Татуировките са по-популярни от всякога, но могат ли да крият сериозни здравни рискове, включително рак?

Ново изследване от края на 2025 г. открива връзка между перманентното мастило и развитието на определени видове рак.

Какво показва новото проучването за връзката между рака и татуировките?

Според проучване на Университета на Южна Дания (SDU), публикувано в научното списание BMC Public Health, хората с татуировки имат значително по-висок риск от развитие на рак на кожата и лимфом, злокачествено заболяване на лимфната система.

Изследването е проведено върху произволно подбрани двойки близнаци, което позволява по-прецизно сравнение. Резултатите са показателни:

Татуираните участници имат почти четири пъти по-висок риск от рак на кожата;

Рискът от лимфом е 2,7 пъти по-висок в сравнение с нетатуираните;

Размерът на татуировката има значение, всичко по-голямо от длан потенциално увеличава риска.

„За лимфома коефициентът на опасност е 2,7 пъти по-висок, което е доста много. За рака на кожата преди беше 1,6, а сега е 2,4. Това показва, че колкото повече мастило, толкова по-висок е рискът", обяснява Сине Бедстед Клеменсен, съавтор на изследването и асистент-професор по биостатистика в SDU, цитирана от Euronews Health.

Предишни изследвания: мастилото се натрупва в лимфните възли

Това не е първото предупреждение от научната общност. По-ранни проучвания са установяват, че мастилото от татуировки се натрупва в лимфните възли, което може да доведе до възпаление и в редки случаи до лимфом.

Дългосрочните здравни ефекти от татуировките обаче остават слабо изследвани, въпреки нарастващата им популярност. Според данни от European Journal of Public Health, между 13 и 21% от жителите на Западна Европа имат поне една татуировка.

Какво съдържат мастилата за татуировки?

Всяко мастило за татуировки се състои от два компонента: пигмент (за цвят) и носителна течност (която имплантира цвета в дермата – средния слой на кожата).

Тъй като голяма част от мастилата се внасят от различни страни по света, съставът им е трудно проследим. Според проф. Манал Мохамед от Университета на Уестминстър, специалист по медицинска микробиология:

„Някои мастила съдържат следи от тежки метали, включително никел, хром, кобалт и понякога олово. Тежките метали могат да бъдат токсични при определени нива и са известни с това, че предизвикват алергични реакции и имунна свръхчувствителност."

Освен тежки метали, в някои продукти са установени и канцерогенни и мутагенни вещества – токсични съединения, които увреждат ДНК.

Какво прави регулацията? Регламентът REACH влиза в сила

През 2022 г. Европейският съюз ограничи над 4 000 опасни вещества в мастилата за татуировки и перманентния грим чрез регламента REACH (Регистрация, Оценка, Разрешаване и Ограничаване на химикали). Всички мастила, класифицирани като канцерогенни или мутагенни, са забранени, а останалите изискват ясна маркировка.

В страни извън ЕС регулацията е по-слаба. Великобритания например едва сега разработва собствена версия на UK REACH за безопасност на мастилата.

Трябва ли да се тревожим? Отговорът на учените

Въпреки данните, учените призовават към балансиран подход, а не към паника:

Все още няма категорични доказателства , че татуировките директно причиняват рак;

Резултатите са в ранен етап и се влияят от множество фактори – вид мастило, местоположение на татуировката, генетика, среда;

Необходими са по-мащабни и дългосрочни проучвания .

„Ние всеки сам решаваме как да живеем. Но като изследовател е моя задача да информирам хората за тези рискове – или по-точно, за това колко малко знаем в момента", казва Клеменсен.

Как да намалите рисковете при татуиране?

Независимо от резултатите на науката, следните мерки остават важни за безопасното татуиране:

Уверете се, че оборудването е напълно стерилно ;

Изберете студио, което използва сертифицирани мастила без вредни вещества , отговарящи на стандартите на REACH;

Избягвайте евтини мастила с неясен произход;

Следете за признаци на алергична реакция или хронично възпаление след татуирането;

Консултирайте се с дерматолог при съмнения.

Въпросът „могат ли татуировките да причинят рак" няма прост отговор, поне не засега. Данните от 2025 г. са сигнал за внимание, не за масова паника. Науката изисква повече изследвания, преди да бъдат направени категорични изводи. Дотогава информираният избор – за качествено студио, безопасни мастила и добра хигиена – остава най-разумният подход.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

