Тежестта в стомаха често причинява дискомфорт след хранене или консумация на определени видове храна.

Типичните признаци на тежест в стомаха могат да включват киселинен рефлукс, лош дъх, оригване и други.

Тази статия ще предостави важна информация за симптомите на тежест в стомаха и леченията, които ще помогнат за облекчаване на това състояние.

Какво точно означава тежест в стомаха?

Чувството за ситост, често използвано за сигнал за удовлетворение, обикновено се появява след приключване на обилно хранене.

Но ако това усещане стане физически неприятно и продължи по-дълго след хранене от обикновено, може да имате това, което много хора наричат ​​тежест в стомаха.

Симптоми на тежест в стомаха

Признаците и симптомите на тежест в стомаха са различни за всеки човек. Тези симптоми често включват:

Киселинен рефлукс

Лош дъх

Подуване на корема

Оригване

Киселини в стомаха

Гадене

Леност

Коремна болка

Стягане в корема

Ако получите някой от изброените по-горе симптоми, който продължава няколко дни, трябва да си запишете час при лекар за преглед и консултация.

Лекарите могат да ви помогнат да диагностицирате основната причина. В случай че получите тежки симптоми, трябва незабавно да бъдете отведени в спешното отделение:

Затруднено дишане или преглъщане

Кървене

Кръв в изпражненията ви

Висока температура

Болка в гърдит е

Потенциални причини за тежест в стомаха

Причините за тежест в стомаха и свързаните с тях симптоми като подуване на корема, газове и други, могат да варират от еднократни хранителни навици до по-тежки, хронични здравословни проблеми.

Хранителни навици

Често срещана причина за подуване на корема и временна тежест в стомаха може да е свързана с хранителните ви навици. Например, те могат да включват:

Преяждане

Ядене твърде бързо

Твърде често хранене

Консумация на храни, които са твърде мазни или пикантни

Консумация на храни, които са трудни за смилане

Временни причини

Понякога симптоми като тежест в стомаха, подуване на корема и болка могат да са резултат от временно състояние, като например:

Запек

Лошо храносмилане

Хранителна непоносимост

Стомашно-чревни инфекции

Менструален цикъл

Някои лекарства могат също да забавят процеса на храносмилане в тялото ви, което може да доведе до чувство за пълнота и тежест в стомаха, наред с други симптоми. Тези лекарства могат да включват някои:

Антидепресанти

Обезболяващи

Антихолинергици

Ако приемате някое от тези лекарства и изпитвате необясними симптоми като болка в стомаха, помислете за разговор с медицински специалист. Той може да оцени вашия план за лечение и да го промени, за да подобри стомашните симптоми.

Дългосрочни причини

Симптомите, които могат да бъдат свързани с тежест в стомаха, могат да бъдат признак и на основно здравословно състояние, което изисква медицинско лечение.

Само лекар може да определи дали това е вашият случай. Тези състояния могат да включват:

Функционални стомашно-чревни разстройства

Гастропареза

Гастрит

Хиатална херния

Панкреатит

Гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ)

Синдром на раздразнените черва (СРЧ)

Възпалително заболяване на червата (ВЗЧ), като болест на Крон и улцерозен колит

Езофагит

Пептични язви

Рак на яйчниците, колоректален рак или рак на стомаха

Ако изпитвате симптоми като подуване на корема за повече от 3 седмици, говорете с лекар. Той може да постави диагноза и да разработи план за лечение на вашето състояние.

Лечение на тежест в стомаха

Вариантите за лечение на тежест в стомаха и свързани с нея симптоми като подуване на корема ще зависят от основната причина, но могат да включват комбинация от:

Промени в начина на живот

Лекарства

Хирургия

Билкови лекарства

Промени в начина на живот

Промените в начина на живот могат да бъдат първата стъпка към лечение на тежест в стомаха, ако е причинена от газове в храносмилателния тракт. Те могат да включват:

Избягване или ограничаване употребата на мазни, пикантни и трудно смилаеми храни в ежедневните си хранения.

По-бавно хранене, поемане на по-малки хапки и хранене на по-малки порции

Поддържане на физическа активност, като например по-чести упражнения

Отказ от тютюнопушенето

Намаляване или отказ от кофеина и алкохола.

Опит за справяне с всякаква тревожност и стрес.

Лечение с медикаменти

Следващата стъпка, която лекарят може да предложи, е да се приемат лекарства без рецепта. Тези лекарства могат да включват:

Антиациди

Орални суспензии

Слабителни

Блокери на H2 рецепторите

Инхибитори на протонната помпа

В зависимост от диагнозата може да се наложи по-силно лечение. Лекарят може да предпише по-силни лекарства, ако тежестта в стомаха е симптом на по-сериозно състояние.

Например, при гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ), лекар може да препоръча блокер на H2 рецепторите или инхибитор на протонната помпа.

Също така, може да последва препоръка за операция за подобряване на състоянието.

Природни лечения за тежест в стомаха

Някои естествени алтернативи, които могат да помогнат за облекчаване на тежестта в стомаха, включват:

Ябълков оцет

Сода бикарбонат

Лайка

Джинджифил

Мента

Анасон

Карамфил

Зелен чай

Както при всяко домашно лекарство, обсъдете с лекаря изброените по-горе природни алтернативи. Той може да гарантира, че те няма да повлияят на приеманите от вас лекарства или да влошат други медицински състояния, които може да имате по време на лечението.

Ако състоянието ви не се подобри след прилагане на лечебни мерки, е необходимо да посетите лекар за преглед и необходимите изследвания, за да се установи причината и да се получи специфично лечение.

Няма точно определение за тежест в стомаха, но фразата често се използва, за да опише неприятно усещане или натиск в стомаха, което може да е свързано с подуване на корема, оригване и чувство за препълнен стомах.

Някои потенциални причини включват спазване на определени хранителни навици, прием на определени лекарства и наличие на основно здравословно състояние, което може да изисква медицинско лечение.

Ако стомашно-чревните симптоми, свързани с тежест в стомаха, продължават, говорете с лекар. Той може да ви предостави правилна диагноза и план за лечение за облекчаване.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

