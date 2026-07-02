Мозъкът представлява едва около 2% от телесната маса, но е с най-големи енергийни нужди в тялото. Причината е в милиардите неврони, които остават активни дори по време на сън.

Връзката между мозъка и захарта е тясна, според специалисти от Медицинския факултет на Харвард мозъкът изразходва до половината от цялата захарна енергия в организма. Ето какво показват проучванията за глюкозата, паметта и концентрацията и защо редовното хранене е важно за доброто мислене.

Глюкозата е основното гориво за невроните

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Глюкозата е вид захар и главният източник на енергия за мозъка. Тя постъпва предимно от нишестени храни като хляб, ориз, картофи и тестени изделия, но също и от плодове, мед и захар. Организмът разгражда въглехидратите до глюкоза, която кръвта пренася до мозъка и останалите органи.

Тялото поддържа стабилни нива на кръвна захар чрез процес, наречен глюкозна хомеостаза. Част от глюкозата се складира под формата на гликоген в черния дроб и в мускулите. Това съхранение на гликоген формира енергиен резерв, който се мобилизира бързо, при физическо натоварване или когато приемът на храна е недостатъчен. Чернодробният гликоген обаче се изчерпва приблизително 12–18 часа след хранене, например след нощно гладуване.

За разлика от мускулите, сърцето и черния дроб, мозъкът не може да използва мастни киселини директно като гориво, а зависи от постоянен приток на глюкоза от кръвта.

Колко глюкоза са необходими на мозъка

Здравословният хранителен режим осигурява 45–60% от енергията чрез въглехидрати. По данни на Европейския съвет за информация за храните (EUFIC) възрастен човек с нормално тегло се нуждае от около 200 г глюкоза дневно, като приблизително 130 г от тях са предназначени специално за мозъка.

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Когато нивата спаднат много ниско, например при гладуване, мозъкът приоритизира собствените си нужди чрез два механизма: черпи глюкоза директно от кръвта и ограничава наличната глюкоза за останалата част от тялото. Тези механизми са жизненоважни за оцеляването.

Как глюкозата влияе на паметта и вниманието

Дори при тази прецизна регулация в определени мозъчни зони настъпват краткотрайни спадове на глюкозата. Те могат да нарушат когнитивните функции като внимание, памет и учене. При недостиг на глюкоза производството на невротрансмитери, химическите посредници на мозъка, намалява, а комуникацията между невроните се затруднява. Затова хипогликемията (ниска кръвна захар, честа при диабет) се свързва с намалено внимание и по-слаба когнитивна функция.

Проучвания показват и обратната зависимост, приемът на глюкоза може да подобри краткосрочната памет и вниманието. Изследване на Sünram-Lea и колеги установява, че напитка с глюкоза значително подобрява дългосрочната вербална и пространствена памет при млади хора. Подобни резултати за подобряване на паметта отчита и екипът на Riby.

Интересното е, че по-взискателните задачи реагират по-добре на глюкозата, отколкото простите. Причината е, че при умствено натоварване и лек стрес усвояването на глюкоза от мозъка се повишава.

Значението на редовното хранене и закуската

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Тъй като мозъкът е чувствителен към спад на кръвната захар, поддържането на глюкозен баланс изглежда полезно за когнитивната функция. Редовните хранения помагат за това. Особено ясно е значението на закуската: проучвания при деца и юноши показват, че закусването подобрява менталната производителност, като повишава способностите при задачи, свързани с памет и внимание.

Мозъкът е изключително активен орган, който разчита на глюкозата като гориво за невроните и за цялата нервна система. Тази глюкоза постъпва от храни, богати на въглехидрати, или се произвежда от организма от невъглехидратни източници. Поддържането на оптимални нива на кръвна захар чрез редовно хранене подпомага добрата памет и концентрация, особено при по-натоварващи умствени задачи.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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