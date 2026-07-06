Растителното хранене печели все повече привърженици заради ползите си за здравето, околната среда и хуманното отношение към животните. Диетите, богати на плодове, зеленчуци, бобови и пълнозърнести храни, се свързват с по-нисък риск от хронични заболявания.

Замяната на месо, риба и млечни продукти с растителни алтернативи обаче не винаги е толкова безпроблемна, колкото изглежда. Ново нидерландско проучване моделира какво се случва с приема на протеини, витамини и минерали при такъв преход и установява, че растителното хранене може да води до дефицити на ключови нутриенти, особено когато замените на месо и млечни не са внимателно планирани.

Снимка: pixabay

За какво проучване става дума

Изследването е публикувано в списание Nutrients и се основава на данни от Нидерландското национално проучване на храненето (DNFCS) за периода 2019–2021 г., координирано от Националния институт за обществено здраве и околна среда (RIVM). В анализа са включени 3570 души на възраст между 1 и 79 години.

Учените моделират два сценария на замяна. При първия животинските храни се заменят с по-пълноценни растителни алтернативи (по-съзнателен избор), а при втория, с широко достъпни заместители с по-ниска хранителна стойност. Продуктите се заменят грам за грам, а получените менюта се сравняват с препоръките на СЗО, EFSA и ESPEN. Важно е да се отбележи, че сценариите отразяват частичен, а не изцяло веган преход.

Какво установяват данните

Прием на протеини. В оригиналните менюта приемът на протеини надвишава препоръките на СЗО за почти всички възрастови групи. След замяната обаче общият прием намалява и в двата сценария. При жените той пада под препоръчителните нива във всички възрастови групи над 18 години при по-съзнателния сценарий, а при мъжете спадът започва от 31–50-годишна възраст. Въпреки че приемът на растителни източници на протеин, най-вече бобови, се увеличава, той не компенсира напълно загубата. Това повдига въпроса за нуждите от протеин при възрастни.

Снимка: Canva

Витамини. Приемът на витамини A, B1, B2, B3, B6 и особено витамин B12 намалява след 9-годишна възраст, оставяйки мнозина под препоръчаните нива. Приемът на витамин D е бил недостатъчен още преди промяната и остава такъв. Интересно е, че приемът на витамин E и фолиева киселина леко се повишава, макар че при жените фолатът остава под нормата.

Минерали. Нивата на калций, вече ниски при няколко групи, спадат допълнително под препоръките за всички. Нехемовото желязо нараства леко, но общият прием остава недостатъчен за децата и жените в репродуктивна възраст. Приемът на йод, селен и цинк намалява, като цинкът се оказва недостатъчен за всички възрастови групи след замяната.

Кои групи са най-уязвими

Според проучването възрастните хора и подрастващите са най-застрашени от хранителни дефицити при прехода. При по-възрастните комбинираните серни аминокиселини (метионин и цистеин) падат под препоръките и в двата сценария, знак, че тази група трудно поддържа адекватен прием на есенциални аминокиселини. Авторите обаче уточняват, че сравнението може да е надценило реалния недостиг при този показател.

Как да намалим риска от хранителни дефицити?

Изследователите подчертават, че растителното хранене може да носи реални ползи, но изисква планиране на менюто. Полезни стратегии според изследването са изборът на по-пълноценни заместители, употребата на обогатени с хранителни вещества храни и съобразени с възрастта хранителни насоки, които подобряват хранителната наличност и усвояване. За персонализиран здравословен хранителен режим е добре да се потърси съвет от диетолог или лекар.

Снимка: Canva

Преходът към растително хранене може да намали приема на протеини и редица есенциални нутриенти, особено когато замяните не са добре обмислени. Ползите остават реални, но пълноценното балансирано веганско хранене зависи от информирания избор, а не просто от заместването на месото с първия достъпен растителен продукт.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници