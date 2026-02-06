Картофите са сред най-консумираните храни в света, но дискусиите относно тяхната хранителна стойност продължават.

Докато едни ги считат за източник на "празни" калории, нови проучвания разкриват впечатляващи ползи за здравето, от антиоксиданти до резистентно нишесте, което подпомага отслабването.

Богати на антиоксиданти за борба с клетъчни увреждания

Според проучвания, публикувани в медицинската литература, картофите съдържат мощни антиоксиданти, включително каротеноиди, фенолни съединения и витамини B1, B6, B9, C и E. Тези вещества помагат за предотвратяване на клетъчни увреждания и могат да намалят риска от определени заболявания.

Снимка: Canva

Цветните картофи: сини, лилави и червени сортове, са особено богати на антиоксиданти благодарение на естествените пигменти в кожата им.

Подкрепят спортните постижения с енергия от сложни въглехидрати

Едно ново проучване, публикувано в Journal of Applied Physiology, сравнява въздействието на картофено пюре спрямо комерсиален въглехидратен гел по време на продължително колоездене. Резултатите показват еднакви спортни постижения при двете групи, със стабилни нива на кръвната захар и по-добро храносмилане.

Хранителната стойност на картофите ги прави отличен избор за гориво преди или по време на тренировка благодарение на сложните въглехидрати, които осигуряват дълготрайна енергия.

Подпомагат управлението на теглото чрез резистентно нишесте

Освен фибрите в картофите (около 3-4 грама на средно голям картоф), те съдържат и устойчиво нишесте – уникален вид въглехидрат, който тялото не може да смели напълно. Според експертите по хранене, резистентното нишесте увеличава усещането за ситост, което помага за контрол на теглото.

Снимка: Canva

Важна подробност: Охлаждането на готвените картофи увеличава съдържанието на резистентно нишесте, което прави студените картофи по-полезни за отслабване.

Хранителен състав: Какво съдържа един печен картоф?

Според данните на американската база данни за храни (USDA), един среден печен картоф с кожа осигурява:

164 калории

37 грама въглехидрати (включително 4 грама фибри)

4.5 грама протеин

Минимално съдържание на натрий и мазнини

Рискове и съвети за приготвяне

Въпреки ползите, гликемичният индекс на картофите – особено на топлите бели сортове – е висок, което може да доведе до скокове в кръвната захар. Експертите препоръчват:

Снимка: pixabay

Оставяйте кожата при варене – това запазва минералите

Използвайте сухи методи на готвене (печене, фритюрници с горещ въздух) вместо варене

Избягвайте прекомерно добавяне на сирене, сметана и бекон, които увеличават наситените мазнини

Охладете готвените картофи за повече резистентно нишесте

Картофите могат да бъдат здравословен избор, когато са приготвени правилно и консумирани като част от балансирана диета. Богати на антиоксиданти, фибри и устойчиво нишесте, те предлагат реални ползи – от подкрепа на спортните постижения до помощ при управлението на теглото. Ключът е в правилната подготовка и умереността.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

Източници: