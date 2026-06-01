Цветните еластични ленти по раменете и коленете на спортистите са познат образ от олимпийски арени и обикновени спортни площадки.

Кинезио лентите отдавна се смятат за ефикасно средство при мускулни и ставни болки.

Но ново мащабно проучване поставя ефективността им под сериозен въпрос. Какво трябва да знаете и наистина ли помагат и намаляват умората кинезио лентите?

Какво са кинезио лентите и как се предполага, че работят?

Кинезио лентите са еластични лепящи ленти, разработени през 70-те години от японския хиропрактик д-р Кензо Касе. Оттогава насам на пазара има над 50 различни марки.

Теорията зад тях е следната: когато се поставят върху кожата в леко опънато положение, лентите създават т.нар. „фасциален лифт" - леко повдигане на кожата, което:

Намалява натиска върху тъканите

Подобрява кръвоносната и лимфната циркулация

Намалява отоците и синините

Осигурява сетивна обратна връзка, която може да намали болката и да подобри мускулната активация

„Лентата осигурява сетивна обратна връзка, която може да намали болката и да подобри мускулната активация и телесното съзнание по време на движение", обяснява физиотерапевтът д-р Шаян Гадамабади, цитиран от Health.com.

Популярността им нараства след Олимпийските игри в Пекин (2008 г.), когато волейболистката Кери Уолш играе с видима кинезио лента на рамото по време на възстановяване от травма на ротаторния маншет.

Скоро след това световните знаменитости Тайгър Уудс, Серена Уилямс и Дейвид Бекъм също започват да ги носят публично.

Какво установява новото изследване?

Проучване, публикувано в BMJ Evidence-Based Medicine, анализира 128 систематични прегледа на рандомизирани контролирани изпитвания („златният стандарт" в медицинските изследвания) обхващащи общо 15 812 участници.

Основните изводи:

Няма убедителни доказателства за дългосрочно възстановяване или значително физическо подобрение при мускулно-скелетни проблеми

Кинезио лентите могат да причинят кожно дразнене на мястото на лепилото

Има малко намаление на болката и леко подобрение на движението непосредствено след поставяне - ефект, който може да продължи няколко дни

Защо ефектът може да е ограничен?

Това не е първото изследване, достигащо до подобни заключения. Систематичен преглед от 2012 г., анализирал 727 статии, стига до идентичен извод: недостатъчно доказателства, с евентуален субективен ефект при пациентите.

Според специалистите причините са няколко:

Не адресират първопричината : кинезио лентите овладяват симптомите, но не лекуват основния проблем

Неправилно поставяне : без помощта на обучен специалист, ефектът може да е нулев или дори негативен

Плацебо компонент : субективното усещане за подкрепа невинаги отразява реална физическа промяна

Трябва ли да спрете да използвате кинезио ленти?

Не задължително. Въпреки резултатите от изследването, специалистите виждат място за кинезио лентите в определени ситуации.

„Когато се комбинира с подходящи упражнения и рехабилитация, кинезио лентата може да бъде полезна, като позволява на хората да се движат по-комфортно и да останат активни по време на възстановяването", казва д-р Гадамабади.

Кога кинезио лентите са подходящи:

При отоци и лимфен дренаж

При леки мускулни и сухожилни наранявания

Като допълнение към рехабилитационна програма , не като самостоятелно лечение

При патело-феморални (коленни) проблеми, плантарен фасциит, тенис лакът, болки в рамото

Кога НЕ са достатъчни:

При тежки наранявания като изкълчване или дислокация

В случаите, когато е необходима твърда ортеза или шина

При алергия към лепилото, отворени рани или чувствителна кожа

Кинезио лентите: Допълнение към физиотерапия и рехабилитация

Кинезио лентите не са измама, но и не са чудодейно средство. Те предлагат краткосрочно облекчение на болката и подкрепа при движение, но не трябва да се разчита единствено на тях за дългосрочно лечение.

Доказателствата подкрепят употребата им като допълнение към физиотерапия и рехабилитация, а не като заместител на медицинска грижа.

Ако имате упорита болка или травма, най-правилният ход е консултацията с квалифициран специалист.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

