Вода с хибискус: 7 научно доказани ползи за здравето

Мислите ли, че хибискусът е просто красиво градинско цвете? Все повече изследвания показват, че растението Hibiscus sabdariffa може да предложи реални ползи за здравето – особено под формата на чай или студена вода с хибискус.

Научете кои са ползи за здравето от тази напитка, подкрепени от научни наблюдения, как действат активните вещества, как да си я приготвите у дома и с какво е добре да се внимава.

Какво представлява водата с хибискус?

Водата с хибискус е напитка, приготвена чрез запарване на изсушени цветове от Hibiscus sabdariffa, често сервирана охладена. Тя се отличава с леко кисел, плодов вкус, напомнящ червена боровинка. Чаят от хибискус е познат и под името каркаде.

Основните ѝ активни съставки включват антоцианини, флавоноиди, витамин C и други растителни антиоксиданти.

7 доказани ползи от вода с хибискус

1. Подпомага здравето на сърцето и кръвното налягане

Според проучвания, цитирани от Cleveland Clinic и Healthline, редовната консумация на хибискус може да допринесе за понижаване на систоличното и диастоличното кръвно налягане.

Снимка: Canva

Антоцианините подпомагат разширяването на кръвоносните съдове, а катехините могат да ограничат усвояването на „лошия“ LDL холестерол.

2. Мощна антиоксидантна защита

Хибискусът е богат на антиоксиданти, които неутрализират свободните радикали. Това е ключово за намаляване на оксидативния стрес – фактор, свързан със сърдечно-съдови и метаболитни заболявания.

3. Подкрепя имунната система

Експертите от Health посочват, че комбинацията от витамин C, флавоноиди и фенолни съединения в хибискуса има противовъзпалителен ефект, който подпомага нормалната функция на имунната система.

Снимка: Canva

4. Подобрява хидратацията по здравословен начин

Като нискокалорична алтернатива на подсладените напитки, водата с хибискус насърчава по-добра хидратация – особено при хора, които трудно пият достатъчно вода през деня.

5. Подпомага метаболитното здраве и контрола на теглото

Някои клинични наблюдения свързват хибискуса с подобрено управление на теглото и метаболизма, макар експертите да подчертават нуждата от допълнителни изследвания.

Основният плюс остава замяната на висококалорични напитки с вода с хибискус.

6. Благоприятен ефект върху храносмилането

Според специалистите, антоцианините в хибискуса могат да подпомогнат здравето на чревната лигавица и микробиома, както и да намалят риска от стомашен дискомфорт.

7. Подкрепа за бъбреците и отделителната система

Хибискусът има лек диуретичен ефект, който може да подпомогне нормалната функция на бъбреците. Някои изследвания отчитат подобрение в определени бъбречни показатели при редовна консумация.

Как да приготвим вода с хибискус у дома?

Основна рецепта:

1-2 с.л. сушени цветове хибискус

1 литър вряла вода

Запарете 10-15 минути, прецедете и охладете

По желание: малко мед или резен лимон

Може да се пие топла или студена, по всяко време на деня.

Възможни странични ефекти и взаимодействия

Важно е да знаете, че хибискусът може да понижи кръвното налягане. Хора, които приемат лекарства за хипертония, диуретици или имат ниско кръвно, трябва да бъдат внимателни. Съобщава се и за взаимодействия с някои медикаменти.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Често задавани въпроси

Какви заболявания може да лекува хибискусът?

Плодовите киселини в хибискуса могат да действат като слабително. Някои изследователи смятат, че други химикали в хибискуса може да са в състояние да понижат кръвното налягане; да намалят спазмите в стомаха, червата и матката; и да действат като антибиотици, за да убиват бактерии и червеи. Кой не може да пие хибискус?

Хибискусът като цяло се счита за безопасен. Има ограничени изследвания за ефектите на хибискуса по време на бременност и е препоръчително бременните или кърмещите жени да избягват консумацията му, тъй като може да има естрогеноподобни ефекти. Хибискусът естествен антибиотик ли е?

Изследванията показват, че екстрактите от хибискус притежават значителна антимикробна активност срещу различни патогени, включително бактерии като Escherichia coli и Staphylococcus aureus, и гъбички като Candida albicans. Вреден ли е хибискусът за черния дроб?

Проучване върху хора показва, че екстрактът от хибискус може да подобри чернодробната стеатоза. Това е натрупване на мазнини в черния дроб, което увеличава риска от чернодробна недостатъчност. Какво ще се случи с тялото ми, ако пия чай от хибискус всеки ден? Зареден с антиоксиданти, ритуалът с чая от хибискус може да помогне на тялото ви да получи необходимите муниции за борба със свободните радикали и намаляване на оксидативния стрес и увреждания. Свободните радикали могат да нанесат хаос върху цялостното ни здраве и благополучие и да разстроят клетките ви.

