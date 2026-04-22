Със сигурност сте чували фразата “Чеша се като крастав”. Отчасти и заради налагането на този израз в ежедневието, да си крастав се приема като нещо срамно.

Всъщност това е доста разпространено заразно кожно заболяване, което засяга около 200 милиона души по света.

Интензивен сърбеж, който се усилва нощем, и характерен обрив по тялото – това са първите признаци, по които може да разпознаете крастата.

Научете още как се предава, кои са рисковите групи и какво лечение предлага съвременната медицина.

Какво представлява крастата?

Краста е кожна инфекция, причинена от микроскопичен осемкрак акар Sarcoptes scabiei. Акарът прониква в горния слой на кожата, където се храни и снася яйца. Имунната реакция на тялото срещу акара и неговите отпадни продукти предизвиква характерния обрив и непоносимия сърбеж.

Без лечение акарите могат да живеят по кожата с месеци. Заболяването се разпространява изключително лесно при продължителен телесен контакт, поради което специалистите препоръчват едновременно лечение на всички членове на домакинството или близки контакти.

Симптоми на краста

Според данни, публикувани от Healthline и Mayo Clinic, след първоначалното заразяване симптомите се появяват след 2 до 8 седмици. При хора, преболедували краста преди, те могат да се проявят още след 1 до 4 дни.

Снимка: Canva

Основни симптоми

Интензивен сърбеж – засилва се особено нощем

Обрив по кожата – малки ухапвания, мехурчета или уртикария; цветът варира от розово-червено до сиво в зависимост от тена

Видими следи от тунелите на акара – тънки, леко издигнати линии по кожата

Най-засегнати области на тялото

Пространството между пръстите на ръцете

Китките и лактите

Подмишниците

Кръста и задните части

Гениталната и гръдната област

Видове краста

Обикновена (класическа) краста – най-честата форма

Нодуларна краста – образува издигнати възли

Норвежка (коричеста) краста – тежка и силно заразна форма; развива се при хора с отслабен имунитет

Снимка: Canva

Норвежката краста е животозастрашаваща форма на заболяването. Засяга предимно хора с имунодефицитни състояния, при ХИВ инфекция, химиотерапия или лечение с кортикостероиди. При нея кожата развива дебели корички, съдържащи хиляди акари.

Причини за краста и начини на предаване

Причините за краста се свеждат до предаване на акара Sarcoptes scabiei от заразен човек. Предаването става чрез:

Продължителен пряк кожен контакт – ръкостискане, прегръдки, сексуален контакт

Споделяне на дрехи, спално бельо и кърпи с болен човек

Престой в среди с много хора на тясно – детски заведения, старчески домове, затвори

Важно е да се знае, че акарите могат да оцелеят 2 до 3 дни извън тялото, което означава, че заразяване е възможно и чрез предмети. Животните не предават типичната за хората краста, въпреки че имат свой вид акари, причиняващи я.

Как се лекува крастата

Добрата новина е, че лечението на краста е ефективно и достъпно. Лекарите обикновено предписват локални препарати с перметрин, бензилбензоатен, кротамитон или линдан.

При норвежка краста или неуспех от локалното лечение лекарите могат да предпишат орален ивермектин. Допълнително се назначават антихистамини срещу сърбежа, стероидни кремове и антибиотици при вторична бактериална инфекция.

Важно уточнение: Сърбежът може да продължи няколко седмици след успешното лечение, това е нормална реакция на кожата и не означава, че лечението е неуспешно.

Как да предотвратите краста?

Избягвайте продължителен кожен контакт с хора, за които знаете, че имат краста.

Перете дрехите, спалното бельо и кърпите на 60°C или по-висока температура, за да унищожите акарите. При поява на симптоми у член на семейството — лекувайте едновременно всички близки контакти.

Предмети, които не могат да се перат, съхранявайте в найлонова торба поне 72 часа.

Снимка: iStock

Крастата е широко разпространена кожна инфекция, разпознаваема по интензивния нощен сърбеж и характерния обрив. Въпреки че причините са свързани с директен контакт с акар, заболяването се лекува успешно с предписани медикаменти.

Ключът към бързото възстановяване е ранното разпознаване на симптомите на краста, навременното посещение при лекар и едновременното лечение на всички близки контакти.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

--------------------------------------------------------------

Източници