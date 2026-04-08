Боровинките и нарът са част от семейството на ​​„суперплодовете“, тъй като са пълни с антиоксиданти и са свързани с по-добро сърдечно здраве.

И двата плода имат изключителни ползи за нормализиране на кръвното налягане и нивата на холестерол, както и общо за добро сърдечно здраве.

Но кое от двете ви дава повече ползи зависи от това какъв вид сърдечно здраве или антиоксидантна подкрепа търсите.

Ползи за здравето на сърцето: Какво казва науката

Нар и ползите му за кръвното налягане

Преглед на проучвания показва, че сокът от нар може да помогне за понижаване на кръвното налягане и подобряване на кръвния поток.

Полифенолите от нар намаляват оксидативния стрес и подобряват начина, по който кръвоносните съдове се отпускат и разширяват, което спомага за поддържането на нормално кръвно налягане.

Снимка: pixabay

Друг преглед на литературата показва, че добавките с нар могат да помогнат за подобряване на нивата на холестерола. Проучванията показват, че нарът може леко да понижи холестерола с ниска плътност (LDL) („лошия“), да повиши холестерола с висока плътност (HDL) („добрия“) и да намали триглицеридите, които са друг вид мазнини в кръвта.

Тези промени могат да подкрепят здравето на сърцето, особено при хора с висок холестерол. Подобренията обаче са малки и резултатите могат да варират в зависимост от това колко нар човек яде, колко дълго го приема и дали е под формата на сок или екстракт.

Боровинки и кръвоносни съдове

Боровинките също са изследвани, за да се види как могат да подобрят здравето на сърцето. Мета-анализ установява, че хората, които редовно ядат боровинки или богати на антоцианини плодове, имат по-ниско кръвно налягане и по-добра функция на кръвоносните съдове.

Изследването установява, че интервенциите с боровинки помагат на лигавицата на кръвоносните съдове (ендотел) да функционира по-добре, а също така понижават диастоличното кръвно налягане при определени групи, като например пушачи.

Въпреки че това предполага, че боровинките могат да помогнат за поддържане на здрави кръвоносни съдове, ефектите не са съществени и са необходими още изследвания, за да се определи точно колко и колко дълго трябва да ядете боровинки, за да получите пълната полза.

Кой плод има повече антиоксидантни ефекти?

Наровете и боровинките са богати на антиоксиданти, но имат малко по-различни роли:

Наровете са особено богати на танини и полифеноли с големи молекули , като пуникалагини, които в лабораторни тестове показват по-висок общ антиоксидантен капацитет.

Боровинките осигуряват антоцианини и други бързодействащи полифеноли, които тялото може лесно да използва. Така че, докато наровете може да имат повече антиоксиданти като цяло в епруветка, боровинките могат да предложат антиоксиданти, които са по-достъпни и полезни в ежедневната консумация.

Какво прави тези плодове „суперхрани“?

Както наровете, така и боровинките са богати на полифеноли, група естествени растителни съединения, които предпазват тялото от увреждания, причинени от свободните радикали.

Свободните радикали са нестабилни молекули, които могат да увредят клетките, но могат да бъдат неутрализирани от антиоксиданти.

Наровете осигуряват елагитанини и пуникалагини, които придават на плода тръпчив вкус и мощни антиоксидантни ефекти.

Боровинките получават наситения си син цвят от антоцианините, друга група антиоксиданти, известни със своята защита на кръвоносните съдове и подпомагане на здравето на сърцето.

Тези съединения помагат за намаляване на възпалението, понижаване на оксидативния стрес (дисбаланс между свободните радикали и антиоксидантите) и могат да поддържат здравословно кръвно налягане и нива на холестерол.

Сок или цели плодове: Има ли значение?

Да, има значение. Повечето проучвания върху нар използват сок или концентрирани екстракти. Това означава, че хората консумират по-високи дози антиоксиданти, отколкото биха получили, ако ядат само семките. Сокът обаче може да съдържа и много добавена захар и калории. За хора, които следят кръвната си захар или тегло, това може да не е добра идея.

Снимка: Thinkstock/Guliver Photos

Боровинките са лесни за консумация цели. Те са естествено ниско съдържание на захар и калории и осигуряват фибри. Много проучвания използват еквивалента на 1 1/2 до 2 чаши боровинки на ден, за да покажат подобрения в здравето на сърцето.

Кой да изберете: Нар или боровинки за по-добро сърдечно здраве

Ако целта ви е ежедневното здраве на сърцето и кръвоносните съдове, боровинките имат по-силна изследователска подкрепа и са по-лесни за редовна консумация.

Ако искате да се насочите към оксидативния стрес или холестерола, сокът или екстрактът от нар може да осигури допълнителен антиоксидантен тласък, но може да съдържа и добавена захар.

За повечето хора добър избор е да се насладят и на двете. Те предлагат различни видове антиоксиданти, които действат по малко по-различен начин. Консумацията на комбинация от цветни плодове, като боровинки, нарове, ягоди и портокали, дава на тялото ви най-широк спектър от хранителни вещества и ползи.

Добавете боровинки към кисело мляко, добавете семена от нар в салати или пасирайте двата плода в смути. Разнообразието от цветни плодове в чинията ви означава повече хранителни вещества, повече антиоксиданти и по-силно сърце.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

-------------------------------------------------

Източници