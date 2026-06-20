Вероятно всички обичаме шоколад, но замисляли ли сте се дали любимото ви сладко изкушение всъщност не вреди на здравето ви?
Шоколадът присъства в ежедневието ни под най-различни форми, но истината е, че млечният, черният и белият шоколад имат коренно различен ефект върху тялото ни.
Докато черният шоколад е истинска суперхрана, богата на антиоксиданти, млечният губи голяма част от полезните си свойства заради сериозната преработка, а белият шоколад – технически дори не е истински шоколад и носи най-много скрити рискове.
В тази статия ще научите каква е реалната хранителна стойност на трите вида, защо процентът какао е от ключово значение и как да избирате най-здравословния продукт на пазара, без да правите компромис с вкуса.
Черният шоколад осигурява най-много ползи за здравето
Черният шоколад предлага най-много ползи за здравето, благодарение на съдържанието на какао, антиоксидантни флаваноли и минерали (включително магнезий, желязо, мед и цинк):
- Изследванията показват, че редовната консумация на черен шоколад може да осигури ползи за здравето на сърцето и храносмилането.
- Флавоноидите в черния шоколад са свързани с подобрено здраве на сърцето, засилен кръвоток и потенциални подобрения в регулирането на кръвната захар.
За да извлечете максимални ползи от черния шоколад, изберете видове със 70% или повече съдържание на какао и по-ниски количества добавена захар и изкуствени съставки.
Млечният шоколад има по-малко ползи
Млечният шоколад може би е един от най-често срещаните и популярни избори на пазара.
Подобно на другите видове шоколад, млечният шоколад е сравнително богат на калории, мазнини и добавена захар – в зависимост от марката и формата.
Освен това, млечният шоколад е по-преработен от тъмния си еквивалент, което означава, че съдържа по-малко естествени антиоксиданти, съединения, за които изследванията сочат, че могат да помогнат за намаляване на нивата на липопротеините с ниска плътност (LDL или „лош“) холестерол и потенциално да предложат други ползи за здравето.
Белият шоколад няма значителни ползи
Като цяло, белият шоколад е най-нездравословният от всички.
Белият шоколад технически е производно на шоколада; той се състои от около 20% какаово масло и около 50% захар, заедно с други добавки, включително ванилия, които му придават белия цвят и леко различен вкус:
- Белият шоколад обикновено съдържа повече калории, захар и мазнини от млечния и тъмния си еквивалент.
- Белият шоколад е с много ниско съдържание на здравословни антиоксидантни флавоноли.
- Предвид съдържанието на захар и мазнини и липсата на полезни съединения, ограничете белия шоколад в диетата си.
Кой трябва да яде черен шоколад?
Въпреки че черният шоколад се счита за най-здравословния вид шоколад и може да предложи някои потенциални ползи за здравето, когато се консумира умерено, той може да не е подходящ за всеки, особено за хора с диабет или за тези, които следят приема си на захар и въглехидрати.
Имайте предвид, че всеки вид шоколад съдържа захар, мазнини, калории и кофеин – и може да съдържа следи от тежки метали.
Освен това, макар и рядко, какаото може да повлияе на действието на някои лекарства, включително някои лекарства за кръвно налягане, разредители на кръвта, стимуланти и диуретици.
Съвети за избор на по-здравословен шоколад
Въз основа на хранителното съдържание и съставките на различните видове шоколад, избирането на черен шоколад, когато е възможно, вероятно ще бъде най-полезно за вашето здраве.
Не забравяйте, че колкото по-тъмен (черен) е шоколадът, толкова по-високо е съдържанието на какао, антиоксиданти и минерали.
Стремете се към блокчета черен шоколад със 70% или повече какао, за да получите най-много флаванолни антиоксиданти на грам.
Изберете видове шоколад с най-ниско количество добавена захар, например по-малко от 8 грама (g) захар на около 30 грама, или шоколад от 100% неподсладено какао.
Изберете шоколад, който има най-малко добавени съставки на етикета, като предимно какао, какаово масло и захар, и не много други.
Обърнете внимание, че шоколадът с етикет „органичен“ или „сертифициран за търговия“ не винаги е най-добър за вашето здраве, тъй като някои доказателства сочат, че органичните сортове шоколад могат да съдържат по-големи количества тежки метали от млечните видове шоколад.
Вземете предвид формата, в която консумирате шоколад. Консумацията дори на черен шоколад, който е комбиниран или потопен с друг вид сладки изделия, сушени плодове, маршмелоу, тестени храни и други, може да направи тази закуска по-малко хранителна поради допълнителната захар и други добавки.
Внимавайте с размера на порциите шоколад и се придържайте към приблизително 30 грама на ден – за предпочитане черен шоколад.
Винаги се консултирайте с медицински специалист, преди да правите каквито и да е промени в диетата си, особено ако имате някакво здравословно състояние или диетични ограничения, или приемате някакви лекарства.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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Източници
- Международен журнал за екологични изследвания и обществено здраве — „IJERPH“: Шоколадът, „храна на боговете“: история, наука и човешко здраве (2019)
- VeryWellHealth: Млечен срещу тъмен срещу бял шоколад: кой вариант е по-здравословен? (2026)
- Научно списание „Foods“: Антиоксидантна активност и многоелементен анализ на черен шоколад (2022)
- Департамент по земеделие на САЩ — „USDA FoodData Central“: Шоколад, тъмен, 60-69% какаови твърди вещества (Няма посочена година)
- Научно списание „Nutrients“: Ефекти от консумацията на какао върху кардиометаболитните рискови маркери: мета-анализ на рандомизирани контролирани проучвания (2024)
- Научно списание „Processes“: Реологични, термични и текстурни характеристики на бял, млечен, тъмен и рубинен шоколад (2024)
- Здравно издателство на Харвард: Вашият мозък върху шоколад
- Научно списание „Nutrients“: Здравните ефекти на шоколада и какаото: систематичен преглед (2021)