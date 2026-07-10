Милиони хора по света приемат статини всеки ден, за да държат холестерола си под контрол и мнозина от тях забелязват промяна в теглото си скоро след започване на терапията.

Затова въпросът напълнява ли се от статини е един от най-често задаваните от пациенти лекувани от висок холестерол. Отговорът не е еднозначен, самите статини официално не се свързват с напълняване като страничен ефект, но косвени механизми, от промяна в хранителните навици до хормонален дисбаланс, могат да доведат до качване на килограми по време на лечението.

Напълняват ли статините директно?

Наддаването на тегло не фигурира сред официално регистрираните странични ефекти от лекарства от групата на статините. Въпреки това част от пациентите съобщават за увеличена обиколка на талията и повече коремни мазнини по време на терапията.

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Ограничени данни сочат, че някои статини биха могли косвено да влияят на теглото чрез понижаване на нивата на лептин, протеинов хормон, който регулира дълготрайния енергиен баланс и апетита. Връзката между лептин и апетит все още се изследва активно от учените.

Възможни причини за качване на тегло при прием на статини

Промяна в хранителните навици

Един от най-честите фактори е чисто поведенчески. Пациенти, започнали лекарства за холестерол и напълняване, свързват темата предимно с усещането за "фалшива сигурност", щом холестеролът вече се контролира медикаментозно, някои хора отпускат контрола върху диетата си и добавят повече мазнини и калории в менюто.

Хормонални и метаболитни промени

Според изследване от 2025 г., публикувано в MDPI и проведено върху млади прасета, приемът на аторвастатин качване на килограми е свързан с няколко метаболитни механизма [8]:

Повишен грелин , така нареченият „ хормон на глада (грелин) " стимулира апетита и влияе на мастните клетки;

Инсулинова резистентност , статинът е повишавал риска от диабет и е затруднявал поддържането или понижаването на теглото;

Промяна в хормоните на мастната тъкан , покачване на лептин и резистин, хормони, свързвани с обезитета.

Важно е да се подчертае, че резултати от изследвания върху животни не се пренасят автоматично към хората и са необходими още проучвания, за да се изясни напълно промяната в метаболизма при хора на статинова терапия [4] [6].

Снимка: Canva

Различен ли е контролът на теглото при прием на статини?

Според експерти в областта на кардиологията, принципите на контрол на теглото остават същите, независимо дали приемате статин или не. Препоръчва се:

поддържане на редовна физическа активност и спорт , по възможност поне 150 минути умерена натовареност седмично [1];

достатъчен прием на фибри в диетата ;

пълноценен сън;

контрол на порциите за намаляване на калорийния прием ;

замяна на бедни на хранителни вещества храни с по-питателни алтернативи;

достатъчна хидратация;

ограничаване на храни и напитки с добавена захар.

Тези навици подкрепят и регулиране на холестерола, и превенция на натрупването на мазнини около корема, независимо от медикаментозната терапия.

Кой статин е най-подходящ за контрол на теглото?

Не съществува „най-добър" статин по отношение на теглото, тези медикаменти се предписват единствено с цел понижаване на холестерола, а не за промяна на телесната маса [2] [3] [5]. Изборът на конкретен препарат и дозировка е строго индивидуален и се определя от лекуващия лекар въз основа на цялостния здравен профил на пациента. При съмнения или притеснения за странични ефекти е препоръчително да се потърси консултация с кардиолог.

Снимка: Canva

Статини странични ефекти под формата на директно наддаване на тегло не са официално документирани, но косвени фактори, промяна в хранителните навици, покачване на грелин, инсулинова резистентност и промени в лептина, биха могли да допринесат за качване на килограми при част от пациентите.

Учените продължават да изследват точната връзка между статините и теглото. Дотогава балансирано хранене, физическа активност и внимание към калорийния прием остават най-сигурният път за поддържане на здравословно тегло и превенция на диабет по време на терапия за понижаване на холестерола, като част от цялостен здравословен начин на живот.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници