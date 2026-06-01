Цветните еластични ленти по раменете и коленете на спортистите са познат образ от олимпийски арени и обикновени спортни площадки.
Кинезио лентите отдавна се смятат за ефикасно средство при мускулни и ставни болки.
Но ново мащабно проучване поставя ефективността им под сериозен въпрос. Какво трябва да знаете и наистина ли помагат и намаляват умората кинезио лентите?
Какво са кинезио лентите и как се предполага, че работят?
Кинезио лентите са еластични лепящи ленти, разработени през 70-те години от японския хиропрактик д-р Кензо Касе. Оттогава насам на пазара има над 50 различни марки.
Теорията зад тях е следната: когато се поставят върху кожата в леко опънато положение, лентите създават т.нар. „фасциален лифт" - леко повдигане на кожата, което:
- Намалява натиска върху тъканите
- Подобрява кръвоносната и лимфната циркулация
- Намалява отоците и синините
- Осигурява сетивна обратна връзка, която може да намали болката и да подобри мускулната активация
„Лентата осигурява сетивна обратна връзка, която може да намали болката и да подобри мускулната активация и телесното съзнание по време на движение", обяснява физиотерапевтът д-р Шаян Гадамабади, цитиран от Health.com.
Популярността им нараства след Олимпийските игри в Пекин (2008 г.), когато волейболистката Кери Уолш играе с видима кинезио лента на рамото по време на възстановяване от травма на ротаторния маншет.
Скоро след това световните знаменитости Тайгър Уудс, Серена Уилямс и Дейвид Бекъм също започват да ги носят публично.
Какво установява новото изследване?
Проучване, публикувано в BMJ Evidence-Based Medicine, анализира 128 систематични прегледа на рандомизирани контролирани изпитвания („златният стандарт" в медицинските изследвания) обхващащи общо 15 812 участници.
Основните изводи:
- Няма убедителни доказателства за дългосрочно възстановяване или значително физическо подобрение при мускулно-скелетни проблеми
- Кинезио лентите могат да причинят кожно дразнене на мястото на лепилото
- Има малко намаление на болката и леко подобрение на движението непосредствено след поставяне - ефект, който може да продължи няколко дни
Защо ефектът може да е ограничен?
Това не е първото изследване, достигащо до подобни заключения. Систематичен преглед от 2012 г., анализирал 727 статии, стига до идентичен извод: недостатъчно доказателства, с евентуален субективен ефект при пациентите.
Според специалистите причините са няколко:
- Не адресират първопричината: кинезио лентите овладяват симптомите, но не лекуват основния проблем
- Неправилно поставяне: без помощта на обучен специалист, ефектът може да е нулев или дори негативен
- Плацебо компонент: субективното усещане за подкрепа невинаги отразява реална физическа промяна
Трябва ли да спрете да използвате кинезио ленти?
Не задължително. Въпреки резултатите от изследването, специалистите виждат място за кинезио лентите в определени ситуации.
„Когато се комбинира с подходящи упражнения и рехабилитация, кинезио лентата може да бъде полезна, като позволява на хората да се движат по-комфортно и да останат активни по време на възстановяването", казва д-р Гадамабади.
Кога кинезио лентите са подходящи:
- При отоци и лимфен дренаж
- При леки мускулни и сухожилни наранявания
- Като допълнение към рехабилитационна програма, не като самостоятелно лечение
- При патело-феморални (коленни) проблеми, плантарен фасциит, тенис лакът, болки в рамото
Кога НЕ са достатъчни:
- При тежки наранявания като изкълчване или дислокация
- В случаите, когато е необходима твърда ортеза или шина
- При алергия към лепилото, отворени рани или чувствителна кожа
Кинезио лентите: Допълнение към физиотерапия и рехабилитация
Кинезио лентите не са измама, но и не са чудодейно средство. Те предлагат краткосрочно облекчение на болката и подкрепа при движение, но не трябва да се разчита единствено на тях за дългосрочно лечение.
Доказателствата подкрепят употребата им като допълнение към физиотерапия и рехабилитация, а не като заместител на медицинска грижа.
Ако имате упорита болка или травма, най-правилният ход е консултацията с квалифициран специалист.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
------------------------------------------
Източници
- Health (2026): Действа ли кинезио лентата? Ново изследване повдига въпроси
- BMJ Evidence-Based Medicine (2025): Ефективност на кинезиологичното залепване при мускулно-скелетни състояния: систематичен преглед на прегледи
- Ortho Rhode Island (2023): Кинезиологична лента: фалшива мода или функционална помощ?