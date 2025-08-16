Много научни изследвания отдавна сочат, че богатият на плодове и зеленчуци хранителен режим може да забави или предотврати развитието на хронични заболявания като сърдечно-съдови проблеми и някои видове рак.

Сред всички зеленчуци обаче, именно спанакът изпъква с изключителен профил от хранителни вещества, които, според специалистите, могат да добавят години към живота ни, пише онлайн изданието Eating Well.

Как спанакът допринася за дълголетието?

По-нисък риск от хронични заболявания

Редовната консумация на тъмнозелени листни зеленчуци може да доведе до по-малка вероятност от развитие на редица хронични състояния, като например сърдечно-съдови заболявания и диабет тип 2. Това се дължи на високото съдържание на антиоксиданти и магнезий в спанака, които подпомагат нормалната функция на кръвоносните съдове, регулират нивата на кръвната захар и намаляват възпалителните процеси в организма.

„Спанакът е естествен източник на нитрати, които подпомагат контрола на артериалното налягане“, обяснява диетологът Джейми Надо.

Тя допълва, че комбинацията от бета-каротин, витамин C, флавоноли (растителни съединения с антиоксидантно и противовъзпалително действие, подпомагащи здравето на сърцето и клетките) и други фитохимикали може да понижи риска и от някои ракови заболявания, като рак на гърдата, рак на дебелото черво и рак на простатата. Тези съединения действат като мощни антиоксиданти, които неутрализират свободните радикали и подпомагат защитата на клетките от увреждания и мутации.

„Спанакът изобилства от витамин C и каротеноиди като лутеин и зеаксантин, мощни антиоксиданти, които неутрализират свободните радикали и ограничават възпалението“, допълва Юмо Калинс, регистриран диетолог и спортен нутриционист.

Снимка: iStock

Поддържането на ниски нива на възпаления в тялото е ключово условие за по-дълъг и по-здравословен живот.

Подкрепа за здравето на червата

Все повече проучвания сочат, че състоянието на чревната микрофлора е пряко свързано с общата продължителност и качество на живота.

Една от причините спанакът да е толкова ценен в това отношение е високото му съдържание на фибри. Само една чаша сготвен спанак осигурява над 4 г, което е в пъти повече, отколкото в суровия вариант на продукта. Тези фибри действат като „храна“ за полезните бактерии в червата, подпомагайки тяхното развитие и баланс.

Освен това съдържащите се в листата каротеноиди допълнително стимулират разнообразието на микрофлората, като по този начин укрепват имунната система и намаляват риска от възпалителни процеси.

Защита на мозъка с напредването на възрастта

„Биологичната възраст на мозъка е сред най-силните показатели за дълголетие“, подчертава лицензираният диетолог Маги Мун.

Според нея фолатът, антиоксидантите и другите фитохимикали в спанака играят ключова роля за забавянето на когнитивния спад:

Фолатът (известен още като витамин B9) е необходим за нормалното функциониране на нервната система и участва в синтеза на невротрансмитери, които поддържат концентрацията и паметта.

Антиоксидантите в спанака, като витамин C и бета-каротин, предпазват мозъчните клетки от оксидативен стрес, един от основните фактори за стареенето на мозъка.

Проучване по темата сочи, че хората, които редовно консумират зелени листни зеленчуци, имат по-добра памет и демонстрират по-бавно влошаване на умствените функции.

Снимка: Thinkstock/Guliver Photos

Как да включим спанака в ежедневното меню?

Диетолозите препоръчват добавянето на тъмнозелени листни зеленчуци към храната поне няколко пъти седмично. За щастие спанакът е изключително универсален и може да се консумира по много начини. Ето няколко, които препоръчват експертите:

Задушен : Леко сотирайте листата с чесън; добавете яйца или скариди за бърз обяд.

В смути : Шепа суров спанак обогатява сутрешната напитка с витамини, без да променя вкуса ѝ.

Като основа на салата : Комбинирайте с чушки или цитруси, богати на витамин C, за по-добро усвояване на желязото.

В сандвичи : Свежите листа придават цвят и хранителна стойност.

Замразен спанак : Удобна алтернатива, която запазва хранителния си състав и се добавя лесно към супи и ястия.

Допълнителни съвети от специалистите

Ако искате разнообразие, всички листни зеленчуци, като рукола или кейл, са подходящи алтернативи на спанака, посочва Мун.

Юмо Калинс препоръчва и червените и лилавите зеленчуци, като червено зеле и цвекло:

„Техните беталаини и антоцианини имат силно антиоксидантно и противовъзпалително действие, подпомагащо сърдечно-съдовото и мозъчното здраве“.

Снимка: istockphoto.com

За оптимална защита експертите съветват да консумираме поне пет до девет различни зеленчука седмично, за да осигурим пълен спектър от хранителни вещества, свързани с дълголетието.

Редовното добавяне на зеленчуци, особено на спанак, е лесна първа стъпка към по-дълъг живот. Независимо дали е пресен или замразен, този листен зеленчук доставя антиейджинг коктейл от витамини, минерали и фитохимикали, които намаляват възпалението, борят оксидативния стрес и подпомагат превенцията на хронични заболявания.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.