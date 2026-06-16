Магнезият при високо кръвно все по-често се споменава като естествен помощник за регулиране на кръвното налягане, но какво всъщност показват изследванията?
Минералът присъства в някои добавки за кръвно налягане и е част от популярната диета DASH, разработена именно за контрол на хипертонията.
Вижте кои са най-добрите източници на магнезий, какъв е препоръчителният дневен прием на магнезий и защо експертите съветват предпазливост.
Какво казват изследванията
Според информация, публикувана от Verywell Health, проучванията върху връзката между магнезия и понижаването на високо кръвно дават смесени резултати. Американската Агенция по храните и лекарствата (FDA) също предупреждава, че наличните данни са „непоследователни и неубедителни".
Въпреки това ползите от магнезия за цялостното здраве са безспорни – минералът участва в десетки биохимични процеси, от производството на енергия до регулирането на нервната система.
„Няма вреда от консумацията на храни богати на магнезий. Но ако ги приемате специално за да свалите кръвното, е важно първо да говорите с лекар – особено ако спирате медикамент," съветва Kristen Smith, регистриран диетолог към Piedmont Healthcare и говорител на Academy of Nutrition and Dietetics.
Най-добрите хранителни източници на магнезий
Препоръчителната дневна доза магнезий е между 310 и 420 мг, в зависимост от възрастта и пола. Включете в балансираното меню:
- Листни зеленчуци, спанак и други тъмнозелени листни зеленчуци са отличен източник на магнезий
- Тиквено семе, богато на магнезий, идеално за здравословна закуска
- Черен шоколад (70–85% какао) – съчетанието черен шоколад и магнезий е едновременно полезно и вкусно
- Бобови храни, ядки и чия семена
Снаксовете са чудесна възможност за повишаване на приема на магнезий – заложете на ядки или малко черен шоколад.
Може ли да приемете твърде много магнезий?
Предозиране с магнезий чрез храна е почти невъзможно. Рисковете възникват предимно при магнезий като хранителна добавка. Затова решението за добавки винаги трябва да се взема след консултация с лекар или диетолог.
Магнезият при високо кръвно не е доказано „лекарство", но здравословното хранене при хипертония, включващо магнезий в храната, подкрепя сърцето и общото здраве. Заложете на разнообразни минерали за сърцето чрез балансирана диета и потърсете диетолог за съвети за кръвното, преди да правите промени в терапията.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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Източници
- Verywell Health – Може ли богатите на магнезий храни да понижат кръвното налягане
- Национален институт по сърце, бели дробове и кръв (NHLBI) – Хранителен план DASH
- FDA – Квалифицирана здравна претенция за магнезия и намаления риск от високо кръвно налягане
- Национални здравни институти (ODS, NIH) – Магнезий: информационен лист за здравни специалисти