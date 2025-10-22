Годжи бери за есенен имунитет: Супер силата на плодовете

Годжи бери са малки червени плодове, пълни с антиоксиданти и мощни лечебни свойства. Наричани още вълчи плодове, годжи беритата (Lycium barbarum) са родом от Азия.

Известни със сладкия си, леко кисел вкус и наситен червен оттенък, те се използват в традиционната медицина от хиляди години. Смята се, че забавят признаците на стареене и поддържат здравето на очите.

Благодарение на нарастващата си популярност, плодът годжи бери често се включва и в хранителни добавки и смеси от суперхрани, наред с други плодове, билки и екстракти. Също така, често можете да намерите тези плодове в сушена или прахообразна форма и да ги добавите към различни рецепти.

Висока хранителна стойност

Годжи бери е добър източник на хранителни вещества, включително витамини и минерали. Дори малка порция от този плод е добър източник на фибри, желязо и витамини А и С, пише healthline.

Желязото е основен минерал, участващ в транспорта на кислород и производството на здрави червени кръвни клетки. Междувременно, както витамините А, така и С играят централна роля в имунната функция и действат като антиоксиданти в тялото.

Само 5 супени лъжици (28 грама) сушени годжи плодове съдържат:

Калории: 98

Протеини: 4 грама

Мазнини: 0,1 грама

Въглехидрати: 21,6 грама

Фибри: 3,6 грама

Захар: 12,8 грама

Желязо: 11% от дневната стойност (ДС)

Витамин А: 250% от ДС

Витамин С: 20% от ДС

Ползи за здравето от годжи бери

Те осигуряват витамини, минерали и растителни съединения, които защитават здравето. Изследванията показват, че годжи беритата могат да помогнат за засилване на имунитета, което е изключително важно през есента.

Подпомага имунната функция

Годжи бери е концентриран източник на витамин C, осигуряващ 20% от дневните ви нужди в порция от 30 грама сушени плодове. Витамин C стимулира производството на бели кръвни клетки, които помагат на тялото да се бори с инфекции и болести. Той също така действа като мощен антиоксидант, за да предпази имунните клетки от увреждане от вредните свободни радикали.

Годжи бери съдържа и други растителни съединения и хранителни вещества, които поддържат имунното здраве.

Намалява възпалението

Годжи беритата съдържат каротеноиди, флавоноиди и други съединения с антиоксидантни и противовъзпалителни свойства. Тези съединения помагат за неутрализиране на свободните радикали, които могат да увредят клетките и да допринесат за възпаления и хронични заболявания.

Защитава зрението

Годжи плодовете са известни със своите ползи за здравето на зрението. Те са богати на лутеин и зеаксантин, два каротеноида, които помагат за защитата на очите чрез намаляване на увреждането от синята светлина. Годжи плодовете са също добър източник на витамин А, който играе ключова роля за поддържането на здравословно зрение, четем в health.com.

Подобрява външния вид на кожата

Плодовете осигуряват мощни антиоксиданти, включително полизахариди, флавоноиди, каротеноиди и феноли. Доказано е, че тези съединения помагат за предпазване на кожата от увреждания, причинени от излагане на слънце. Те също така засилват естествената антиоксидантна защита на кожата.

Снимка: iStock

Витамин С помага за стимулиране на производството на колаген, протеин, който поддържа кожата еластична, за да намали бръчките.

Подпомага дейността на мозъка

Антиоксидантите в горските плодове могат да помогнат за защитата на мозъка от оксидативен стрес. Оксидативният стрес възниква, когато има твърде много свободни радикали и не е достатъчно антиоксиданти, за да ги неутрализират. Този дисбаланс може да увреди мозъчните клетки и е свързан със загуба на паметта и свързан с възрастта когнитивен спад.

Проучване установява, че пиенето на 120 милилитра сок от годжи бери дневно в продължение на 14 дни подобрява общото благосъстояние и когнитивните показатели при 70% от хората в проучването.

Няколко проучвания върху животни показват, че екстрактът от годжи бери може да подобри вземането на решения и да намали маркерите на оксидативен стрес и възпаление в мозъка.

Подобряват контрола на кръвната захар

Растителните съединения в годжи бери могат да помогнат за понижаване на кръвната захар при хора с диабет. Ранните изследвания показват, че те действат чрез подобряване на инсулиновата чувствителност, намаляване на възпалението и поддържане на клетките в панкреаса.

Снимка: Canva

Плодът е добър източник на фибри, които могат да помогнат за забавяне на абсорбцията на захар в кръвния поток. Това може да помогне за предотвратяване на скокове на кръвната захар.

Проучване показва, че 300 милиграма екстракт от годжи бери дневно в продължение на три месеца намаляват кръвната захар и подобряват производството на инсулин при хора с диабет тип 2.

Как да консумирате годжи бери

Годжи берито има леко кисел, сладък вкус, подобен на червена боровинка. Пресни са трудни за намиране. Най-често се продават сушени или под формата на прах или сок. Има много начини да включите годжи бери в диетата си, като например:

Яжте ги самостоятелно като лека закуска

Поръсете годжи бери върху салатата си

Смесете ги с овесени ядки или кисело мляко

Заменете ги със стафиди или други сушени плодове в печива или домашно приготвена смес от сушени плодове

Добавете няколко в чаша гореща вода и ги оставете да се накиснат пет минути за чай от годжи бери

Рискове от консумацията

Плодът годжи бери обикновено е безопасно допълнение към храненето. Макар и рядко, някои хора може да са алергични към годжи бери. По-специално, плодовете могат да предизвикат алергична реакция при хора, които са алергични към праскови, домати, ядки и тютюн.

Годжи бери може да взаимодейства с определени лекарства, особено за разреждане на кръвта.