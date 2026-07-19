Лятото носи повече време навън, но и повече излагане на ултравиолетовите (UV) лъчи. Именно те са една от основните причини за увреждане на кожата от слънцето, състояние, известно още като фотостареене. Освен болезненото изгаряне, което се появява след прекомерно излагане на слънце, UV лъчите могат постепенно да доведат до появата на пигментни петна, бръчки, отпусната кожа и повишен риск от рак на кожата.

Според експертите от Health.com, позоваващи се на препоръките на American Academy of Dermatology (AAD), голяма част от тези промени могат да бъдат предотвратени с правилна ежедневна грижа и добра слънцезащита.

Снимка: Canva

Какво представлява фотостареенето?

Фотостареенето е процес на преждевременно стареене на кожата, причинен от многократно излагане на UV лъчи. За разлика от естественото стареене, което настъпва с възрастта, фотостареенето е резултат от външен фактор и може значително да ускори появата на възрастови промени.

UV лъчите проникват в по-дълбоките слоеве на кожата, където увреждат колагена, еластиновите влакна и клетъчната ДНК. С времето това намалява еластичността на кожата и води до трайни структурни промени.

Снимка: Canva

Как изглежда кожа, увредена от слънцето?

Промените невинаги се появяват веднага. В много случаи те се натрупват постепенно с години.

Най-честите признаци включват:

възрастови пигментни петна;

лунички;

неравномерен тен;

по-дълбоки бръчки;

отпусната кожа;

разширени повърхностни кръвоносни съдове;

мелазма;

сухи, лющещи се участъци.

Според дерматолозите особено внимание трябва да се обърне на актиничните кератози – груби, лющещи се петна, които се считат за предраково състояние и могат с времето да се превърнат в плоскоклетъчен карцином.

Снимка: Canva

Кои хора са изложени на най-висок риск?

Макар всеки човек да може да развие фотостареене, рискът е по-висок при хора:

над 50 години;

със светла кожа, светли очи или руса коса;

които прекарват много време на открито;

с история на чести слънчеви изгаряния;

с фамилна обремененост за рак на кожата;

приемащи лекарства, които повишават чувствителността към слънцето.

Използването на солариуми също значително ускорява процесите на стареене на кожата, тъй като и те използват UV лъчи.

Снимка: Canva

Как да предпазим кожата от слънчевите увреждания?

Според Американската академия по дерматология най-ефективната стратегия остава ежедневната профилактика.

Слънцезащитният крем остава най-важната защита

Дерматолозите препоръчват използването на широкоспектърен слънцезащитен крем със SPF поне 30, независимо дали денят е слънчев или облачен.

За максимална защита продуктът трябва да се нанася отново на всеки два часа, както и след плуване или обилно изпотяване.

Дрехите също предпазват

Широкополите шапки, дългите ръкави, леките тъкани и слънчевите очила намаляват количеството UV лъчи, достигащи до кожата и очите.

В часовете между 12:00 и 16:00 ч., когато UV индексът е най-висок, е добре да се търси сянка при възможност.

Снимка: Canva

Може ли увредената кожа да се възстанови?

Според експертите вече настъпилите структурни промени невинаги могат да бъдат напълно обърнати. Съществуват обаче методи, които могат значително да подобрят външния вид на кожата.

Дерматолозите използват различни процедури като химичен пилинг, лазерна терапия, микродермабразио, радиочестотен лифтинг, ултразвукови терапии, филъри и фотодинамична терапия при актинични кератози.

Изборът на лечение зависи от вида и тежестта на уврежданията и винаги трябва да бъде направен след консултация със специалист.

Снимка: iStock

Кои съставки действително помагат?

Според публикуваните данни няколко активни съставки имат най-добре проучен ефект срещу признаците на фотостареене.

Ретиноидите стимулират обновяването на клетките и могат да намалят фините бръчки и неравномерната пигментация. Тъй като увеличават чувствителността към слънцето, обикновено се използват вечер.

Витамин C действа като мощен антиоксидант и подпомага изсветляването на пигментните петна, като същевременно защитава клетките от оксидативен стрес.

Все повече научни данни подкрепят и действието на ниацинамида (витамин B3), който подпомага възстановяването на увредените клетки и може да намали риска от някои немеланомни кожни тумори.

За лечение на тъмни петна специалистите използват още азелаинова киселина, гликолова киселина и койева киселина.

Въпреки това дерматолозите предупреждават да не се комбинират прекалено много активни съставки едновременно, тъй като това може да раздразни кожата.

Снимка: OpenAI

Кога е време за преглед при дерматолог?

Продължителното излагане на UV лъчи е основният рисков фактор за развитието на рак на кожата. Затова експертите препоръчват редовно самонаблюдение на кожата.

Не отлагайте консултация със специалист, ако забележите:

промяна в размера, формата или цвета на бенка;

образувание, което кърви или образува корички;

рана, която не зараства повече от две седмици;

нови блестящи или необичайно оцветени възелчета;

бързо променящи се кожни образувания.

При необходимост дерматологът може да извърши биопсия, за да установи дали промените са доброкачествени или злокачествени.

Макар слънцето да е важно за синтеза на витамин D и доброто настроение, прекомерното излагане без защита има своята цена. Кожа, увредена от слънцето не е само козметичен проблем – тя е знак за натрупани увреждания, които могат да увеличат риска от сериозни заболявания.

Ежедневната употреба на слънцезащитен крем, разумното излагане на слънце и навременната консултация с дерматолог остават най-добрият начин да запазим кожата си здрава в дългосрочен план.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

—------------------------------------------------

Източници