Ако имате проблеми със заспиването, има още един начин да опитате да подобрите вечерната си рутина.

Известен като „тъмен душ“, режимът включва къпане с приглушени или напълно изключени светлини, като според експертите може да помогне за по-добър сън, успокояване на ума и намаляване на стреса.

И така, дали къпането на тъмно всъщност ви помага да заспите по-бързо или да спите по-дълбоко, или е просто успокояващ ритуал, който ви кара да се чувствате добре в края на дългия ден? Експерти споделят научната обосновка зад този подход от ежедневието.

Какво представлява душът на тъмно?

За разлика от сутрешния душ, който цели да ни зарежда с енергия, душът на тъмно е насочен към намаляване на излагането на светлина, регулиране на телесната температура и улесняване на релаксацията за подготовка на тялото за сън.

Според д-р Челси Роршайб, доктор по невронауки и експерт по съня, душът на тъмно може да подготви мозъка и тялото за сън, като подобри времето за заспиване и общото качество на съня.

Как работи механизмът при душ на тъмно?

Регулиране на телесната температура

„За да може мозъкът да започне сън, тялото трябва да претърпи леко понижение на телесната си температура (обикновено с един градус)“, казва Роршайб.

„Вземането на топъл душ бързо повишава телесната температура и след това бързо понижава основната температура, когато излезете от душа. Това имитира естествения процес, който протича в тялото ни преди сън, което улеснява преминаването на мозъка към сън“, продължава тя.

Производство на мелатонин

Къпането на тъмно ограничава излагането на светлина вечер, което подпомага естествените циркадни ритми на тялото. Мелатонинът е хормон, регулиращ циркадния ритъм, който сигнализира кога е време за будност или сън.

"Производството му се регулира от светлинната информация, която навлиза през очите ни. Постоянното излагане на светлина потиска производството на мелатонин, докато по-ниските нива на светлина го увеличават", казва още експертът.

"Следователно, душът при изключена светлина насърчава освобождаването на мелатонин, подготвяйки мозъка за сън предварително."

Ползи за психичното здраве

Не само подобрен сън - душът на тъмно може да осигури и ползи за психичното здраве.

Намаляване на стреса

„Това е добър начин да се отпуснете и да се освободите от стреса преди лягане, като преместите нервната си система в парасимпатично състояние, което е отговорно за релаксацията и сънливостта“, отбеляза Роршайб.

"Това има допълнителното предимство да намалява нивата на циркулиращия кортизол, които обикновено са много стимулиращи."

"В тъмнината създаваме пространство за другите ни сетива да поемат контрол. Можем да се фокусираме повече върху утешителното усещане на топлата вода, приятните аромати на избраните продукти и успокояващите звуци на душа", обяснява още тя.

"Това може да прилича на състояние на медитация, създавайки перфектното пространство да визуализирате как мислите и притесненията ви се измиват."

Душът на тъмно все пак не е магическо решение

Според експертите, няма очевидни недостатъци на душа на тъмно, но те все пак предупреждават, че не трябва да се използва като бързо решение за проблеми със съня.

"Някой с хронични проблеми със съня или основно разстройство на съня може да постигне ограничен или никакъв успех без медицинска намеса", казват те.

Ключови фактори за успех:

Правилна нагласа: Не разглеждайте душа на тъмно като магическо решение

Време за релаксация: Не бързайте – целта е освен почистване на тялото, също стрес-редукция

Без притискане: Не го превръщайте в задължение или източник на допълнителен стрес

Доказани стратегии за по-добър сън

Освен душа на тъмно, експертите препоръчват:

Поддържайте постоянен график на съня:

Лягайте и ставайте по едно и също време всеки ден, включително през уикендите

Избягвайте кофеина:

Не приемайте кофеин поне 6 часа преди лягане

Внимавайте с храната:

Избягвайте тежки, трудно смилаеми храни около 3 часа преди сън

Ограничете светлината:

Избягвайте ярка светлина преди лягане, особено от таванно осветление и електронни екрани

Поддържайте спалнята тъмна, хладна, тиха и удобна

Правилото на 20 минути: "Не си позволявайте да се мятате и въртите в леглото повече от 20 минути", съветват специалистите по сън. Ако не можете да заспите, станете, направете успокояваща дейност като слушане на тиха музика при приглушена светлина за 10-15 минути, след това се върнете в леглото и опитайте отново.

Макар душът на тъмно да не е панацея за проблемите със съня, той може да бъде полезно допълнение към релаксиращата вечерна рутина, особено за тези, които търсят начини да намалят вечерната стимулация. Комбинацията от регулиране на телесната температура, увеличено производство на мелатонин и намаляване на стреса прави този тренд интересен от научна гледна точка.

Ако имате хронични проблеми със съня, консултирайте се с медицински специалист за професионална оценка и лечение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

