Клиниката по дерматология на Военномедицинска академия (ВМА) отново се включва в националната кампания „Отново в кожата си", организирана с подкрепата на Българското дерматологично дружество.

През месец ноември специалистите ще провеждат безплатни консултации за пациенти с атопичен дерматит.

Какво представлява атопичният дерматит

Атопичният дерматит е хронично възпалително кожно заболяване, характеризиращо се със сърбеж, сухота и зачервяване на кожата. Това е една от най-разпространените и най-тежките форми на екзема, засягаща значителна част от населението в България – около 400 000 деца и 200 000 възрастни.

Снимка: iStock

Заболяването има сериозно въздействие върху качеството на живот. Статистиките показват, че над 80% от пациентите с тежки форми спят не повече от час и половина на нощ, а всеки трети развива депресия или тревожност поради постоянния дискомфорт.

Съвременни възможности за лечение

„ВМА има дългогодишни традиции в провеждането на профилактични и общественозначими здравни кампании. Нашата мисия винаги е била да бъдем активна, отворена към обществото институция, която помага не само на своите пациенти, но и на всички нуждаещи се от навременна консултация и грижа", коментира доц. Весел Кантарджиев, началник на Клиниката по дерматология на ВМА.

Кампанията е насочена към пациенти, които не успяват да контролират състоянието си с конвенционални методи. Днес за тежкия атопичен дерматит са достъпни съвременни терапии, които са напълно реимбурсирани от НЗОК. Тези лечения дават бърз ефект, сърбежът изчезва, кожата се възстановява, а пациентите отново могат да спят спокойно и да водят пълноценен живот.

Как да се запишете

Записването за безплатен преглед е задължително и продължава до 31 октомври 2025 г. Можете да се свържете на телефон 0876/984 552 всеки делничен ден между 09:00 и 17:00 часа.

Снимка: iStock

Консултациите ще се провеждат в кабинет №234 на втория етаж в Поликлиника-ВМА и са предназначени за пациенти с вече установена диагноза или тежка форма на заболяването. Прегледите обхващат възрастни и деца на 12 и повече години.

По време на консултациите специалистите от ВМА ще предоставят подробна информация за съвременните възможности за терапия и ефективен контрол на заболяването.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.