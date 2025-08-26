Диета богата на калий намалява риска от депресия

Според данни на Световната здравна организация (СЗО), около 5% от световното възрастно население живее с депресия – психично състояние, което може да има дълбоко въздействие върху цялостното здраве на човек.

Пак според статистика на СЗО само в Европа над 44 милиона се оплакват от депресия, а в България 14,5% от хората в някакъв етап от живота си страдат от психични разстройства, съобщава Националният център по обществено здраве и анализи.

Минали изследвания показват, че хората могат да намалят риска от депресия, като следват насоки за здравословен начин на живот, като например достатъчно сън, редовни упражнения и здравословна диета.

Снимка: iStock

Някои храни също са свързани с намален риск от депресия, като мазни риби, листни зеленчуци, горски плодове и храни, богати на пробиотици, като кисело мляко и кисело зеле, пише MedicalNewsToday.

Защо диета може да помогне в битката с депресията

„Разстройствата на психичното здраве, включително депресията, налагат сериозно глобално бреме, а настоящите лечения – като фармакотерапията – често имат ограничения и странични ефекти“, споделя пред Medical News Today д-р Минкук Сон, доцент в катедрата по физиология в Медицинския колеж в университета Донг-А (Република Корея).

„Диетата е модифицируем фактор, който може да бъде насочен за превенция и допълнително лечение. Разбирането как специфични хранителни компоненти влияят върху психичното здраве би могло да осигури нискорискови, широко достъпни стратегии за намаляване на бремето на заболяванията и подобряване на цялостното благосъстояние“, обяснява още експертът.

Именно той е автор на ново проучване, публикувано в списание Nutrients, което идентифицира специфични минерали – включително калий и цинк, които също могат да помогнат за намаляване на риска от депресия.

7 минерала и тяхната връзка с риска от депресия

Учените провеждат анализ, използвайки здравни данни на повече от 22 000 участници. Изследователите се фокусират специално върху седем минерала, за да изследват тяхното въздействие върху риска от депресия.

Натрий

Калий

Фосфор

Магнезий

Желязо

Цинк

Калций

„Тези седем минерала също така са биологично релевантни за мозъчната функция, невротрансмисията и невровъзпалението, процеси, замесени в патофизиологията на депресията“, аргументират се учените, работещи върху изследването.

Калий, цинк и натрий, свързани с по-нисък риск от депресия

След анализа участниците, които имат по-високи нива на калий, имат най-нисък риск от депресия.

„Приемът на калий може да играе фундаментална роля в психичното здраве, подкрепяйки стратегиите за обществено здраве за насърчаване на богати на калий диети като част от усилията за превенция на депресията“, казва още д-р Сон.

В допълнение към калия, резултатите показват, че по-високите нива на натрий също са свързани с намален риск от депресия. Същото важи и за по-високите нива на цинк.

„Културните хранителни модели, основните хранителни източници на всеки минерал и разликите в бионаличността допринасят за несъответствия между различни народи“, обяснява Сон.

Снимка: Canva

„Например, в азиатските страни приемът на натрий е висок поради ферментиралите ястия и ястията на основата на бульон, които потенциално взаимодействат с други хранителни вещества, за да повлияят на настроението“, добавя експертът.

„Ако вземем например САЩ – приемът на цинк от източници на животински протеини, може да играе по-важна роля в неврохимичните пътища, свързани с депресията“, продължава още той.

Защо калият е важен за организма ни?

Моник Ричард, която е лицензиран диетолог, споделя, че не е изненадана от резултатите. „Калият балансира нивата на клетъчните течности, подпомага мускулните контракции и предава нервни сигнали в мозъка“, коментира тя.

„Минерали като калий, магнезий и селен работят с витамини като D, C и E, за да поддържат функции в цялото тяло, както и множество ензимни реакции, и действат като електролити, за да поддържат баланса на течностите. Ние се чувстваме добре, когато имаме достатъчни нива на всички тези вещества, работещи заедно“, обясни още Ричард.

Диетологът също така посочва, че калият често е недостатъчно консумиран хранителен източник, което корелира с недостатъчен прием на дневни порции плодове и зеленчуци.

„Препоръките варират от 2600 до 3400 мг или повече на ден, в зависимост от пола, здравословното състояние, нивото на активност и хидратацията. Имайте предвид, че не става въпрос за едно хранително вещество, а за комбинация от това как всички те работят заедно, за да поддържат физическото и психическото здраве.“

Примерна дневна диета с повече калий

Закуска: овесени ядки с бадеми и половин банан, както и 110 мл портокалов сок

овесени ядки с бадеми и половин банан, както и 110 мл портокалов сок Лека закуска: 1/2 чаша сушени кайсии

Обяд: салата от спанак, варени яйца, орехи и червен боб

Вечеря: 120 гр сьомга със сладки картофи

Късна вечеря: обикновено кисело мляко с пресни плодове.

Експертите съветват да се съсредоточите върху това, какви са сезонните плодове и зеленчуци и да опитате да ги включите като част от дневното си меню. Следните са естествено богати на калий:

Тиква

Боб

Цвекло

Леща

Праскови

Спанак

Въпреки че диетата не е единственият важен фактор, когато става въпрос за психично здраве, неотдавнашното проучване допълва доказателствата, че изборът на здравословни храни може да помогне за регулиране на настроението.

„На различни места по света храненето с ниско съдържание на минерали са предупредителни знаци за депресия, както и множество други здравословни проблеми, така че хидратиращите и богати на минерали храни не са просто здравословни, те може би са и лечебни“, казват експертите.