Сърдечно-съдовите заболявания продължават да са водеща причина за смъртност у нас и в света.

Все повече хора с високо кръвно налягане и ускорен пулс търсят начини да подкрепят терапията си чрез храна и билки. Добрата новина е, че науката потвърждава, че определени продукти действат като натурални бета-блокери, подпомагат отпускането на съдовете, регулират сърдечния ритъм и понижават кръвното.

Научите кои са 8-те най-добри природни източника, какво казват проучванията и защо лекарят остава основният съветник за вашето лечение.

Какво представляват бета-блокерите и как действат?

Бета-блокерите са лекарства, които блокират действието на адреналина и норадреналина върху сърцето. Така забавят сърдечната честота, намаляват силата, с която сърцето изпомпва кръвта, и понижават кръвното налягане. Лекарите ги предписват при хипертония, ангина пекторис, аритмия и бета-блокери често вървят ръка за ръка при лечение на нарушен сърдечен ритъм. Използват се и при мигрена, глаукома и тревожност.

Снимка: OpenAI

Според проучване от 2021 г., публикувано в научни кардиологични журнали, бета-блокерите са едни от най-предписваните медикаменти в съвременната кардиология. Но природата предлага храни и билки със сходен ефект върху сърдечно-съдовата система.

8 натурални бета-блокери, подкрепени от науката

1. Глог (Crataegus) – класиката в билковата кардиология

Глогът е сред най-добре изследваните билки за сърце. Систематичен преглед от 2020 г. посочва, че глог при хипертония може да допринесе за понижаване на кръвното налягане и подобряване на сърдечната функция. Той съдържа флавоноиди, които помагат за отпускане на кръвоносните съдове.

2. Хибискус – червеният чай със сини резултати

Систематичен преглед от 2022 г. показва, че редовната консумация на чай от хибискус може значително да понижи систолното и диастолното кръвно налягане. Затова хибискус при тахикардия и леко повишено кръвно е популярен природен избор.

3. Чесън – силата на алицина

Според Британската сърдечна фондация (BHF), чесънът съдържа селен и алицин в чесъна са ключови за антиоксидантното му действие, наред с витамин B6, витамин C и манган. Преглед от 2020 г. установява, че добавките с чесън понижават кръвното до степен, която може да намали риска от сърдечно-съдови инциденти с 16-40%.

Снимка: Canva

4. Цвекло и целина – природни нитрати

Британската сърдечна фондация съобщава, че сокът от цвекло може да понижи кръвното налягане. Причината са нитрати в целина и цвекло, които се превръщат в азотен оксид и разширяват съдовете. Преглед от 2024 г. потвърждава антихипертензивния ефект на целината, но подчертава, че е нужна повече клинична работа.

5. Шафран – скъпоценната подправка

Систематичен преглед от 2021 г. показва, че добавките с шафран могат леко да подобрят кръвното налягане, макар ефектът да не достига винаги клинично значими нива.

6. Калий – минералът на сърцето

Световната здравна организация (СЗО) препоръчва адекватен прием на калий за намаляване на риска от сърдечно-съдови заболявания. Богати източници са:

боб, грах и леща

спанак, зеле, магданоз

банани, папая, фурми

ядки и семена

Важно предупреждение: калий за сърцето – рискове също съществуват. Прекомерният прием може да причини аритмии, особено при хора с бъбречни заболявания. Винаги се консултирайте с лекар, преди да приемате калиеви добавки.

7. L-аргинин – аминокиселината на отпуснатите съдове

L-аргинин за отпускане на съдовете действа чрез производство на азотен оксид, който релаксира гладката мускулатура на артериите. Литературен преглед от 2021 г. показва, че добавките с L-аргинин могат да понижат кръвното. Богати източници са ядките, семената, постното месо и листните зеленчуци.

Снимка: iStock

8. Омега-3 мастни киселини – защитник на ритъма

Американската сърдечна асоциация (AHA) препоръчва консумация на риба, богата на Омега-3 за сърдечен ритъм поне два пъти седмично. Най-добри източници са сьомгата, херингата и пъстървата. Алтернатива е добавка от 1 грам Омега-3 дневно.

Билки за високо кръвно и пулс: Как да намалим пулса естествено

Освен изброените, билки за високо кръвно и пулс включват и маточина, валериана, лавандула, с лек успокояващ ефект. Как да намалим пулса естествено е въпрос на комплексен подход: балансирано хранене, редовно движение, добър сън, ограничен прием на кофеин и алкохол, дихателни упражнения и управление на стреса.

Рискове и предпазни мерки

Натуралните бета-блокери не са заместител на предписаната терапия. Някои билки и добавки могат да взаимодействат с лекарства. Хора с диабет, астма, ХОББ, бъбречни проблеми или брадикардия трябва задължително да се консултират с лекар, преди да включат нови билки в режима си.

Снимка: iStock

Натуралните бета-блокери могат да бъдат ценен съюзник в грижата за сърцето. Те обаче работят най-добре като част от здравословен начин на живот, а не като замяна на медикаментите. Преди да правите промени в храненето или да добавяте билки и добавки, задължително се консултирайте с кардиолог или личен лекар.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници