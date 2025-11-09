Ползи от кестените: Потискат растежа на ракови клетки и пазят очите

Кестените са източник на храна от хиляди години. Могат да се консумират сурови, печени, варени, смлени на брашно или смесени в сладкиши.

Има четири основни вида кестени: китайски, японски, европейски и американски кестен. Европейският кестен е най-разпространеният и на практика е основната част от кестените, продавани в хранителните магазини.

В България се срещат главно два вида кестен: сладък и конски кестен. Сладкият кестен е дърво, което дава ядливи плодове, докато конският кестен има големи, но неядливи, по-скоро декоративни плодове. Това са кестените, които растат в парковете и по улиците.

Кестените и ползите за здравето

Кестените са богати на витамин C, което ги прави уникални сред ядките. Всъщност, половин чаша сурови кестени гарантира 35 до 45 процента от дневния прием на витамин C, пише здравният портал webmd.

Кестените губят част от витамин C при варене и печене. Те остават добър източник на антиоксиданти, дори след готвене. Кестените са богати на галова киселина и елагова киселина – два антиоксиданта, чиято концентрация се увеличава при готвене.

Кестените са също добър източник на няколко други витамини и минерали, включително витамини K, B5 и B3, както и фосфор и магнезий.

В сравнение с повечето други ядки, съдържат по-малко калории, защото са с ниско съдържание на мазнини. Те също така са по-богати на въглехидрати от повечето ядки и съдържат добро количество фибри.

Кестените са богат източник на антиоксиданти

Кестените съдържат голямо разнообразие от антиоксиданти, които са важни за вашето здраве. Тези антиоксиданти включват: витамин C, галова киселина, елагова киселина, танини, алкалоиди, различни полифеноли, лутеин, зеаксантин. Лутеинът и зеаксантинът се натрупват в ретината на очите и ги предпазват от увреждане.

Снимка: Thinkstock/ Guliver Photos

Антиоксидантите са съединения, които помагат за защитата на клетките от увреждане от нестабилни молекули, наречени свободни радикали. Високите нива на свободни радикали могат да причинят състояние, наречено оксидативен стрес. Това може да увеличи риска от хронични заболявания, като сърдечни заболявания, диабет и рак, пише healthline.

Освен това, проучвания показват, че различни антиоксиданти, открити в кестените, като галова и елагова киселина, могат да помогнат за намаляване на риска от сърдечни заболявания, намаляване на инсулиновата резистентност и потискане на растежа и разпространението на тумори.

Кестените подпомагат здравето на сърцето

Кестените са добър източник на хранителни вещества, които са чудесни за сърцето. Споменахме вече галовата и елаговата киселина и значението им.

Кестените са също добър източник на калий, осигурявайки 11% от дневните нужди. Калият е важен за здраво сърце и помага за регулиране на кръвното налягане.

Освен това, изследвания установяват, че консумацията на богата на калий диета може да намали риска от сърдечни заболявания и инсулти.

Кестените са богати и на фибри

Фибрите спомагат за увеличаване на обема на изпражненията, което ги прави по-лесни за изхождане.

Освен това, фибрите достигат до дебелото черво до голяма степен несмилаеми, където действат като пребиотик. Това означава, че фибрите се превръщат в източник на храна за здравите бактерии в червата, които ферментират фибрите. Това помага за здравето на червата и да подобрява контрола на кръвната захар.

Кестените подобряват контрола на кръвната захар

Въпреки че са с по-високо съдържание на въглехидрати от повечето ядки, кестените са добър източник на фибри, които могат да помогнат за предотвратяване на скокове на кръвната захар.

Снимка: Canva

Освен това, изследванията показват, че галовата и елаговата киселина могат да подобрят инсулиновата чувствителност, правейки клетките ви по-чувствителни към инсулина.

Въпреки това, кестените все още се считат за ядки с високо съдържание на въглехидрати. Докато консумацията на малко до умерено количество кестени може да предложи тези ползи, консумацията на твърде много кестени често може да противодейства на тези ползи за здравето.

Кестените могат да помогне за отслабване

Кестените имат няколко свойства, които могат да помогнат за отслабване. Високият процент фибри, които съдържат, може да ви помогне да останете сити за по-дълго време.

Те съдържат по-малко калории на грам от повечето други ядки. Това е така, тъй като са с ниско съдържание на мазнини, което е най-калоричното хранително вещество.

Снимка: Canva

Ако искате да отслабнете, ще трябва да създадете калориен дефицит, за да го направите. Консумацията на кестени може да ви помогне да направите това, като същевременно ви помага да се чувствате сити.

Кестените имат потенциални противотуморни свойства

Лабораторни изследвания показват, че антиоксидантите, открити в кестените, могат да помогнат за потискане на растежа и разпространението на раковите клетки и да стимулират смъртта на раковите клетки.

Екстракти от кестени потискат растежа и разпространението на различни видове ракови клетки, като рак на простатата, гърдата и дебелото черво.