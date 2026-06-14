Близо половината възрастни живеят с дефицит на витамин D, без дори да подозират. А според дерматолозите това може да си личи и по кожата.

Все повече проучвания откриват връзка между дефицита на витаминD и акнето, особено при упоритите пъпки, които се връщат на едно и също място. Ето какво показват изследванията и кои са истинските причини за повтарящите се възпаления.

Защо пъпките се появяват на едно и също място

Много хора смятат, че изстисканата пъпка е изчезнала, но често тя никога не е напълно излекувана.

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„Дълбоките кистозни и нодуларни пъпки се намират много по-навътре в кожата, отколкото повечето хора предполагат“, обяснява консултант-дерматологът д-р Ели Рашид.

„Порите са сложна структура, която прониква дълбоко в кожата. Когато изстискате пъпка, може да изпразните повърхността, но възпалението, себумът и натрупаните клетки остават. Същата пора се възпалява отново след няколко седмици.“

Това обяснява появата на подкожни пъпки по челото и брадичката, които сякаш никога не изчезват напълно.

Връзката между дефицита на витамин D и акнето

Проучвания свързват този проблем с широко разпространения дефицит на витамин D, състояние, което според данни засяга около 49,5% от възрастните във Великобритания.

Учените все още не са доказали, че този дефицит пряко причинява акне. Но изследванията откриват ясна закономерност:

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Хората с акне по-често имат ниски нива на витамин D .

Тежестта на симптомите може да корелира с този дефицит.

Едно проучване предполага, че приемът на добавки с витамин D при тези пациенти може да доведе до намаляване на възпалението и подобряване на състоянието.

Консултант-дерматологът д-р Айза Джамил обяснява механизма: „Някои дефицити на витамини, като този на витамин D, могат да допринесат за по-възпалителна среда в кожата чрез отслабена имунна система. Те могат също да причинят лош сън, стрес или като цяло влошено здраве, което води до повече пъпки и възпаление.“

Това е и една от причините за дефицит на витамин D, симптомите често са неспецифични: умора, понижен имунитет и кожни проблеми.

Витамините не са вълшебно решение

Д-р Рашид подчертава, че дефицитът на витамин D не причинява акне сам по себе си.

„Коригирането на ниско ниво на витамин D рядко е това, което изчиства нечия кожа. Ако получавате повтарящи се пъпки на едно и също място, далеч по-вероятно е причината да е локалната активност на порите, хормоните и възпалението, отколкото витаминен дефицит.“

С други думи, витамините за чиста кожа са част от пъзела, но не и цялата картина. И двамата експерти препоръчват холистичен подход, пълноценно хранене и прием на добавки само когато е необходимо.

Какво още причинява повтарящи се пъпки

Д-р Джамил обяснява, че някои пори просто са по-склонни към запушване:

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„Лепкави“ пори , фоликули, които анатомично по-лесно задържат мъртви клетки и себум.

Чувствителни към андрогени пори , реагират на хормони, които стимулират мазната кожа и разширените пори , водейки до излишен себум. Това е ключов фактор при хормоналното акне и неговото лечение.

Дълбоки кисти , които никога не се разнасят напълно и периодично се възпаляват, класическо възпаление на мастните жлези .

Начинът на живот също играе роля. Очила, телефони, маски, докосване на лицето и човъркане на кожата причиняват дразнене, явление, известно като механично акне (acne mechanica).

„Съществува и козметично акне, причинено от масла за коса, восъци и стилизиращи продукти, които попадат върху кожата. Често го виждам около слепоочията, челото и линията на косата“, добавя д-р Рашид. Това подчертава защо изборът на козметика против акне има значение.

Как да спрете повтарящите се пъпки

Първата стъпка според двамата дерматолози е ясна, спрете да изстисквате.

„Изстискването увеличава възпалението, разпространява бактерии, оставя остатъчно запушване и значително повишава риска от белези“, обяснява д-р Рашид. Това е и една от най-подценяваните рискове при изстискване на черни точки.

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Други практични промени:

Избягвайте да докосвате кожата с ръце или с предмети, които носят бактерии (например телефона).

Следете кои продукти за коса или грим причиняват дразнене и ги отбележете.

Почиствайте редовно четките за грим и аксесоарите, които докосват лицето.

Управлявайте стреса – доказана е връзката между кожните проблеми и стреса .

Връзката между дефицита на витамин D и акне е реална, но нюансирана. Проучванията показват, че ниските нива на витамин D са по-чести при хора с акне и могат да поддържат възпалителна среда в кожата, но дефицитът рядко е единствената причина.

Повтарящите се пъпки по-често се дължат на анатомията на порите, хормоните, механичното дразнене и навика да изстискваме. Най-добрата стратегия остава холистична, балансирано хранене, добавки при нужда, внимателна грижа за кожата и спиране на изстискването.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници