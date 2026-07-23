Лятото носи повече слънчеви часове, повече изпотяване и за мнозина усещането, че кожата им изглежда по-чиста след няколко дни на плажа.

Истината обаче е по-сложна, слънцето не лекува акнето, а само маскира временно проблема, докато щетите за кожата се натрупват в дългосрочен план.

Може ли слънцето наистина да подобри акнето?

Загарът прикрива зачервяването и петната от акне, което създава впечатление за по-чиста кожа. UV лъчите могат също временно да пресушат излишния себум по лицето.

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Проблемът е, че изсушаването на пъпки от слънцето провокира кожата да реагира с прекомерно себумоотделяне, тя компенсира загубената влага, като произвежда още повече мазнина. Резултатът често е нов пристъп от пъпки няколко дни по-късно. Според проучване, публикувано в Journal of Cosmetic Dermatology (2023), слънчевото облъчване е значим „екзопозомен" фактор при пациенти с акне, а редовната фотопротекция реално подобрява резултатите от лечението.

Синя светлина терапия, различна от слънчевите лъчи

Одобрената от американската Агенция по храните и лекарствата (FDA) синя светлина терапия за акне наистина показва добри резултати при леко до умерено акне, клинично изследване, публикувано в The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, отчита осезаемо подобрение при самостоятелно приложение на терапията върху леки до умерени възпалителни лезии.

Важно е да се знае, че тя не е идентична със слънчевата светлина и се прилага в контролирани условия. Ако се интересувате от този метод, консултацията с дерматолог е задължителна стъпка, преди да го включите в терапията си.

Рисковете от прекомерно излагане на слънце

UV лъчението носи и реални ползи, стимулира синтеза на витамин D, намалява възпалението и повишава настроението. Но прекомерното и незащитено лечебно излагане на слънце крие сериозни рискове. Според данните на Американската агенция за опазване на околната среда (EPA) и Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) в САЩ, те включват:

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Слънчево изгаряне

Преждевременно стареене и по-изразени бръчки

Загрубяла, „кожена“ на вид кожа

Рак на кожата и UV лъчи , доказана и сериозна връзка

Отслабена имунна система

Катаракта и увреждания на очите

Актинични кератози (грапави, люспести участъци от кожата)

Фоточувствителни реакции и топлинни увреждания

Защо слънцето влошава акнето през лятото

Акнето през лятото често се засилва заради комбинацията от повишено потене и по-интензивно слънчево излагане. Когато потта се смесва с бактерии и себум, се стигат до запушени пори и пот, класически фактори за нов пробив на кожата, посочва Американската академия по дерматология (AAD).

Питироспорум фоликулит, имитаторът на акне

Освен класическото акне, топлите месеци благоприятстват и развитието на питироспорум фоликулит, състояние, причинено от прекомерно разрастване на дрожди във космените фоликули, което визуално наподобява акне, но изисква различно лечение, обясняват специалистите от Американския остеопатичен колеж по дерматология (AOCD).

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Безопасни практики за акнеична кожа на слънце

Правилната грижа за акнеична кожа през лятото включва ежедневна защита:

Използвайте некомедогенен слънцезащитен крем , специално разработен за лице и без съдържание на масла, проучването в Journal of Cosmetic Dermatology сочи, че той дори подпомага лечението на акне и намалява риска от пигментни петна от акне .

Ако приемате медикаменти за акне и фоточувствителност (някои ретиноиди и антибиотици повишават чувствителността към UV лъчи), избягвайте директно слънце и носете широкопола шапка и слънчеви очила, препоръчва AAD.

Категорично избягвайте солариум, вредата от солариума е доказан факт, а по данни на AAD употребата му преди 20-годишна възраст увеличава риска от меланом с 47%.

Други правила за управление на акнето

Дерматолозите от AAD препоръчват следните навици за по-чиста кожа:

Снимка: Canva

Почиствайте лицето два пъти дневно и след всяко изпотяване, без агресивно търкане.

Не пипайте и не изстисквайте пъпки, това повишава риска от инфекция и превенция на белези от пъпки става невъзможна.

Поддържайте косата чиста и далеч от лицето.

Следвайте стриктно плана на лечение, назначен от дерматолог, без чести самоволни промени.

Избягвайте продукти с алкохол, стягащи тонери и агресивни ексфолианти, които пресушават кожата.

Почиствайте грима преди лягане и преди тренировка.

Заложете на козметика за мазна кожа , обозначена като некомедогенна.

Слънцето може временно да прикрие акнето, но дерматолозите са категорични: то провокира прекомерно себумоотделяне и в дългосрочен план влошава кожата. Ежедневната слънцезащита за акнеична кожа, съобразена с типа кожа, и стриктното следване на лечебния план остават най-сигурният подход през летните месеци.

Често задавани въпроси

Витамин D помага ли при акне?

Проучване, публикувано в PLOS ONE, установява, че нивата на витамин D са обратнопропорционално свързани с тежестта на акнето, а допълването с витамин D намалява възпалителните лезии при пациенти с установен дефицит.⁸ Витамин D може да се набавя чрез слънце, хранителни добавки или храни, богати на него – без нужда от рисково излагане.

Солариумите изчистват ли акнето?

Не. Няма безопасна употреба на солариум. Временното прикриване на акнето от изкуствения загар не компенсира повишения риск от рак на кожата и влошаването на акнето при редовна употреба.

Как да избера слънцезащитен крем, който не влошава акнето?

Изберете продукт, обозначен като „некомедогенен“ и „без масла“. Ако използвате дневен медикамент за акне, нанесете го преди слънцезащитния крем.

Източници

Пикеро-Касалс, Дж., Моргадо-Караско, Д. и др. „Излагането на слънце – значим фактор от експозома при пациенти с акне и как фотозащитата може да подобри резултатите.“ Journal of Cosmetic Dermatology, 2023.

Андриесен, Х. „Клинична ефикасност на самостоятелно прилаганата терапия със синя светлина при леко до умерено акне по лицето.“ The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, 2009.

Агенция за опазване на околната среда на САЩ (EPA). „Здравословни ефекти от ултравиолетовото лъчение.“ Центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC). „Ултравиолетово лъчение.“

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Американска академия по дерматология (AAD). „Практикувайте безопасно излагане на слънце.“ aad.org

Американска академия по дерматология (AAD). „Навици, които могат да влошат акнето.“ aad.org