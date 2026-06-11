Специалисти от Клиниката по дерматология на Военномедицинска академия (ВМА) ще извършват безплатни консултации за атопичен дерматит в периода 15–17 юни 2026 г. Кампанията идва в началото на лятото, сезон, който, противно на очакванията, също може да провокира тежки обостряния на заболяването.

Болест, която краде съня и спокойствието на стотици хиляди българи

Атопичният дерматит е хронично възпалително заболяване, което причинява упорит сърбеж, сухота и зачервяване на кожата. Това е най-честата и една от най-тежките форми на екзема. По данни на специалистите у нас от него страдат около 400 000 деца и 200 000 възрастни.

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Цената, която пациентите плащат, далеч надхвърля дискомфорта по кожата. „Над 80% от хората с тежки форми не спят повече от час и половина на нощ, а всеки трети развива депресия или тревожност“, изтъква доц. Весел Кантарджиев, началник на Клиниката по дерматология на ВМА.

По думите му голяма част от пациентите не успяват да контролират състоянието си и имат нужда от нови възможности за лечение, с които ще могат да се запознаят в рамките на кампанията.

„Съвременните терапии са напълно реимбурсирани от НЗОК и дават бърз ефект, сърбежът изчезва, кожата се възстановява, а пациентите отново могат да водят пълноценен живот“, подчертава доц. Кантарджиев.

Организирането на профилактични кампании, посветени на общественозначими заболявания, е сред мисиите на ВМА, така специализираната помощ достига навреме до повече нуждаещи се.

Защо лятото може да обостри атопичния дерматит

Макар зимата с нейния сух въздух от отоплението да е най-рисковият сезон за обостряния, екземата може да пламне по всяко време на годината. За част от пациентите именно топлите месеци отключват сърбеж, обриви и зачервяване, а виновниците са няколко:

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Жега и изпотяване – потта дразни увредената кожна бариера и засилва сърбежа, особено в гънките на лактите, коленете и шията.

Сезонни алергени – полени и треви, чиято концентрация е най-висока точно през лятото.

Някои слънцезащитни продукти – химичните UV филтри и ароматизаторите могат да предизвикат дразнене на чувствителната атопична кожа.

Хлорирана и солена вода – плуването в басейн или море при някои пациенти изсушава допълнително кожата.

Това превръща плажа, разходките и летните забавления в истинско предизвикателство за хората с атопичен дерматит.

Как да предпазим кожата си през топлите месеци

Добрата новина е, че рискът може да бъде сведен до минимум с няколко проактивни стъпки:

Поддържайте кожата хладна и суха – носете леки, дишащи дрехи от памук, избягвайте най-горещите часове на деня и взимайте хладък душ след изпотяване.

Изберете подходящ слънцезащитен крем – продукти с минерални филтри (цинков оксид, титанов диоксид), без парфюм, тествани за чувствителна кожа.

Изплаквайте се веднага след плуване – след басейн или море измийте кожата с чиста вода и нанесете емолиент.

Хидратирайте редовно – емолиентите остават основата на грижата целогодишно, включително през лятото.

Следете алергените – при висока концентрация на полени ограничете престоя на открито и проветрявайте дома вечер.

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При обостряне, което не се повлиява от обичайната грижа, потърсете дерматолог, а безплатните консултации във ВМА от 15 до 17 юни са добра възможност това да стане навреме и без направление.

Как да се запишете за безплатен преглед при дерматолог

Прегледите ще се провеждат в кабинет №220 на втория етаж в Поликлиника-ВМА, от 10:00 до 12:00 часа. Те са насочени към пълнолетни пациенти с вече установена диагноза или с тежка форма на заболяването.

Направление от личния лекар не се изисква, но е необходимо предварително записване на телефони: 02/92 25 002 и 02/92 26 181.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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