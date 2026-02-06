Ако искате да загубите излишни килограми и да стопите мазнините, упражненията сами по себе си няма да ви помогнат толкова, колкото мислите.

Това твърдение звучи изненадващо, особено след десетилетия на съвети „да се движим повече“ за изгаряне на калории. Ново мащабно изследване оборва това наложено убеждение.

Събирайки данни от над 4200 души в 34 различни страни, изследователите установяват нещо изненадващо – хората, които се упражняват повече, не изгарят повече калории от тези, които прекарват целия ден седнали.

Какво е новото около митовете за отслабването, защо упражненията не работят, както мислим, и как храненето и енергийният баланс са истинските ключове към устойчивата загуба на мазнини.

Метаболизмът не работи, както мислим

Къде отиват калориите всъщност?

Ако, както предполага новото изследване, само малка част от дневното изгаряне на калории идва от упражненията, какво използва останалите? Накратко: всичко, което тялото прави “зад кулисите”.

Белите дробове, които вдишват въздух, сърцето, което помпа кръв, имунната система, която се бори с инфекции, червата, които смилат храната, мозъкът, който генерира мисли – всички тези процеси се нуждаят от енергия. Много енергия.

Всъщност тази фонова работа, известна като базален метаболизъм, отговаря за огромната част от калориите, които тялото използва всеки ден.

Ключовата точка е следната, колкото повече клетки и маса имате, толкова повече енергия ще ви трябва общо, и толкова по-голям ще бъде вашият базален метаболизъм.

Според професор Херман Понцер от Университета Дюк – един от 68-те учени зад новото изследване, хората в развития свят изгарят повече калории всеки ден от хората в земеделски, ловни и традиционни общности.

Всъщност, изследването установява, че в сравнение с теглото си, ловец-събирач от общността Хадза в Танзания изгаря приблизително същия брой калории всеки ден като типичен офис служител. И това е така въпреки че Хадза са по-активни в рамките на един ден, отколкото повечето офис служители в рамките на цяла седмица.

"Те изгарят повече, защото хората в развития свят са по-едри, а по-големият размер обикновено означава, че ще изгаряте повече калории," обяснява експертът.

Тялото се адаптира: Енергийният баланс

Защо повече движение НЕ означава повече изгорени калории?

Как е възможно всички ние да изгаряме приблизително еднакво количество енергия спрямо размера на тялото ни? Според професор Понцер, причината е, че когато се движим повече (или по-малко), телата ни не просто изгарят допълнителни калории; метаболизмът се адаптира, запазвайки енергия другаде, за да балансира нещата.

Просто казано, телата ни искат да останат в баланс – процес, който биолозите наричат хомеостаза. Това означава, че ако внезапно решите да карате колело всяка сутрин, тялото ви ще се адаптира, пренасочвайки енергийните си ресурси от някои от тези фонови задачи, за да побере новата ви привичка за упражнения.

"Телата ни са способни да се приспособят към различните ни начини на живот," обяснява Понцер. "Ако сме по-физически активни, телата ни изглежда се коригират и започват да хабят по-малко енергия за други неща. Общите изгорени калории на ден не са различни, дори да сме повече или по-малко физически активни."

Храната е истинският виновник за излишните мазнини

Според учените, истинският фактор, свързан с процента на телесните мазнини, не е упражненията, а храната.

"Цялото тегло, което носим върху себе си, са калориите, които сме приели с храната и никога не сме изгорили," казва Понцер. "И така, ако разходите ни на енергия не са различни, то ключът трябва да е храненето."

Ултра-преработените храни

Изследователите установяват, че един тип храна се откроява като главен виновник за наддаването на тегло. Не е количеството месо или други основни хранителни групи, които хората консумират, а количеството ултра-преработена храна в тяхното ежедневно хранене.

Тези пакетирани продукти се произвеждат във фабрики, използвайки индустриални съставки и техники, и се продават в магазините. Те може да включват:

Хляб от супермаркета

Бисквити и сладкиши

Снаксове и чипс

Цветни зърнени закуски

Бутилирани сосове

Готови ястия

Защо ултра-преработените храни водят до трупане на мазнини

Калории срещу хранителна плътност

Докато откритията са убедителни, важно е да се отбележи, че екип от учени използва данни от национални проучвания по храненето.

Д-р Адам Колинс, доцент по хранене в Университета в Съри, твърди, че тези храни улесняват значително прекомерната консумация на калории.

"Не е самата ултра-преработка," казва той. "Това са свойствата на тези храни, които ги правят хипер-вкусни, лесни за прекомерно консумиране, както и фактът, че обикновено са енергийно плътни, но с не особена хранителна плътност."

По дефиниция ултра-преработените храни са предназначени да бъдат възможно най-вкусни, което означава, че са:

Богати на сол, мазнини и захар

Бедни на фибри и хранителни вещества

Лесни за бързо ядене и в големи порции

"Когато хората се откажат от ултрапреработена храна, какво се случва? Отслабват и стават по-здрави", обяснява Колинс.

Ролята на упражненията: Не за загуба на тегло, а за здраве

Защо все пак трябва да се движите

Въпреки разногласията относно колко ефективни са упражненията за загуба на мазнини, едно нещо, по което всички са съгласни, е, че те са невероятно добри за нас.

Движението и упражненията:

Укрепват сърцето

Защитават костите

Поддържат метаболизма под контрол

Подобряват психичното благосъстояние

Помагат ни да живеем по-дълго и по-здравословно

Експертите твърдят, че упражненията могат да помогнат за регулиране на апетита и промяна на телесния състав, намалявайки телесните мазнини и увеличавайки мускулната маса.

Мускулните клетки са метаболитно по-активни от мастните клетки, което означава, че изграждането на повече мускули фино увеличава дневните ви енергийни нужди.

Учените се надяват, че здравните съвети относно теглото ще се променят. Упражненията остават жизненоважни за цялостното здраве, но за дългосрочна загуба на тегло фокусът трябва да бъде върху хранителните навици.

Комбинирането на здравословно хранене, умерена физическа активност и устойчив подход е най-ефективният начин да постигнете и поддържате здравословно тегло.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

