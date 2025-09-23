Патладжан: Антиоксидантът на есента и как помага на здравето

Лъскавият, лилав патладжан с форма на сълза може би е единственият, който познавате, но този универсален зеленчук се предлага в най-различни цветове и форми.

В допълнение към уникалната си текстура и мекия вкус, патладжанът има множество потенциални ползи за здравето. Патладжанът е полезен, тъй като е с ниско съдържание на въглехидрати и високо съдържание на фибри.

Сред най-значимата полза обаче е антиоксидантното съдържание на зеленчука и защитата от риск от сърдечни заболявания.

Патладжанът е богат на антиоксиданти

Освен че съдържат разнообразни витамини и минерали, патладжаните се гордеят с голямо количество антиоксиданти, информира Healthline.

Снимка: iStock

Това са вещества, които помагат за предпазване на организма от увреждания, причинени от вредни вещества, известни като свободни радикали. Патладжаните са особено богати на антоцианини, вид пигмент с антиоксидантни свойства, който им придава яркия им цвят.

Патладжанът срещу стареенето и Алцхаймер

Патладжаните могат да предпазват от невродегенеративни заболявания като болестта на Алцхаймер, най-често срещания вид деменция. Те са източник на насунин, който може да предпази клетките от увреждане, водещо до преждевременно стареене и заболявания, показва проучване от 2016 г. Насунинът е антиоксидант, който намалява възпалението в мозъка.

Патладжанът може да намали риска от сърдечни заболявания

Благодарение на съдържанието си на антиоксиданти, някои проучвания показват, че патладжаните могат да помогнат за намаляване на риска от сърдечни заболявания.

Снимка: iStock

Проучване от 2019 година предполага, че консумацията на храни, съдържащи антоцианини (намиращи се в патладжана), помага за намаляване на възпалителните маркери, които увеличават риска от сърдечни заболявания.

Патладжанът е богат на фибри и контролира кръвната захар

Добавянето на патладжани към вашего ежедневно меню може да помогне за поддържане на кръвната захар под контрол. Това се дължи основно на факта, че патладжаните са богати на фибри, които преминават през храносмилателната система непокътнати. Фибрите могат да понижат кръвната захар, като забавят скоростта на храносмилане и усвояване на захарта в организма.

По-бавното усвояване поддържа нивата на кръвната захар стабилни и предотвратява пикове и сривове. Други изследвания показват, че полифенолите, които са естествени растителни съединения, намиращи се в храни като патладжан, могат да намалят усвояването на захар и да увеличат секрецията на инсулин, като и двете могат да помогнат за понижаване на кръвната захар.

Патладжанът може да помогне за отслабване

Патладжаните са богати на фибри и са с ниско съдържание на калории, което ги прави отлично допълнение към всеки режим за отслабване. Фибрите насърчават чувството за ситост, намалявайки приема на калории, пише специализираното издание Health.

Снимка: Pexels

Патладжаните често се използват като висококачествен, нискокалоричен заместител на по-висококалорични съставки в рецептите.

Може да има ползи за борба с рака

Патладжаните съдържат няколко вещества, които имат потенциал да се борят с раковите клетки. Едно от тях е съединението соласодин рамнозил гликозидите (SRG). Проучвания в епруветка показват, че SRG могат да причинят смъртта на раковите клетки и също така могат да помогнат за намаляване на рецидивите на някои видове рак. Въпреки че изследванията по темата са ограничени, е доказано, че SRG са особено ефективни срещу рак на кожата, когато се прилагат директно върху кожата.

Има ли рискове от консумацията на патладжан?

Съществуват някои рискове от консумацията на патладжани. Патладжанът не е често срещан хранителен алерген, но е възможно да се получи алергична реакция, която причинява уртикария и подуване.

Патладжанът и другите зеленчуци от семейство картофови (Solanaceae) съдържат химичното вещество соланин, за което някои хора твърдят, че допринася за възпалението и влошава заболявания като артрит.

Няма солидни доказателства, че малкото количество соланин в патладжана влошава симптомите на артрит. Но ако забележите, че болката в ставите ви се засилва, след като ядете патладжан, избягвайте го. Рядко хората са алергични към патладжан. Симптомите на алергична реакция включват обрив, подуване на лицето, сърбеж, уртикария и дрезгав глас.

Съвети за консумация на патладжан

Може да добавите патладжана към изключително много ястия, както самият той да бъде основно ястие. Ето някои идеи за приготвянето му:

Добавяйте го към салати или го консумирайте като гарнитура

или го консумирайте като гарнитура Включете патладжана в десерти, като например кейк с патладжан или пудинг с патладжан

Издълбайте патладжана, когато го разрежете наполовина по дължина, и го напълнете с плънка по ваш избор

Използвайте резени патладжан вместо паста, за да направите зеленчукова лазаня

Направете мусака от патладжан вместо картофи

Можете да нарежете и пасирате печени патладжани в дип, наречен баба гануш.

Може да панирате патладжана

Опитайте се да включвате кората възможно най-често, ако готвите с патладжан. Тя също е годна за консумация и съдържа много полезни хранителни вещества. Традиционен начин за приготвяне на патладжан е предварителното му осоляване:

Посолете патладжана

Оставете го да престои 30 минути или повече, за да може да се отдели евентуалната горчивина от вътрешността му

Попийте зеленчука, за да поеме течностите и да намали съдържанието на останала сол

С настъпването на есента - традиционното време за консумация и консервиране на патладжана, независимо по какъв начин изберете да го включите в ежедневното си меню, освен вкусен, е и изключително полезен за здравето.