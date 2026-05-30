Калият е сред най-важните минерали за човешкия организъм, но често остава подценяван. Той участва в работата на сърцето, нервната система и мускулите, а липсата му може да доведе до умора, крампи и нарушения в кръвното налягане.

Според информация на WebMD, калият помага на клетките да функционират правилно и участва в електрическите сигнали, чрез които тялото контролира редица жизненоважни процеси.

Каква е ролята на калия в организма?

Калият е минерал и електролит, който подпомага баланса на течностите и правилното функциониране на клетките. Той има ключова роля за:

нормалната работа на сърцето;

мускулните съкращения;

нервните сигнали;

регулирането на кръвното налягане.

Експертите обясняват, че когато нивата на калий са твърде ниски или твърде високи, това може да повлияе на сърдечния ритъм и мускулната функция.

Колко калий ни е необходим?

Според специалистите възрастните трябва да приемат около 4700 милиграма калий дневно. При кърмещите жени нуждите са по-високи – около 5100 милиграма.

Недостатъчният прием е често срещан проблем, особено при хора, които консумират повече преработени храни и по-малко плодове и зеленчуци.

Как калият подпомага здравето?

Може да помогне за контрол на кръвното налягане

Калият подпомага изхвърлянето на излишния натрий от организма. Това е важно, защото прекомерният прием на сол е свързан с повишен риск от високо кръвно налягане.

Според експертите именно този механизъм може да помогне за намаляване на напрежението в кръвоносните съдове и да подкрепи сърдечно-съдовото здраве.

Подпомага работата на мускулите

Мускулите разчитат на баланса между натрий и калий, за да функционират правилно. При недостиг могат да се появят слабост, спазми и крампи.

Има значение за костите и бъбреците

Според данни, цитирани от WebMD, храните, богати на калий, могат да помогнат за намаляване на киселинността в организма. Това може да бъде полезно както за здравето на костите, така и за ограничаване на риска от образуване на бъбречни камъни.

Какви са симптомите при недостиг на калий?

Недостигът на калий е известен като хипокалиемия. В някои случаи симптомите могат да бъдат леки, но при по-сериозен дефицит състоянието може да стане опасно.

Най-честите признаци включват:

умора;

мускулна слабост;

крампи;

запек;

нарушения в сърдечния ритъм.

Специалистите посочват, че хипокалиемия може да се развие при тежка диария, повръщане, злоупотреба с алкохол или продължителен прием на диуретици.

Възможно ли е да имаме прекалено много калий?

Прекомерните нива на калий, известни като хиперкалиемия, също могат да бъдат опасни. Най-застрашени са хората с бъбречни заболявания и възрастните пациенти.

Проблемът е, че понякога липсват ясни симптоми. В други случаи могат да се появят гадене, слабост и нарушения в сърдечния ритъм.

Кои храни са богати на калий?

Най-добрият начин за набавяне на калий е чрез храната. Сред най-богатите източници са:

банани;

картофи;

домати;

портокали;

сушени сливи;

бобови храни;

слънчогледови семки.

Особено впечатляващи са картофите – един средно голям печен картоф с кора може да съдържа близо 926 милиграма калий.

Доматеното пюре също е сред храните с високо съдържание на минерала.

Трябва ли да приемаме хранителни добавки?

Експертите препоръчват калият да се набавя основно чрез храната. Добавки може да бъдат необходими при определени състояния, но приемът им трябва да бъде обсъден с лекар.

Причината е, че прекомерното количество калий може да бъде опасно и да повлияе на сърдечната функция.

Калият е жизненоважен минерал, който подпомага работата на сърцето, мускулите и нервната система. Балансираното хранене с повече плодове, зеленчуци и бобови храни може да помогне за поддържането на нормални нива и добро общо здраве.

Ако често усещате умора, мускулни крампи или сърцебиене, консултацията със специалист е важна, за да се установи причината.

