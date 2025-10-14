Душът крие рискове от инфекции заради милиарди бактерии

Когато повечето от нас влизат под душа, го правят с очакването за добра хигиена. Това изглежда разумно – гореща вода, плюс пара и сапун би трябвало да означава чистота и свежест. Последното нещо, което човек очаква, е екосистема от бактерии, експлодиращи върху лицето и тялото ви.

Оказва се, че душовете и маркучите са основно място за размножаване на бактерии, пише авторитетното издание БиБиСи. След като сте се изкъпали, маркучът остава топъл, мокър и неподвижен в продължение на часове.

Дългата му, тясна спирала осигурява достатъчно грапава повърхност за колонизиране на микроби. Бактериите образуват биофилми – лепкави микроскопични микробни „градове“, които се прилепват към почти всяка мокра повърхност. Фрагментите от биофилма след това лесно се разграждат в струята вода, когато пуснете крана.

До стотици милиони бактерии на квадратен сантиметър

Всъщност, за колко бактерии говорим? В тестове, проведени в лаборатории и в реални домове, броят на бактериите по маркучите за душ може да достигне милиони до стотици милиони клетки на квадратен сантиметър. Повечето са безвредни, но има и групи като тези, отговорни за туберкулозата и проказата.

Изследователи, които правят проби от битови маркучи, откриват и гъбички като Exophiala, Fusarium и Malassezia – организми, които в някои случаи могат да причинят и инфекции.

Този набор от микроби не е статичен – той се променя с времето. В проучване на 48 работещи душа, конструирани в лаборатория, изследователи в Китай установяват, че биофилмът, който расте вътре в тръбата на душа, достига своя пик след около четири седмици редовна употреба. След това той намалява, но се възстановява отново 22 седмици по-късно.

Колко висок е рискът от инфекция?

За повечето хора рискът от заразяване с бактерия от душа е нисък, особено ако го използвате често.

„Само душове, замърсени с Legionella (бактерии, които причиняват легионерска болест (тежка пневмония) или по-леката Понтиак треска) и други опортюнистични патогенни бактерии, представляват риск. Ако душът е замърсен конкретно с L. pneumophila, рискът от инфекция е относително висок“, казва за БиБиСи микробиологът Фредерик Хамес. Но той уточнява, че рискът е най-висок сред уязвимите групи.

Снимка: Unsplash

Съставът на бактериите във вашия душ може да зависи и от източника на водата. Домовете, снабдявани с хлорирана вода, са склонни да съдържат повече микобактерии, отколкото тези, които разчитат на вода от кладенци или нехлорирани системи.

Как да се справите с микробите в душа?

За щастие, има и някои доста прости стъпки, които можете да предприемете, за да намалите риска, породен от микробите в душа.

Материалът е важен

Първо, заслужава да се отбележи, че материалът, от който са направени душът и маркучът, има огромно влияние върху броя и вида на бактериите, които живеят там.

PVC душ е склонен да отделя повече въглерод във водата от PE-X душ (друг вид пластмаса), особено когато е нов. Този въглерод осигурява допълнителна храна за бактериите, но също така осигурява по-мека, по-грапава повърхност, която дава предимство на биофилмите.

Обикновена метална душ глава, изработена от неръждаема стомана или хромиран месинг, и къс маркуч с PE-X облицовка могат да затруднят образуването на биофилми.

Мултифункционалните или изключително гъвкави дизайни на душове могат да улавят застояла вода и да натрупват метали от водопровода нагоре по течението, което позволява на микробните съобщества да процъфтяват.

Моделът на струята е важен, тъй като режимите на мъгла произвеждат почти пет пъти повече фини аерозоли от моделите на дъждовна струя.

Температурата на водата също е от значение

Топлата вода произвежда най-голям ранен прилив на фини, вдишваеми аерозоли през първите 1-2 минути след пускането на душа. Това означава, че най-голяма вероятност от излагане на патогени, дебнещи във вашия душ, е през първите няколко минути след като пуснете горещата вода.

Снимка: iStock

Пускането на душа за 60-90 секунди, оставяйки го да се затопли, преди да влезете под струята, също означава, че той върши полезна работа през това време, като отмива много от микробите. Това е особено препоръчително след почивка или всяка дълга пауза между използването на душа.

Честа употреба, обезвлажняване и проветрение

Друго проучване предполага, че обезвлажняването и проветряването на банята след душ може да бъде ефективен начин за намаляване на нивата на аерозоли, съдържащи бактерии.

Колко често използвате душа си също може да повлияе на броя на бактериите, които растат в него. Колкото по-често се използва душът, толкова по-малка е възможността за застой на водата в тръбите, маркуча и душа. Това води до по-нисък растеж на биофилм.

Редовното почистване чрез пускане на много гореща вода през душа, заедно с премахване на котления камък от душ слушалката/главата или накисването й в лимонов сок, може да помогне за унищожаване на микробите, които живеят там.