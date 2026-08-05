Ново мащабно проучване установява, че постепенната тенденция, а не рязкото качване на тегло, е сред най-силните предиктори за предиабет при жени в репродуктивна възраст.

Резултатите поставят акцент върху нещо, което лесно се пренебрегва в ежедневието, не еднократното измерване на индекса на телесна маса (ИТМ), а неговата динамика във времето.

Какво е предиабет и защо остава незабелязан

Предиабетът е състояние, при което нивата на кръвната захар са завишени, но все още не достигат прага за диагноза диабет тип 2. Той се установява чрез кръвна захар на гладно (IFG), орален глюкозотолерантен тест (OGTT) или изследване на гликиран хемоглобин (HbA1c).

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Проблемът е, че предиабетът рядко дава ясни симптоми. Когато се появят, те могат да включват:

повишена жажда и по-чести позиви за уриниране;

замъглено зрение;

необичайна умора;

засилен глад, свързан с нарушена регулация на кръвната захар.

Именно заради тази „тиха“ природа редовният скрининг за диабет е от ключово значение, особено при жени с фактори, повишаващи риска.

Нарушен глюкозен толеранс и нарушена гладна кръвна захар

Диагнозата предиабет се поставя при отклонение в един от два показателя. При нарушен глюкозен толеранс (IGT) нивото на кръвната захар два часа след прием на глюкозен разтвор по време на OGTT е между 7,8 и 11,0 mmol/l. При стойност от 11,1 mmol/l нагоре вече се диагностицира диабет. При нарушена гладна глюкоза (IFG) нивото на гладно е между 6,1 и 6,9 mmol/l, също сигнал за повишен риск.

Какво показва новото проучване

Изследователи от Медицинския факултет на университета в Нагоя, Япония, проследяват 2271 жени в репродуктивна възраст (средна възраст 34,6 години) от четири медицински центъра между 2015 и 2024 г. Всички участнички стартират с нормални нива на HbA1c (под 5,7%) и без диабет. За всяка от тях изследователите изчисляват годишната промяна в ИТМ през начален период (2015–2017 г.) и я разпределят в четири групи, загуба на тегло, стабилно тегло, умерено покачване и най-високо покачване.

При медианно проследяване от 7 години резултатите са категорични:

Снимка: Canva

15,2% от жените развиват преддиабет.

Всяко покачване на ИТМ с 0,1 единица годишно е свързано с 4% по-висок риск от преддиабет (HR 1,04; P < 0,001).

По-високите изходни нива на HbA1c също повишават риска значително (HR 1,69 на всеки 0,1% увеличение).

При жени с нормално изходно тегло (ИТМ 18,5–22,9) и най-силно годишно покачване (≥0,6 единици) честотата на преддиабет достига 22,5% .

При жени с изходен ИТМ ≥23,0 и подобна динамика честотата на преддиабет скача до 33,7% .

Според изследователите, ръководени от д-р Шо Тано от Департамента по акушерство и гинекология в Нагоя, тъй като ИТМ и HbA1c вече се измерват рутинно в много скринингови програми, проследяването на динамиката на теглото, а не само еднократен праг, може да помогне за по-ранно откриване на метаболитен риск, преди да настъпи изявено нарушение в гликемичния контрол.

Защо това има значение за метаболитното здраве при жени

Резултатите подчертават нещо важно за превенцията на захарен диабет тип 2: не само колко тежите, а как се променя теглото ви с годините, е сигнал за метаболитен риск. Това е особено релевантно за жени в репродуктивна възраст, при които хормонални промени, бременност и начин на живот могат постепенно да изместят баланса на телесното тегло.

Лимитация на изследването е, че ИТМ е използван като приблизителен показател за телесни мазнини, без данни за обиколка на талията, телесен състав или фамилна анамнеза, фактори, които биха допълнили картината на риска.

Снимка: Canva

Ето какво могат да направят жените, за да намалят риска от преддиабет:

Проследявайте теглото си системно , не само еднократни измервания, а тенденция във времето.

Направете редовен скрининг на кръвната захар, особено при фамилна обремененост или вродена инсулинова резистентност.

Консултирайте се с ендокринолог, акушер-гинеколог или диетолог , ако забележите постепенно покачване на теглото.

Заложете на устойчиви промени в храненето и физическата активност, дори умерени, но последователни стъпки намаляват риска от прогресия към диабет тип 2.

Ранното разпознаване на тенденцията към покачване на теглото, а не само моментната стойност на ИТМ, може да бъде решаващо за превенцията на преддиабет и последващ диабет тип 2 при жени.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници