Алергията към бижута обикновено се свързва с алергия към никел, който причинява сърбящ обрив, когато влезе в контакт с кожата.

Счита се, че около 10% от хората страдат от алергия към никел, който ни заобикаля почти навсякъде. Освен в бижута, може да се намери в много предмети от бита, като монети, ципове, рамки за очила, метални играчки, козметика, мобилни телефони, лаптопи, електронни цигари и други предмети.

Алергията към никел се появява, след като излагането на метала задейства имунната система да действа така, сякаш никелът е вредно вещество.

Симптоми на алергията към никел

Алергичната реакция обикновено започва в рамките на няколко дни след контакт с никел. Кожните състояния, свързани с алергия към никел, могат да се разпространят от мястото на контакт. По-рядко кожните състояния могат да бъдат по-широко разпространени по тялото.

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Симптомите на алергия към никел, засягащи кожата, включват:

Обрив или подутини по кожата

Силен сърбеж

Промени в цвета на кожата

Удебелена, жилава, напукана кожа

Мехури и отделяне на течност

Алергичните реакции, различни от широко разпространените кожни заболявания, са рядкост. Но симптомите могат да включват също разстроен стомах, гадене, главоболие или затруднено дишане.

Излагането на никел от зъбни или медицински устройства, докосващи кожата, може да доведе до увреждане на близките тъкани, болка или проблеми с устройствата.

Често срещани предмети с никел

Често срещани предмети, които могат да ви изложат на никел, включват:

Бижута за пиърсинг, пръстени, гривни, колиета и часовници

Закопчалки за дрехи, като ципове, копчета, кукички за сутиени и катарами за колани

Рамки за очила

Монети

Ключове

Метални инструменти и кухненски прибори

Метални играчки

Електронни устройства, включително мобилни телефони, лаптопи и таблети

Медицински и стоматологични изделия

Козметика

Електронни цигари

Малък брой хора с алергия към никел може да имат алергична реакция към никел, който се съдържа в храните. Но по-голямата част от хората с алергия към никел нямат реакция към никел в храните.

Превенция и алтернативи на никела

Най-добрата стратегия за предотвратяване на алергия към никел е да се избягва продължителното излагане на предмети, съдържащи никел. Ако вече имате алергия към никел, най-добрият начин да предотвратите алергична реакция е да избягвате контакт с метала.

Въпреки това, не винаги е лесно да се избегне никелът, тъй като той присъства в толкова много продукти.

Носете хипоалергенни бижута

Избягвайте бижута, съдържащи никел. Купувайте бижута, изработени от материали, които е малко вероятно да причинят алергични реакции. Търсете бижута, изработени от метали като неръждаема стомана без никел, хирургическа неръждаема стомана, титан, 18-, 22- или 24-каратово жълто злато, бяло злато без никел или стерлингово сребро.

Снимка: Pinterest.com



Изберете внимателно студио за пиърсинг

Преди да си направите пиърсинг, проверете дали студиото използва стерилни, безникелови или хирургически игли от неръждаема стомана в запечатани опаковки. Проверете дали студиото продава само хипоалергенни бижута и може да предостави документация за съдържанието на метал в продуктите за продажба.

Използвайте заместващи материали

Потърсете по-безопасни заместители на обикновените продукти, съдържащи никел:

Каишки за часовници, изработени от кожа, плат или пластмаса

Ципове или закопчалки за дрехи, изработени от пластмаса или покрити метали

Рамки за очила от пластмаса или титан

Лечение на алергията към никел

Първата стъпка в лечението на алергията към никел е избягването на контакт с метала.

Лекарства

Вашият медицински специалист може да Ви предпише едно от следните лекарства за намаляване на раздразнението и подобряване на обрива от алергична реакция към никел:

Кортикостероидните кремове се прилагат върху раздразнената кожа в продължение на 2 до 4 седмици. Продължителната употреба на кортикостероиден крем може да причини изтъняване на кожата.

Вместо кортикостероиди могат да се използват нестероидни кремове. Най-честата нежелана реакция е краткотрайно парене или смъдене.

Пероралните кортикостероиди, като преднизон, лекуват тежки или широко разпространени симптоми. Тези лекарства могат да се приемат само за ограничен период от време поради сериозни странични ефекти при продължителна употреба.

Пероралните антихистамини могат да осигурят известно облекчение от сърбежа.

Фототерапия

Това лечение включва излагане на кожата на контролирани количества изкуствена ултравиолетова светлина. Обикновено е предназначено за хора, чието състояние не се е подобрило с локални или перорални стероиди.

Снимка: Canva

5 мита за алергията към бижута

Мит №1: Не е нужно да почиствате бижутата си често

Мръсотия, пот, влага, лосион, слънцезащитен крем и други ежедневни продукти могат да се натрупат върху бижутата ви и да допринесат за корозия (мехурчета, вдлъбнатини, грапавост, хлъзгане) на метала. Когато не почиствате редовно бижутата си, е по-вероятно да получите раздразнение, което може да ви подведе да мислите, че имате алергия към метал. Препоръчваме да почиствате бижутата си на всеки 3-4 месеца, независимо дали го правите у дома или ги почиствате професионално от бижутер.

Мит №2: Алергични сте към злато

Чистото злато и сребро (примери за благородни метали) причиняват алергични реакции само в изключително редки случаи. По-вероятно е причинителите на реакцията да са сплавите, комбинирани със среброто или златото, сред които освен никел са още мед, месинг и други.

Чистото злато е много мек метал, така че медта или никелът често се смесват (или легират) с него, за да се увеличи неговата здравина и издръжливост. Колкото по-висока е чистотата на златото (известна още като каратово тегло), толкова по-малка е вероятността да изпитате симптоми. Ето най-често срещаните метални алергени, които наблюдаваме:

Мит №4: Прозрачният лак за нокти ще защити покритието на бижутата ми

Има продукт, известен като Jewelry Shield, който покрива бижутата, за да предпази покритието им и да предотврати дразнене на кожата. Но освен ако не се опитвате да съхраните бижута или други евтини артикули, този вид безцветен лак за нокти не се препоръчва. Вашите висококачествени изделия ще ви благодарят, ако не станете жертва на този мит.

Мит №5: Мога да се къпя и да плувам с бижутата си

Винаги сваляйте бижутата си, когато си миете ръцете, вземате душ, плувате и т.н. Хлорът може да ги повреди и обезцвети. Някои бижута дори могат да задържат вода, химикали и влага отдолу, създавайки предпоставки за лоша реакция.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници