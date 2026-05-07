Не теглото, а къде точно се натрупват мазнините по тялото, решава здравето ви. Все повече научни данни показват, че разпределението на телесните мазнини е по-точен показател за риска от инфаркт, инсулт, диабет и преждевременна смърт от познатия индекс на телесна маса (BMI).

И има още един обрат, не всички мазнини са еднакво вредни. Раберете защо мазнините по корема са опасни, защо бедрата може да са съюзник, и как сами да измерите риска у дома.

Защо само индексът за телсесна маса вече не е достатъчен

Индексът за телесна маса се изчислява лесно чрез ръста и теглото, стойност между 25 и 30 означава наднормено тегло, а над 30 затлъстяване. Проблемът е, че тази формула не показва къде са мазнините, а именно мястото определя метаболитния риск.

Експертите от Harvard Medical School подчертават разликата между два типа мазнини:

Висцерални мазнини (visceral fat) – обвиват вътрешните органи в коремната кухина и са най-опасни за здравето.

Подкожни мазнини – разположени са под кожата и са значително по-малко рискови.

Именно затова естетични процедури като липосукция могат да променят външния вид, но не подобряват метаболизма.

„Ябълка" срещу „круша", две форми, два различни риска

Според проучвания се различават два основни типа на форма на тялото „ябълка" срещу „круша":

Форма „ябълка" – мазнините се струпват в горната част на корема, познатото „бирено коремче" . По-типична за мъжете и носи висок сърдечно-съдов риск .

Форма „круша" – мазнините се концентрират около ханша и бедрата. По-често срещана при жените и изглежда дори защитна.

Как да измерите риска у дома само с метър

Не е необходима специална апаратура. Достатъчни са две прости измервания:

Обиколка на талията : рискът се повишава при над 102 см при мъжете и над 88 см при жените .

Съотношение талия-ханш : разделете обиколката на талията на обиколката на бедрата . Стойност над 0,95 за мъжете и 0,85 за жените е тревожен сигнал за коремно затлъстяване .

Големите бедра удължават ли живота?

Според проучване, публикувано от датски учени, проследяването на 2 816 души между 35 и 65 години в продължение на близо 13 години промени представите за подкожните мазнини.

Участниците с по-обемни бедра (обиколка около 62 см) показват значително по-нисък риск от сърдечни заболявания и преждевременна смърт в сравнение с тези с тънки бедра.

Резултатът остава валиден дори след отчитане на тютюнопушене, физическа активност, кръвно налягане и нива на холестерола.

Мускулната маса е защита за сърцето

Британско проучване сред 4 107 мъже на възраст 60–79 години открива, че мускулната маса и здравето са тясно свързани. Голямата обиколка на мускула на ръката се очертала като един от най-силните предиктори за дълголетие.

Защо мускулите имат значение? Мускулната тъкан е метаболитно активна – изгаря повече калории в покой и реагира по-добре на инсулин. Това намалява инсулиновата резистентност и поддържа кръвната захар стабилна, без да изисква високи нива на инсулин, които сами по себе си носят сърдечен риск.

Защо мазнините по бедрата може да са съюзник

Британски научен преглед предполага, че мазнините по седалището и бедрата (глутеофеморални) играят благотворна роля. Те:

Понижават „лошия" LDL-холестерол и триглицеридите и холестерола като цяло.

Повишават „добрия" HDL-холестерол.

Подобряват инсулиновата чувствителност.

Произвеждат полезни хормони – адипонектин и лептин , които регулират апетита и възпалението.

В контраст, коремните мазнини отделят възпалителни вещества (цитокини) и бързо изпускат свободни мастни киселини в кръвта при стрес, механизъм, който подхранва хронични заболявания.

Какво да правите: практически насоки

Няма начин да отслабнете „избирателно" в корема. Подходът, който науката подкрепя най-силно, е цялостен и устойчив:

Поддържайте здравословно тегло чрез балансирано хранене с по-малко калорийно плътни храни (захар, рафинирани мазнини).

Включете силови тренировки 2–3 пъти седмично, за да изградите мускулна маса в краката, гърба и ръцете.

Добавете редовна аеробна активност (бързо ходене, плуване, колоездене) за изгаряне на висцералните мазнини.

Следете обиколката на талията си – тя е по-показателна от цифрата на кантара.

Това са доказани стъпки към превенция на хронични заболявания като диабет тип 2, хипертония и сърдечни проблеми.

Разпределението на телесните мазнини променя из основи начина, по който мислим за наднормено тегло. Не количеството, а локацията на мазнините е решаваща, коремът сигнализира опасност, докато по-обемните бедра и силните мускули може да са съюзници на дълголетието. Информирайте се, измервайте се правилно и заложете на устойчиви навици: движение, балансирано хранене и силови тренировки.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

