Първите 30 минути след събуждане определят хормоналния ви баланс за целия ден. Ако посягате към телефона още преди да сте отворили напълно очи, вероятно сами предизвиквате онова, от което се опитвате да избягате, хроничният стрес.

Експертите алармират, че този навик е една от основните причини за високи нива на кортизол сутрин и за изтощението, с което милиони хора стартират деня си.

Защо телефонът е враг номер едно на сутрешния ви кортизол

Кортизолът, известен още като хормон на стреса, естествено се покачва в първите 30–45 минути след събуждане. Този процес се нарича Cortisol Awakening Response (CAR) и е жизненоважен, той ни помага да станем от леглото и да се задействаме. Проблемът настъпва, когато мозъкът бъде "обстрелян" с имейли, новини и известия още преди тялото да е стабилизирало ритъма си.

Според психолози, цитирани от Vogue, излагането на информационен поток веднага след събуждане отключва прекомерен CAR и реакция "бий се или бягай". Резултатът е тревожност, разсеяност и изтощение още преди закуска.

Високи нива на кортизол: Симптоми, които не бива да пренебрегвате

Хроничното разстройство на този хормон предизвиква видими последствия. Високите нива на кортизол, симптомите на които често се бъркат с обикновена умора, включват:

постоянна изтощеност и проблеми със съня

раздразнителност и мускулно напрежение

храносмилателни смущения

хормонален баланс при жените – нередовен цикъл, проблеми с фертилитета

стрес и косопад

наддаване на тегло, особено в областта на корема

отслабен имунитет и хронично възпаление

Какво още да избягвате сутрин

Освен телефона, експерти от Американската асоциация на натуропатите посочват още няколко рискови навика:

Кафе на гладно и кортизолът – кофеинът засилва естествения скок на хормона. Препоръчва се отлагане с поне 60–90 минути след събуждане.

Пропускане на закуска – блокира нормалния кортизолов ритъм и предизвиква стрес реакция.

Многократно отлагане на алармата – разстройва регулирането на циркадния ритъм .

Започване на интензивна работа веднага – не дава време на мозъка да излезе от "сънна инерция".

Сутрешна рутина за баланс: Какво да правите вместо това

Ключът е в изграждането на последователна сутрешна рутина за баланс, която успокоява нервната система:

Хидратирайте се веднага – връзката между хидратация и стрес е доказана; дори леката дехидратация вдига кортизола.

Излезте на естествена слънчева светлина сутрин – 5–10 минути навън регулират биологичния часовник и здравето на надбъбречните жлези .

Практикувайте техники за микро-възстановяване – дълбоко дишане, леко разтягане или благодарност активират парасимпатиковата нервна система.

Заложете на протеинова закуска – ползите са стабилна кръвна захар и по-малко кортизолови скокове. Яйца, гръцко кисело мляко или смути с протеин са отлични варианти.

Отложете кафето – заменете го с чай, цикория или мача в първия час след събуждане.

Отговорът на въпроса как да свалим кортизола не се крие в скъпи добавки, а в осъзнато начало на деня. Вредата от телефона сутрин е доказана, заменете рефлекса с чаша вода, светлина и спокойна закуска. Малките промени в първите 30 минути могат да трансформират не само хормоналния ви баланс, но и качеството на живота ви.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

