кога душът е твърде често? Когато влагата се отстрани, кожата може да стане червена, опъната, да предизвика сухота и сърбеж след душ. Ако стане прекалено суха, може да се напука, и бактерии, вируси, гъбички, алергени и дразнители могат да проникнат и да причинят щети на по-дълбоките слоеве.

Според експертите, прекомерното къпане може да:

Предизвика обостряне на чувствителни кожни състояния като екзема и псориазис , важно за грижа за чувствителна кожа.

Наруши микробиома на кожата , популацията от здравословни бактерии и "добри" микроби, необходими за предотвратяване на инфекции и контрол на възпалението.

Причини сухота на скалпа, сърбеж или люспи, а в някои случаи може да увеличи мазнината на скалпа и косата.

Изсуши косъмите, правейки косата по-чуплива и склонна към чупене, накъдряне и цепещи се краища.

Окаже негативно въздействие върху околната среда чрез ненужна прекомерна употреба на вода.

Колко пъти седмично трябва да се къпем

Няма универсален отговор на този въпрос. Много лекари казват, че ежедневният душ е добър за повечето хора, но повече от това може да започне да причинява кожни проблеми.

За мнозина обаче два до три пъти седмично е достатъчно и може да е дори по-добре за поддържане на доброто здраве. Това зависи отчасти от начина ви на живот. Някой, който прекарва часове на горещо слънце, работейки в двора, бягайки или карайки колело, вероятно ще трябва да се къпе по-често от някой, който стои на хладно и вътре.

Има и други фактори. Ако имате определени алергии или особено мазна кожа, може да е добра идея да се къпете по-често. От друга страна, дерматологични съвети за къпане препоръчват хората с определени кожни състояния да ограничат душовете до минимум.

Колко дълго трябва да се къпем?

Не всяко къпане е еднакво. Бързо ежедневно изплакване не е същото като 20 мин. душ или накисване във ваната. Колкото повече време прекарате във водата, толкова по-лоши могат да бъдат ефектите върху косата и кожата.

Оптималната продължителност на душа е 3 до 5 минути, като се концентрирате върху важните части на тялото: подмишници, слабини и лице. Не е нужно да изтривате всеки сантиметър от кожата, освен ако не сте се въргаляли в калта.

Каква температура на водата да избираме, когато се къпем?

Температурата на водата също прави голяма разлика. Горещата вода може да се усеща добре, когато навън е студено, но е по-вероятно да изсуши кожата ви и да предизвика сърбеш. Опитайте се да поддържате температурата на водата по-близо до топла, отколкото до гореща.

Използване на меки измиващи средства и хидратация

Ароматите и парфюмите могат да изтеглят влагата от кожата ви. Затова търсете нежни сапуни и почистващи средства. Дори можете да потърсите такива с етикети като "нежно почистващо средство", "за чувствителна кожа" или "хипоалергенно".

Ограничете изсушаващите ефекти, като се подсушите с кърпа вместо да триете, и след това нанесете хидратация след баня с крем без аромат. За най-добри резултати нанесете хидратиращия крем в рамките на 3 минути след излизане от банята или душа.

Честота на миене на косата

Повечето хора не се нуждаят от ежедневно измиване на косата. Около 2 до 3 пъти седмично е достатъчно за повечето типове коса. Може обаче да се наложи да го правите по-често, ако косата ви е особено мазна.

Отговорът на въпроса колко често трябва да се къпем не е еднакъв за всички. Въпреки че редовната хигиена е важна, прекомерното къпане може да наруши естествената защитна бариера и микробиома на кожата, водейки до сухота, сърбеж и кожни проблеми.

За повечето хора 2-3 душа седмично са достатъчни, а ежедневното къпане е приемливо, стига да е кратко (3-5 минути), с топла вода и меки измиващи средства. Не забравяйте да хидратирате кожата си след всяко къпане за оптимално здраве.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

