Магнезият при високо кръвно все по-често се споменава като естествен помощник за регулиране на кръвното налягане, но какво всъщност показват изследванията?

Минералът присъства в някои добавки за кръвно налягане и е част от популярната диета DASH, разработена именно за контрол на хипертонията.

Вижте кои са най-добрите източници на магнезий, какъв е препоръчителният дневен прием на магнезий и защо експертите съветват предпазливост.

Какво казват изследванията

Според информация, публикувана от Verywell Health, проучванията върху връзката между магнезия и понижаването на високо кръвно дават смесени резултати. Американската Агенция по храните и лекарствата (FDA) също предупреждава, че наличните данни са „непоследователни и неубедителни".

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Въпреки това ползите от магнезия за цялостното здраве са безспорни – минералът участва в десетки биохимични процеси, от производството на енергия до регулирането на нервната система.

„Няма вреда от консумацията на храни богати на магнезий. Но ако ги приемате специално за да свалите кръвното, е важно първо да говорите с лекар – особено ако спирате медикамент," съветва Kristen Smith, регистриран диетолог към Piedmont Healthcare и говорител на Academy of Nutrition and Dietetics.

Най-добрите хранителни източници на магнезий

Препоръчителната дневна доза магнезий е между 310 и 420 мг, в зависимост от възрастта и пола. Включете в балансираното меню:

Листни зеленчуци , спанак и други тъмнозелени листни зеленчуци са отличен източник на магнезий

Тиквено семе , богато на магнезий , идеално за здравословна закуска

Черен шоколад (70–85% какао) – съчетанието черен шоколад и магнезий е едновременно полезно и вкусно

Бобови храни, ядки и чия семена

Снаксовете са чудесна възможност за повишаване на приема на магнезий – заложете на ядки или малко черен шоколад.

Може ли да приемете твърде много магнезий?

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Предозиране с магнезий чрез храна е почти невъзможно. Рисковете възникват предимно при магнезий като хранителна добавка. Затова решението за добавки винаги трябва да се взема след консултация с лекар или диетолог.

Магнезият при високо кръвно не е доказано „лекарство", но здравословното хранене при хипертония, включващо магнезий в храната, подкрепя сърцето и общото здраве. Заложете на разнообразни минерали за сърцето чрез балансирана диета и потърсете диетолог за съвети за кръвното, преди да правите промени в терапията.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници