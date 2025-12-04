10 храни, които „убиват” целулита

Целулитът е сред основните притеснения за фигурата на почти всяка жена. Според статистиката около 85% от нежния пол страда от „портокалова кожа”.

Козметичната индустрия печели сериозно от това с различни продукти – от козметика до средства за домашна употреба, като ролери, вакуми и различен вид масажори.

Почти няма жена, която да не е търсила в Гугъл средства за справяне с целулита. Разбира се, има някои причини, на които може да повлияем, като например храненето.

Причини за появата на целулит?

Целулитът представлява неравномерно натрупване на подкожна мастна тъкан, което придава на кожата не гладък вид. Причините могат да варират от:

Хормонални промени

Небалансирана диета

Избор на начин на живот

Възраст

Генетична предразположеност

Кой храни помагат за намаляването на целулита?

Съществуват ли храни за намаляване на целулита. Диетологът Сонал Шах смята, че това е така. Въпреки че е установено, че фактори като токсини, замърсяване на околната среда, изкуствени храни, преработени храни и сладки напитки изострят портокаловата кожа, храните за намаляване на целулита наистина могат да работят за предотвратяването му.

Портокали, лимони и грейпфрути

Портокали и лимони. Кожите на тези плодове може да са като трапчинките на дупето, но тези антиоксидантни източници са богати на витамин С, който унищожава свободните радикали и стимулира производството на колаген.

Защо е добре това? Колагенът помага за изграждане на съединителната тъкан в кожата, сухожилията, връзките и кръвоносните съдове и затова играе важна роля за поддържането на дупето гладко. Лимоните са чудесни и за изхвърляне на всички токсини, причиняващи целулит, от черния дроб.

Снимка: iStock

Розови и червени грейпфрути. Що се отнася до храните за намаляване на целулита, те са богати на антиоксиданти като ликопен, които не само помагат за подобряване на кръвообращението и изравняване на целулита с течение на времето, но и могат да коригират клетъчния дисбаланс, който води до целулит.

Чушки

Вече стана ясно, че витамин C е полезен срещу целулита. Затова може да наблегнете на консумацията на чушки, които съдържат най-много витамин C от всички зеленчуци. Само една чушка осигурява един и половина пъти препоръчителния дневен прием на витамин C – яжте я сурова за максимален ефект и редувайте различните цветове.

Сьомга и риба тон

Сьомгата и рибата тон са богат източник на есенциални омега-3 мазнини. Тези здравословни мазнини подобряват флуидността и стабилността на клетъчните мембрани на тялото ви, така че те няма да се разградят и да се надуят.

Снимка: iStock

Има и доказателства, които предполагат, че засегнатата от целулит тъкан има леко възпаление, което рибите, богати на омега-3, могат да отстранят. Само две или три порции седмично би трябвало да помогнат. Избирайте дива риба пред отглеждана за по-богат източник на мазнини и я пригответе на пара, за да запазите ползите.

Ленено семе

Лененото семе е отличен вегетариански източник на омега-3 мастни киселини, а освен това, съдържа лигнани, вид фитоестроген, за който е доказано, че балансира нивата на естроген. Така то предлага двойна защита от целулит. Изследване установява, че естрогенът играе роля в развитието на целулита.

Чай матча

Матчата е вид зелен чай, богат на антиоксиданти, наречени катехини, които са известни със своите ползи за намаляване на целулита и изглаждане на мазнините. Някои проучвания показват, че една чаша матча има до 137 пъти повече антиоксиданти от обикновения зелен чай.

Чай от лайка

Симптоми на стрес? Що се отнася до борбата с целулита, може би е добре да направите нещо по въпроса. Дългосрочните ефекти от пренапрегнатия живот включват повишени нива на адреналин и хормона на стреса кортизол, което според проучване от 2000 г. увеличава появата на целулит.

Освен това, изследване, публикувано в списание Obesity, открива връзки между стреса и инсулиновата резистентност, което може да насърчи натрупването на мазнини. И тъй като увеличаването на размера на мастните клетки допълнително подчертава появата на трапчинки, разумно е да замените ежедневното си кафе с чаша успокояваща лайка.

Кайенски пипер и люти чушки

Това са мощни оръжия за борба с целулита. Капсаицинът, който се намира във вътрешността на лютите чушки ускорява метаболизма на тялото и премахва възпалението в стомашно-чревния тракт, като по този начин подпомага усвояването на хранителните вещества.

Използвайте го вместо сол, която може да влоши състоянието с целулита, като насърчава задържането на вода в клетките и намалява подуването на корема.

Броколи

Това кръстоцветно чудо е пълно с витамин С, който стимулира производството на колаген, богато е и на растителни хранителни вещества, като например сулфорафан, който засилва метаболизма, и индол-3-карбинол, за който проучванията показват, че помага за отделянето на странични продукти от естрогена в урината.

Когато става въпрос за целулит, хормоналният баланс е от изключителна важност. Не забравяйте, че суровите броколи съдържат три пъти повече сулфорафан от сготвените.

Листни зеленчуци

Спанакът и къдравото зеле (познато и като кейл) също са богати на витамин C, така че са чудесни за предотвратяване на нежелано натрупване на мазнини. Има и друга причина, поради която са включени в този списък с храни за намаляване на целулита.

Минералът магнезий, който помага за поддържане на младостта на кожата и е добър за поддържане на здравето на храносмилателния тракт, за да се гарантира, че метаболизмът не е претоварен за изгаряне на мазнини.

Авокадо

Богато на добри мазнини и фибри, то е тайно оръжие срещу целулита. Фибрите играят ключова роля в подпомагането на тялото да изчисти токсините, образуващи целулит, и да балансира нивата на глюкозата.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

—------------------------------------------------------

Източници