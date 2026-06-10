Кожата е един от най-големите и важни органи, затова не е изненада, че много медицински състояния могат да повлияят на външния ѝ вид.

Два проблема, които често засягат кожата, са целулитът и липедемът. Въпреки че изглеждат сходно на пръв поглед, това са напълно различни състояния с различни причини, симптоми и лечение.

Според едно глобално проучване 11% от жените може да имат липедем. Въпреки това, състоянието често се диагностицира погрешно като затлъстяване или целулит, което води до закъснение в лечението и потенциални усложнения.

Каква е разликата между липедем и целулит, техните причини, симптоми и най-ефективните терапевтични подходи за управление на състоянието.

Ключови различия между липедем и целулит

Макар и двете състояния да засягат външния вид на кожата, има няколко съществени разлики:

Външен вид

Липедем: Подута, набръчкана, неравна кожа със забележимо подуване

Целулит: Набръчкана, неравна кожа без подуване

Снимка: OpenAI



Причини

Липедем: Ненормално натрупване и разпределение на мастни клетки

Целулит: Мазнини и съединителна тъкан, които дърпат и натискат кожата

Симптоми

Липедем: Подути крака или ръце, кожа като гъба, чувствителна или лесно се насинява, хронична болка

Целулит: Обикновено не причинява допълнителни симптоми

Лечение

Липедема: Управление на теглото, компресионна терапия, липосукция

Целулит: Промени в начина на живот, лазерни процедури

Липедем: Сериозно медицинско състояние

Липедемът е здравословно състояние, при което мазнините се натрупват ненормално под кожата на краката, бедрата, седалището и ръцете.

За разлика от целулита, липедемът е медицинско състояние, което изисква лечение, тъй като може да доведе до хронични симптоми и дългосрочни усложнения.

Симптоми на липедем

Липедемът се проявява на етапи, като симптомите прогресивно се влошават с развитието на заболяването. Според експертите, симптомите включват:

Симетрично подуване на краката или ръцете (и двете страни на тялото)

Кожа, която се усеща на допир като гъба

Чувствителна на допир кожа

Кожа, която лесно посинява

Излишни разширени вени или съдови звездички

Постоянна болка или подуване в краката, което се променя или влошава през деня или при активност

Усещане за тежест в краката

Умора (чувство за по-голяма умора от обичайното)

Какво причинява липедем?

Точната причина за липедемът остава неизвестна, но изследователите смятат, че генетиката играе важна роля.

Снимка: Canva



Състоянието се среща почти изключително при жени и често се задейства от хормонални промени по време на:

Пубертет

Бременност

Менопауза

Приемане на противозачатъчни таблетки

Важно е да се отбележи, че затлъстяването не причинява липедем, въпреки че повече от половината хора с това състояние имат ИТМ (индекс на телесна маса) над 35.

Колко често се среща липедемът?

Според изследователите, 1 на 72 000 души има липедем, но този брой вероятно е по-нисък от реалния, тъй като състоянието често се бърка със затлъстяване, целулит или лимфедем.

Друга глобална оценка показва, че 11% от жените имат липедем. Състоянието е рядко при мъжете.

Видове липедем

Можете да имате повече от един тип липедем едновременно, в зависимост от локацията на симптомите:

Тип I: Мазнини между пъпа и хълбоците

Тип II: Мазнини между таза и коленете

Тип III: Мазнини между таза и глезените

Тип IV: Мазнини между раменете и китките

Тип V: Мазнини между коленете и глезените

Етапи на липедем: Как прогресира заболяването

Липедемът бавно се влошава с времето при много хора. Разбирането на различните етапи може да помогне за ранна диагноза и навременно лечение.

Снимка: Canva

Етап 1: Ранен стадий

Кожата изглежда нормална на външен вид

При докосване се усещат образувания като камъчета под кожата

Може да има болка и лесно посиняване дори на този етап

Симптомите може да са леки, но вече присъстват

Етап 2: Умерен стадий

Повърхността на кожата става неравна

Появява се набръчкване, което прилича на:

черупка на орех



котидж сирене

Подуването и неравностите стават по-забележими

Дискомфортът и болката се засилват

Етап 3: Напреднал стадий

Краката могат да изглеждат като надути балони

Появяват се големи гънки от кожа и мазнини

Мазнините по краката изпъкват , създавайки деформация

Ходенето става трудно поради размера и теглото на засегнатите области

Значително влошено качество на живот

Етап 4: Усложнен стадий

Липедема и лимфедем се проявяват едновременно (състояние, известно като липо-лимфедем )

Най-тежкият стадий с най-много ограничения

Изисква интензивно медицинско наблюдение и лечение

Може да засегне способността за самостоятелно движение и ежедневни дейности

Как се лекува липедемът?

Въпреки че няма лечение за липедема, терапията може да помогне за намаляване на симптомите и спиране на прогресията на заболяването. Лечението винаги трябва да се извършва под наблюдението на лекар.

Опции за лечение:

Управление на теглото: Балансирана диета и редовна физическа активност могат да помогнат за предотвратяване на допълнително натрупване на мазнини. Грижа за кожата: Добрата грижа за кожата може да поддържа засегнатата област хидратирана, което предотвратява сухост и болезнени усложнения. Компресионна терапия: Компресионни чорапи, чорапогащи или бандажи, приложени върху засегнатата кожа, могат да намалят подуването, болката и дискомфорта. Липосукция: В някои случаи липосукцията може да помогне за премахване на излишното натрупване на мазнини и подобряване на качеството на живот. Това обаче е хирургична процедура, затова е важно да претеглите рисковете и ползите. Хирургия: В тежки случаи може да е необходимо хирургично намаляване на обема на тъканите.

Усложнения от липедем: Защо ранната диагноза е важна

Ако липедемът остане нелекуван, може да доведе до:

Затруднено ходене

Чувства на притеснение и тревожност

Депресия

Вторичен лимфедем (блокада в лимфната система)

Венозно заболяване

Плоски стъпала

Ставни проблеми

Деформация на коленете

Колкото по-рано се диагностицира липедемът, толкова по-ефективно може да се управлява прогресията.

Ако забележите симптоми от Етап 1 или 2, консултирайте се с лекар за оценка и възможни терапевтични опции, които могат да забавят развитието на заболяването.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници