Зеле през есента: Защо е суперхрана за имунитета и ментално здраве

С приближаването на есента имунната ни система има все по-голяма нужда от полезни зеленчуци и плодове, както и добър начин на хранене.

Зелето може да не е най-привлекателният зеленчук, но е пълно с хранителни вещества, които могат да ви накарат да се чувствате силни и здрави. Именно от засилване на имунната система до подобряване на храносмилането – зелето и неговите ползи за здравето заслужават място на вашата трапеза.

Зелето е богато на Витамин С, фибри и витамин К и въпреки че често е пренебрегвано, „то е една от онези храни, които имат по-добър вкус, отколкото изглеждат, и има по-голяма хранителна стойност, отколкото хората очакват“, казва диетологът Джулия Зумпано пред ClevelandClinic.

Какво прави зелето толкова полезно?

Зелето има впечатляващ хранителен профил. Само около 90 грама сурово обикновено зеле съдържа:

Калории: 22

Протеини: 1 грама

Фибри: 2 грама

Витамин К: 85% от препоръчителната дневна стойност

Витамин С: 36% от дневната стойност

Фолат: 10% от дневната стойност

Манган: 6% от дневната стойност

Витамин В6: 6% от дневната стойност

Калций: 3% от дневната стойност

Калий: 3% от дневната стойност

Магнезий: 3% от дневната стойност

Зелето е богато на витамин B6 и фолат, като и двата са от съществено значение за много важни процеси в организма, включително енергийния метаболизъм и нормалното функциониране на нервната система.

„Зелето е също така богата на калий храна, която може да помогне за понижаване на високото кръвно налягане“, казва Зумпано.

Освен това, зелето е богато на фибри и съдържа мощни антиоксиданти, включително полифеноли и серни съединения.

Зелето е особено богато на витамин C, мощен антиоксидант, който може да предпази от сърдечни заболявания, някои видове рак и загуба на зрение.

Снимка: Thinkstock/ Guliver Photos

Зелето е изключително богато на Витамин К, който играе важни роли в организма. Една от основните му функции е да действа като кофактор за ензимите, отговорни за съсирването на кръвта. Без витамин К кръвта би загубила способността си да се съсирва правилно, което би увеличило риска от прекомерно кървене.

Роля при подсилване на имунитета през есента

Зелето засилва и поддържа имунната система предимно чрез високото си съдържание на витамин С, който стимулира производството на бели кръвни телца и се бори със свободните радикали. Съдържа и пробиотици (във ферментирали форми като кисело зеле и кимчи), които подобряват здравето на червата, ключов компонент на силната имунна система.

Зелето се бори с възпаленията в организма

Някои от ползите за здравето на зелето се дължат на антоцианините, които са естествено срещащи се антиоксиданти. Антоцианините не само придават цвят на плодовете (например боровинките) и зеленчуците, но могат също така да намалят възпалението.

Хроничното възпаление (дългосрочно подуване) е свързано със сърдечни заболявания, рак, ревматоиден артрит и много други медицински състояния. Проучване от 2014 г. на млади хора на възраст 20-40 години показва, че консумацията на повече кръстоцветни зеленчуци може да намали определени кръвни маркери на възпаление.

Зелето доказано подобрява храносмилането

Ако искате да подобрите храносмилателното си здраве, богатото на фибри зеле е чудесен вариант. Този зеленчук е пълен с полезни за червата неразтворими фибри, които не може да се разградят в червата. Неразтворимите фибри помагат за поддържане на здрава храносмилателна система, като добавят обем към изпражненията и насърчават редовното изхождане.

Снимка: iStock

Нещо повече, то е богато на разтворими фибри, за които е доказано, че увеличават броя на полезните бактерии в червата. Това е така, тъй като фибрите са основният източник на гориво за полезни видове като бифидобактерии и лактобацили.

Тези бактерии изпълняват важни функции като защита на имунната система и производство на критични хранителни вещества като витамини К2 и В12. Това особено важи, когато ядете ферментирало зеле под формата на туршии, например.

Зелето защитава сърцето ви

Червеното зеле съдържа мощни съединения, наречени антоцианини. Те придават на този вкусен зеленчук жизнения му лилав цвят. Много проучвания намират връзка между консумацията на храни, богати на този пигмент, и намаления риск от сърдечни заболявания, информира Healthline.

В проучване от 2013 г., включващо 93 600 жени, изследователите установяват, че тези с по-висок прием на храни, богати на антоцианини, имат по-нисък риск от инфаркт. Зелето има 36 различни вида антоцианини в зелето, което го направи отличен вариант за сърдечно-съдово здраве.

Зелето може да понижи кръвното налягане

Високото кръвно налягане засяга повече от един милиард души по света и е основен рисков фактор за сърдечни заболявания и инсулт. Лекарите често съветват пациентите с високо кръвно налягане да намалят приема на сол.

Въпреки това, последните данни показват, че увеличаването на приема на калий в диетата е също толкова важно за понижаване на кръвното налягане. Калият е важен минерал и електролит, от който тялото се нуждае, за да функционира правилно.

Една от основните му задачи е да помага за регулиране на кръвното налягане, като противодейства на ефектите на натрия в организма. Калият помага за отделянето на излишния натрий чрез урината.

Той също така отпуска стените на кръвоносните съдове, което понижава кръвното налягане. Червеното зеле е добър източник на калий, като осигурява 9% от дневната доза в количество около 180 грама.

Може да помогне за намаляване на холестерола

Въпреки че много хора смятат, че целият холестерол е лош, той е от съществено значение за правилното функциониране на организма. Критични процеси зависят от холестерола, като правилното храносмилане и синтеза на хормони и витамин D.

Снимка: iStock

Хората с висок холестерол обаче също са склонни да имат повишен риск от сърдечни заболявания, особено когато имат повишени нива на LDL (лош) холестерол. Зелето съдържа две вещества, за които е доказано, че намаляват нивата на LDL (лош) холестерол.

Установено е, че разтворимите фибри помагат за понижаване на нивата на LDL холестерола, като се свързват с холестерола в червата и предотвратяват абсорбирането му в кръвта.

Зелето съдържа вещества, наречени фитостероли – растителни съединения, които са структурно подобни на холестерола и намаляват LDL холестерола, като блокират абсорбцията му в храносмилателния тракт.

Практични начини за консумация на зеле

За щастие зелето е един от най-достъпните зеленчуци, който може да бъде намерен по всяко време на годината. Може да бъде част от ежедневното ни меню по десетки различни начини:

Салати – Зелето е идеално за свежи салати. С добавяне на моркови, ябълки, други зеленчуци и ядки (например орехи), салатите стават идеални за здравословно хранене.

Супи – Зелето може да бъде основна част от зелева супа (с прясно зеле), с добавени праз, домати и моркови.

Яхнии – Зелето може да бъде приготвено и на яхния отново със сезонни зеленчуци, добавено месо или постно. Свинското със зеле е едно от традиционните български ястия за късна есен или зима.

Сарми – Изключително популярни по нашите ширини, зелевите сарми са едно от най-традиционните ястия.

Туршия – Разбира се, зелето е и основна част от зимните туршии, заедно с останалите зеленчуци, като карфиол, моркови, целина и др.

Често задавани въпроси

