Кожата е един от най-големите и важни органи, затова не е изненада, че много медицински състояния могат да повлияят на външния ѝ вид.
Два проблема, които често засягат кожата, са целулитът и липедемът. Въпреки че изглеждат сходно на пръв поглед, това са напълно различни състояния с различни причини, симптоми и лечение.
Според едно глобално проучване 11% от жените може да имат липедем. Въпреки това, състоянието често се диагностицира погрешно като затлъстяване или целулит, което води до закъснение в лечението и потенциални усложнения.
Каква е разликата между липедем и целулит, техните причини, симптоми и най-ефективните терапевтични подходи за управление на състоянието.
Ключови различия между липедем и целулит
Макар и двете състояния да засягат външния вид на кожата, има няколко съществени разлики:
Външен вид
- Липедем: Подута, набръчкана, неравна кожа със забележимо подуване
- Целулит: Набръчкана, неравна кожа без подуване
Причини
- Липедем: Ненормално натрупване и разпределение на мастни клетки
- Целулит: Мазнини и съединителна тъкан, които дърпат и натискат кожата
Симптоми
- Липедем: Подути крака или ръце, кожа като гъба, чувствителна или лесно се насинява, хронична болка
- Целулит: Обикновено не причинява допълнителни симптоми
Лечение
- Липедема: Управление на теглото, компресионна терапия, липосукция
- Целулит: Промени в начина на живот, лазерни процедури
Липедем: Сериозно медицинско състояние
Липедемът е здравословно състояние, при което мазнините се натрупват ненормално под кожата на краката, бедрата, седалището и ръцете.
За разлика от целулита, липедемът е медицинско състояние, което изисква лечение, тъй като може да доведе до хронични симптоми и дългосрочни усложнения.
Симптоми на липедем
Липедемът се проявява на етапи, като симптомите прогресивно се влошават с развитието на заболяването. Според експертите, симптомите включват:
- Симетрично подуване на краката или ръцете (и двете страни на тялото)
- Кожа, която се усеща на допир като гъба
- Чувствителна на допир кожа
- Кожа, която лесно посинява
- Излишни разширени вени или съдови звездички
- Постоянна болка или подуване в краката, което се променя или влошава през деня или при активност
- Усещане за тежест в краката
- Умора (чувство за по-голяма умора от обичайното)
Какво причинява липедем?
Точната причина за липедемът остава неизвестна, но изследователите смятат, че генетиката играе важна роля.
Състоянието се среща почти изключително при жени и често се задейства от хормонални промени по време на:
- Пубертет
- Бременност
- Менопауза
- Приемане на противозачатъчни таблетки
Важно е да се отбележи, че затлъстяването не причинява липедем, въпреки че повече от половината хора с това състояние имат ИТМ (индекс на телесна маса) над 35.
Колко често се среща липедемът?
Според изследователите, 1 на 72 000 души има липедем, но този брой вероятно е по-нисък от реалния, тъй като състоянието често се бърка със затлъстяване, целулит или лимфедем.
Друга глобална оценка показва, че 11% от жените имат липедем. Състоянието е рядко при мъжете.
Видове липедем
Можете да имате повече от един тип липедем едновременно, в зависимост от локацията на симптомите:
- Тип I: Мазнини между пъпа и хълбоците
- Тип II: Мазнини между таза и коленете
- Тип III: Мазнини между таза и глезените
- Тип IV: Мазнини между раменете и китките
- Тип V: Мазнини между коленете и глезените
Етапи на липедем: Как прогресира заболяването
Липедемът бавно се влошава с времето при много хора. Разбирането на различните етапи може да помогне за ранна диагноза и навременно лечение.
Етап 1: Ранен стадий
- Кожата изглежда нормална на външен вид
- При докосване се усещат образувания като камъчета под кожата
- Може да има болка и лесно посиняване дори на този етап
- Симптомите може да са леки, но вече присъстват
Етап 2: Умерен стадий
- Повърхността на кожата става неравна
- Появява се набръчкване, което прилича на:
- черупка на орех
- котидж сирене
- Подуването и неравностите стават по-забележими
- Дискомфортът и болката се засилват
Етап 3: Напреднал стадий
- Краката могат да изглеждат като надути балони
- Появяват се големи гънки от кожа и мазнини
- Мазнините по краката изпъкват, създавайки деформация
- Ходенето става трудно поради размера и теглото на засегнатите области
- Значително влошено качество на живот
Етап 4: Усложнен стадий
- Липедема и лимфедем се проявяват едновременно (състояние, известно като липо-лимфедем)
- Най-тежкият стадий с най-много ограничения
- Изисква интензивно медицинско наблюдение и лечение
- Може да засегне способността за самостоятелно движение и ежедневни дейности
Как се лекува липедемът?
Въпреки че няма лечение за липедема, терапията може да помогне за намаляване на симптомите и спиране на прогресията на заболяването. Лечението винаги трябва да се извършва под наблюдението на лекар.
Опции за лечение:
- Управление на теглото: Балансирана диета и редовна физическа активност могат да помогнат за предотвратяване на допълнително натрупване на мазнини.
- Грижа за кожата: Добрата грижа за кожата може да поддържа засегнатата област хидратирана, което предотвратява сухост и болезнени усложнения.
- Компресионна терапия: Компресионни чорапи, чорапогащи или бандажи, приложени върху засегнатата кожа, могат да намалят подуването, болката и дискомфорта.
- Липосукция: В някои случаи липосукцията може да помогне за премахване на излишното натрупване на мазнини и подобряване на качеството на живот. Това обаче е хирургична процедура, затова е важно да претеглите рисковете и ползите.
- Хирургия: В тежки случаи може да е необходимо хирургично намаляване на обема на тъканите.
Усложнения от липедем: Защо ранната диагноза е важна
Ако липедемът остане нелекуван, може да доведе до:
- Затруднено ходене
- Чувства на притеснение и тревожност
- Депресия
- Вторичен лимфедем (блокада в лимфната система)
- Венозно заболяване
- Плоски стъпала
- Ставни проблеми
- Деформация на коленете
Колкото по-рано се диагностицира липедемът, толкова по-ефективно може да се управлява прогресията.
Ако забележите симптоми от Етап 1 или 2, консултирайте се с лекар за оценка и възможни терапевтични опции, които могат да забавят развитието на заболяването.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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Източници
- Healthline (2025): Липедем или целулит? Как да разберете разликата
- Cleveland Clinic: Липедем
- Advance Rehabilitation Service: Липедем срещу целулит: обяснение: ключови разлики и възможности за лечение
- Tactile Medical: Липедем срещу целулит: Какви са разликите?