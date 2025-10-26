Нарът е един от най-полезните плодове. Не случайно се счита за суперхрана заради високото си съдържание на витамини, фолиева киселина, антиоксиданти и други биоактивни съединения.

Съвременните изследвания установяват, че екзотичният сладък и тръпчив плод има антиоксидантни и антивирусни свойства, както и благоприятно въздействие върху здравето на сърцето, бъбреците и мозъка, като същевременно може да има и пробиотичен ефект.

Противовъзпалителните свойства имат обещаващо приложение в лечението и профилактиката на рака.

Нарът и ползите му за здравето

Нарът има няколко ползи за здравето. Много от тях се дължат на високото ниво на антиоксиданти. Например, те могат да съдържат до три пъти повече антиоксиданти от зеления чай или червеното вино, пише webmd.

Антиоксидантите са химикали в храните, които могат да помогнат за защитата на клетките от други вредни химикали и да намалят възпалението.

Подпомага здравето на сърцето

Нарът е богат на полифеноли. Има някои доказателства, че полифенолите помагат за предпазване от заболявания на сърцето и кръвоносните съдове, като например:

Атеросклероза, натрупване на холестерол и мазнини в артериите, което е честа причина за сърдечни заболявания.

Високо кръвно налягане, което може да причини инсулт, ако не се лекува.

Антиоксиданти в нара помагат за предотвратяване на удебеляването на стените на артериите и намаляват натрупването на холестерол и плака. Сокът от нар също така съдържа големи количества растителни пигменти, наречени антоцианини и антоксантини, които поддържат здравето на сърцето.

Сокът от нар може също да помогне за намаляване „лошия“ холестерол, който запушва артериите и да увеличи „добрия“ холестерол, което намалява риска от инсулти и инфаркти.

Намален риск от някои видове рак

Тъй като нарът е богат на антиоксиданти и флавоноиди, те помагат за предотвратяване на увреждането на клетките от свободните радикали. В някои ранни проучвания плодът показва потенциал за предотвратяване на рак на простатата, гърдата, белия дроб и дебелото черво. А проучвания върху животни показват, че консумацията на нар може да помогне за предотвратяване на растежа на тумори на белия дроб, кожата, дебелото черво и простатата.

Подобрено кръвно налягане и нива на кръвната захар при хора с диабет

Проучване показва, че пиенето на около 200 милилитра сок от нар на ден в продължение на 6 седмици понижава кръвното налягане при хора с диабет тип 2. Маслото от семена на нар също намалява нивата на кръвната захар на гладно при хора с диабет тип 2, въпреки че изглежда не променя нивата на инсулин. Ранни проучвания показват, че хората с диабет тип 2, които са започнали да пият сок от нар, показват подобрение в инсулиновата резистентност.

Подпомага пикочните пътища

Екстрактът от нар може да помогне за предотвратяване на образуването на камъни в бъбреците. Изследователите смятат, че това може да се дължи на факта, че полифенолите в нара могат да понижат концентрацията в кръвта на някои често срещани химикали, открити в камъните в бъбреците: оксалати, калций и фосфати.

Подкрепя храносмилателното здраве

Нарът има пребиотични ефекти. Пребиотиците са вещества във вашата храна, които полезните чревни бактерии разграждат за хранителни вещества. Чревният микробиом играе важна роля в защитата от хронични заболявания, като възпалително заболяване на червата, диабет тип 2, сърдечно-съдови заболявания и колоректален рак. Целите семена от нар също съдържат много фибри, което е друг начин за поддържане на храносмилателната система.

Нарът и здравето на мозъка

Елагитанините, които са полифеноли, намиращи се в този вид плод, помагат за намаляване на възпалението в цялото тяло. Ранни проучвания показват, че елагитанините могат да помогнат за защитата на мозъка от болестта на Алцхаймер и болестта на Паркинсон, като се борят с разрушителните ефекти на свободните радикали и възпаленията в мозъка.

Ползи за здравето на ставите

Антиоксидантите в нара могат да помогнат за облекчаване на симптомите и предотвратяване на усложнения при хора с ревматоиден артрит. Друго проучване показва, че нарът може също да предотврати остеоартрит, който е най-често срещаният вид артрит.

По-хубава кожа и по-здрави зъби

Елагитанините имат и противовъзпалителни ефекти, които могат да помогнат за ускоряване на заздравяването на рани и забавяне на стареенето на кожата.

Полифенолите имат и антибактериални свойства, които могат да намалят бактериите, които произвеждат зъбна плака, и да намалят способността им да се прилепват към зъбите.

Често задавани въпроси

Защо нарът е суперхрана?



Суперхраните са богати на хранителни вещества, които имат потенциал да бъдат полезни за вашето здраве, когато ги консумирате редовно. Нарът се счита за суперхрана поради неговите противовъзпалителни свойства и високото съдържание на фибри, витамини, антиоксиданти и минерали, пише healthline.

Полезен ли е нарът за здравето на бъбреците?



Храните с високо съдържание на антиоксиданти могат да предложат ползи за цялото тяло, включително и бъбреците. Ако обаче живеете с бъбречно заболяване, може да обсъдите консумацията на нар с лекар поради високото съдържание на калий в плода.

Добре ли е да се ядат семена от нар?



Семената от нар са годни за консумация и могат да бъдат чудесен източник на много важни витамини.

Нарът най-здравословният плод ли е?



Нарът е силно хранителен и може да бъде чудесно допълнение към балансираната диета. Всички плодове обаче предлагат уникален набор от хранителни вещества, така че не забравяйте да се наслаждавате на нара, наред с различни други здравословни плодове.

Кой не трябва да яде нар?



Нарът може да взаимодейства с някои лекарства, включително лекарства, използвани за лечение на високо кръвно налягане. Плодът е също така богат на захар и калий. Ако страдате от диабет или бъбречно заболяване е добре да се консултирате с лекар.

