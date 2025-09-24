Добавка с витамин В3 намалява риска от рак на кожата

Приемът на добавка с витамин B3, която се продава без рецепта, може да ви помогне да предотвратите рак на кожата, сочи ново проучване.

Добавката е свързана както с намаляване на шансовете за развитие на смъртоносното заболяване, така и с подобряване на резултатите за оцелелите от рак на кожата, твърдят изследователите.

Известен като никотинамид, водоразтворимият витамин показва обещаващи резултати в превенцията на рака на кожата, като до три четвърти от кожните хирурзи съобщават, че го използват, за да намалят риска от развитие на рак на кожата или да предотвратят повторната му поява.

Отлични резултати при пациенти, минали през тежката диагноза

Откритието е на учени от Медицинския център на Университета Вандербилт, които стигат до извода, че никотинамидът, известен още като ниацинамид, намалява риска от рак на кожата с 14%. За хора, които вече са минали веднъж през диагнозата рак на кожата, той намалява риска от рецидив с цели 54%.

Снимка: Canva

Екипът анализира данни събрани от 33 822 души, 12 287 от които приемат 500 мг никотинамид два пъти дневно за повече от 30 дни, докато останалите 21 479 пациенти не са.

Ползите намаляват сред пациентите, които вече са имали рак на кожата повече от веднъж преди да започнат да приемат никотинамид, пише newsweek.com.

Защо Витамин D3 намалява риска от рак кожата?

В България има нарастващ брой случаи на рак на кожата, като меланомът е най-агресивната му форма. Ежегодно в страната ни се регистрират над 600 нови случая, а основната причина е прекомерното излагане на слънце.

Въпреки че типичните препоръчителни практики за слънцезащита, като избягване на обедно слънце, нанасяне на слънцезащитен крем и носене на слънцезащитно облекло, все още са важни, изследователите виждат никотинамида като „друг инструмент“ за предотвратяване на рак на кожата.

Снимка: Canva

Механизмът на никотинамид за намаляване на риска от рак на кожата се смята за свързан със способността му да подобрява възстановяването на ДНК и да забавя натрупването на нови увреждания от слънцето.

„Никотинамид, просто производно на витамин B3, показва истински потенциал като практичен инструмент за превенция на рака на кожата. Най-голямо въздействие се наблюдава при плоскоклетъчен карцином, където рискът е спаднал с повече от 20%.

Още по-поразително е, че пациентите, които са започнали да приемат никотинамид след първия си рак на кожата, рискът е намалял с над 50 процента. За разлика от инвазивните терапии, никотинамидът е евтин, без рецепта и без значителни странични ефекти“, коментира един от авторите д-р Юсуф Мохамед.

Добавката се предписва вече 10 години

Доказателства в подкрепа на потенциалните ползи от добавките с витамин B3 за предпазване от рак на кожата датират от повече от десетилетие.

Резултатите от проучване в Австралия, публикувано през 2015 г., което включва 386 души с анамнеза за немеланомен рак на кожата, сочат намален риск от нови видове рак на кожата.

Констатациите убеждават много лекари да препоръчат добавки с витамин B3 на своите пациенти. Проучване сред 1500 лекари, които извършват операция на Моос – прецизна процедура за отстраняване на рак на кожата, установява, че 77% препоръчват никотинамид.

Какво е ниацинамид?

Ниацинамид, наричан още никотинамид, е форма на витамин B3. Среща се в много храни, включително месо, риба, мляко, яйца, зелени зеленчуци и зърнени храни.

Ниацинамидът е необходим за функцията на мазнините и захарите в организма и за поддържане на здрави клетки. Ниацинът се превръща в ниацинамид, когато се приема в количества, по-големи от необходимите на организма. За разлика от ниацина, ниацинамидът не помага за лечение на висок холестерол.

Снимка: Canva

Хората използват ниацинамид за предотвратяване на дефицит на витамин B3 и свързани с него състояния като пелагра. Използва се също за акне, диабет, рак, остеоартрит, стареене на кожата, обезцветяване на кожата и много други състояния, пише списание health.

Кой може да има дефицит на витамин B3?

Повечето хора могат да си набавят достатъчно витамин B3 само чрез храна. Определени групи са по-застрашени от развитие на дефицит на ниацин поради лош хранителен прием на витамин B3, триптофан и други хранителни вещества, участващи в превръщането на триптофана в ниацин.

Хората с алкохолна зависимост, болест на Крон, анорексия, карциноиден синдром и ХИВ/СПИН често са недохранени, което може да доведе до дефицит на ниацин. Хората, които живеят в бедност и нямат постоянен достъп до храна, също могат да развият дефицит на витамин B3, причинен от липса на правилно хранене.

Освен това, хората с болестта на Хартнуп, рядко генетично заболяване, зависят от добавки с ниацин, тъй като тялото им няма способността да абсорбира определени аминокиселини от диетата си, което може да доведе до ниски нива на хранителни вещества, включително ниски нива на витамин B3.

----------------------------------------------

Често задавани въпроси?

Как се приема никотинамид?

Никотинамидът се предлага в капсули, таблетки, прахообразни и течни добавки, продава се без рецепта. Никотинамидът може да се приема като самостоятелна добавка или в комбинирана добавка с други хранителни вещества, като например други витамини от група В, минерали и билкови съставки. Никотинамидът обикновено се препоръчва да се приема с храна и често се разделя на няколко дози на ден. Безопасен ли е никотинамидът?

Никотинамидът обикновено се понася добре. Известно е, че е безопасен в дози от 35 mg дневно. Когато се приема във високи дози над три грама (3000 mg) на ден може да причини сериозни странични ефекти като гадене, повръщане и проблеми с черния дроб. За кои не е препоръчително да приемат никотинамид? Никотинамидът може да влоши заболяването на жлъчния мехур и стомашните язви и като цяло трябва да се избягва при хора с тези състояния. Хората с диабет също трябва да бъдат внимателни, когато приемат добавки с никотинамид, тъй като те могат да повишат нивата на кръвната захар. Можете ли да приемате твърде много никотинамид?

Никотинамидните добавки са безопасни, когато се приемат правилно. Ако обаче се приеме твърде висока доза, това може да доведе до нежелани странични ефекти. Може ли никотинамидът да причини зачервяване на кожата?

Някои форми на добавка B3, като никотинова киселина, причиняват зачервяване на кожата, когато се приемат във високи дози. Тази реакция е свързана с кристалния никотиново-киселинен компонент.