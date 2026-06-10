Кожата е един от най-големите и важни органи, затова не е изненада, че много медицински състояния могат да повлияят на външния ѝ вид.

Два проблема, които често засягат кожата, са целулитът и липедемът. Въпреки че изглеждат сходно на пръв поглед, това са напълно различни състояния с различни причини, симптоми и лечение.

Според едно глобално проучване 11% от жените може да имат липедем. Въпреки това, състоянието често се диагностицира погрешно като затлъстяване или целулит, което води до закъснение в лечението и потенциални усложнения.

Каква е разликата между липедем и целулит, техните причини, симптоми и най-ефективните терапевтични подходи за управление на състоянието.

Ключови различия между липедем и целулит

Макар и двете състояния да засягат външния вид на кожата, има няколко съществени разлики:

Външен вид

  • Липедем: Подута, набръчкана, неравна кожа със забележимо подуване
  • Целулит: Набръчкана, неравна кожа без подуване

Снимка: OpenAI

Причини

  • Липедем: Ненормално натрупване и разпределение на мастни клетки
  • Целулит: Мазнини и съединителна тъкан, които дърпат и натискат кожата

Симптоми

  • Липедем: Подути крака или ръце, кожа като гъба, чувствителна или лесно се насинява, хронична болка
  • Целулит: Обикновено не причинява допълнителни симптоми

Лечение

  • Липедема: Управление на теглото, компресионна терапия, липосукция
  • Целулит: Промени в начина на живот, лазерни процедури

Липедем: Сериозно медицинско състояние

Липедемът е здравословно състояние, при което мазнините се натрупват ненормално под кожата на краката, бедрата, седалището и ръцете.

За разлика от целулита, липедемът е медицинско състояние, което изисква лечение, тъй като може да доведе до хронични симптоми и дългосрочни усложнения.

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Симптоми на липедем

Липедемът се проявява на етапи, като симптомите прогресивно се влошават с развитието на заболяването. Според експертите, симптомите включват:

  • Симетрично подуване на краката или ръцете (и двете страни на тялото)
  • Кожа, която се усеща на допир като гъба
  • Чувствителна на допир кожа
  • Кожа, която лесно посинява
  • Излишни разширени вени или съдови звездички
  • Постоянна болка или подуване в краката, което се променя или влошава през деня или при активност
  • Усещане за тежест в краката
  • Умора (чувство за по-голяма умора от обичайното)

Какво причинява липедем?

Точната причина за липедемът остава неизвестна, но изследователите смятат, че генетиката играе важна роля

Снимка: Canva

Състоянието се среща почти изключително при жени и често се задейства от хормонални промени по време на:

  • Пубертет
  • Бременност
  • Менопауза
  • Приемане на противозачатъчни таблетки

Важно е да се отбележи, че затлъстяването не причинява липедем, въпреки че повече от половината хора с това състояние имат ИТМ (индекс на телесна маса) над 35.

Колко често се среща липедемът?

Според изследователите, 1 на 72 000 души има липедем, но този брой вероятно е по-нисък от реалния, тъй като състоянието често се бърка със затлъстяване, целулит или лимфедем.

Друга глобална оценка показва, че 11% от жените имат липедем. Състоянието е рядко при мъжете.

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Видове липедем

Можете да имате повече от един тип липедем едновременно, в зависимост от локацията на симптомите:

  • Тип I: Мазнини между пъпа и хълбоците
  • Тип II: Мазнини между таза и коленете
  • Тип III: Мазнини между таза и глезените
  • Тип IV: Мазнини между раменете и китките
  • Тип V: Мазнини между коленете и глезените

Етапи на липедем: Как прогресира заболяването

Липедемът бавно се влошава с времето при много хора. Разбирането на различните етапи може да помогне за ранна диагноза и навременно лечение.

Снимка: Canva

Етап 1: Ранен стадий

  • Кожата изглежда нормална на външен вид
  • При докосване се усещат образувания като камъчета под кожата
  • Може да има болка и лесно посиняване дори на този етап
  • Симптомите може да са леки, но вече присъстват

Етап 2: Умерен стадий

  • Повърхността на кожата става неравна
  • Появява се набръчкване, което прилича на:
    • черупка на орех
    • котидж сирене
  • Подуването и неравностите стават по-забележими
  • Дискомфортът и болката се засилват

Етап 3: Напреднал стадий

  • Краката могат да изглеждат като надути балони
  • Появяват се големи гънки от кожа и мазнини
  • Мазнините по краката изпъкват, създавайки деформация
  • Ходенето става трудно поради размера и теглото на засегнатите области
  • Значително влошено качество на живот

Етап 4: Усложнен стадий

  • Липедема и лимфедем се проявяват едновременно (състояние, известно като липо-лимфедем)
  • Най-тежкият стадий с най-много ограничения
  • Изисква интензивно медицинско наблюдение и лечение
  • Може да засегне способността за самостоятелно движение и ежедневни дейности

Как се лекува липедемът?

Въпреки че няма лечение за липедема, терапията може да помогне за намаляване на симптомите и спиране на прогресията на заболяването. Лечението винаги трябва да се извършва под наблюдението на лекар.

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Опции за лечение:

  1. Управление на теглото: Балансирана диета и редовна физическа активност могат да помогнат за предотвратяване на допълнително натрупване на мазнини. 
  2. Грижа за кожата: Добрата грижа за кожата може да поддържа засегнатата област хидратирана, което предотвратява сухост и болезнени усложнения.
  3. Компресионна терапия: Компресионни чорапи, чорапогащи или бандажи, приложени върху засегнатата кожа, могат да намалят подуването, болката и дискомфорта.
  4. Липосукция: В някои случаи липосукцията може да помогне за премахване на излишното натрупване на мазнини и подобряване на качеството на живот. Това обаче е хирургична процедура, затова е важно да претеглите рисковете и ползите.
  5. Хирургия: В тежки случаи може да е необходимо хирургично намаляване на обема на тъканите.

Усложнения от липедем: Защо ранната диагноза е важна

Ако липедемът остане нелекуван, може да доведе до:

  • Затруднено ходене
  • Чувства на притеснение и тревожност
  • Депресия
  • Вторичен лимфедем (блокада в лимфната система)
  • Венозно заболяване
  • Плоски стъпала
  • Ставни проблеми
  • Деформация на коленете

Колкото по-рано се диагностицира липедемът, толкова по-ефективно може да се управлява прогресията. 

Ако забележите симптоми от Етап 1 или 2, консултирайте се с лекар за оценка и възможни терапевтични опции, които могат да забавят развитието на заболяването.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници

  1. Healthline (2025): Липедем или целулит? Как да разберете разликата
  2. Cleveland Clinic: Липедем
  3. Advance Rehabilitation Service: Липедем срещу целулит: обяснение: ключови разлики и възможности за лечение
  4. Tactile Medical: Липедем срещу целулит: Какви са разликите?