Спанакът е един от най-изследваните зеленчуци в света на храненето – и все пак въпросът „суров или сготвен" продължава да разделя диетолозите и любителите на здравословно хранене.

Губят ли се витамините при готвене? Суровият спанак винаги ли е по-добрият избор? Разберете какво казват науката и специалистите по хранене за ползите за здравето от спанака – в двете му форми.

Защо спанакът е толкова ценен хранителен продукт?

Спанакът е класически пример за богата на хранителни вещества храна – тоест съдържа изключително много витамини, минерали и антиоксиданти при сравнително ниско съдържание на калории.

Независимо дали е суров или сготвен, той остава един от най-полезните зеленчуци, които можете да включите в ежедневното си меню.

Нутриционистите подчертават, че повечето хора не консумират достатъчно плодове и зеленчуци – и добавянето на спанак в каквато и да е форма е крачка в правилната посока.

Ползи от суровия спанак

Суровият спанак е особено богат на термочувствителни хранителни вещества – такива, които се губят или намаляват при нагряване.

Според данните, публикувани от специалисти в областта на храненето в изданието Verywell Health, суровият спанак е отличен източник на:



Витамин К – важен за съсирването на кръвта и здравето на костите

Фолиева киселина – особено значима при бременност и клетъчно делене

Витамин С – мощен антиоксидант, подпомагащ имунната система

Калий – от съществено значение за сърдечно-съдовото здраве

Магнезий – участва в над 300 биохимични реакции в организма

Бета-каротин – предшественик на витамин А

Цинк – подпомага имунитета и зарастването на рани

Флавоноиди и фенолни съединения – растителни антиоксиданти с противовъзпалителни свойства

Ползи от сготвения спанак

Готвенето на спанака не е само „унищожаване на витамини" – процесът има и своите предимства. Топлинната обработка намалява съдържанието на оксалати – естествено срещащи се съединения в суровия спанак, които могат да намалят усвояемостта на калция и желязото от организма.

С други думи: сготвеният спанак може да подобри усвояването на определени минерали, въпреки че губи част от витамините.

Освен това хората с чувствителен стомашно-чревен тракт – например при синдром на раздразненото черво или възпалително заболяване на червата – често понасят сготвения спанак по-добре от суровия.

Кой метод на готвене е най-щадящ?

Не всички методи на топлинна обработка са еднакво „агресивни" към хранителните вещества:

Варенето причинява най-голяма загуба на витамини – особено при продължително готвене

Задушаването на пара запазва значително повече хранителни вещества

Добавянето на суров спанак към супи или сосове в края на готвенето е чудесен начин да се съчетаят двете предимства

Практически съвет: Ако варите спанак, запазете течността – тя съдържа част от разтворените хранителни вещества и може да се използва в супи или сосове.

Суров срещу сготвен спанак: Сравнение на ползите

Когато сравняваме двете форми на спанак, разликите са ясни, но нито едната не е категорично „победител".

По отношение на витамин С и фолиева киселина суровият спанак има предимство – тези термочувствителни витамини се запазват в пълен обем, докато при готвене количеството им намалява.

Обратното важи за усвояването на желязо и калций – сготвеният спанак е по-добрият избор, тъй като топлинната обработка намалява оксалатите, които в суровия спанак пречат на усвояването на тези минерали.

Що се отнася до обема при хранене, суровият спанак изисква значително по-големи количества – нужни са няколко чаши суров спанак, за да се получи една чаша сготвен. Сготвеният е по-концентриран и практичен при готвене.

И накрая – при чувствителен стомах сготвеният спанак се понася значително по-добре, докато суровият може да причини дискомфорт при хора с раздразнено черво или други стомашно-чревни проблеми.

Как да включите спанака в ежедневното си меню?

Спанакът е изключително лесен за употреба продукт и се предлага пресен, замразен или консервиран – като замразеният и консервираният са достъпна и питателна алтернатива на пресния.

Идеи за суров спанак:

В зелени салати с лимонов дресинг

Добавен към сандвичи и тостове

Смесен в смути с банан и ябълка

Разбит заедно с яйца за омлет

Идеи за сготвен спанак:

В супи и яхнии

В доматен сос за паста

В гювечи и запеканки

Ползите за здравето от спанака са безспорни – независимо дали е суров или сготвен. Според специалистите по хранене въпросът не е „кой е по-добър", а „как да ядем повече спанак изобщо".

Включването на спанак в ежедневното меню – в каквато и да е форма – е умна инвестиция в дългосрочното здраве.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

