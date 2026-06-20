Вероятно всички обичаме шоколад, но замисляли ли сте се дали любимото ви сладко изкушение всъщност не вреди на здравето ви?

Шоколадът присъства в ежедневието ни под най-различни форми, но истината е, че млечният, черният и белият шоколад имат коренно различен ефект върху тялото ни.

Докато черният шоколад е истинска суперхрана, богата на антиоксиданти, млечният губи голяма част от полезните си свойства заради сериозната преработка, а белият шоколад – технически дори не е истински шоколад и носи най-много скрити рискове.

В тази статия ще научите каква е реалната хранителна стойност на трите вида, защо процентът какао е от ключово значение и как да избирате най-здравословния продукт на пазара, без да правите компромис с вкуса.

Черният шоколад осигурява най-много ползи за здравето

Черният шоколад предлага най-много ползи за здравето, благодарение на съдържанието на какао, антиоксидантни флаваноли и минерали (включително магнезий, желязо, мед и цинк):

Изследванията показват, че редовната консумация на черен шоколад може да осигури ползи за здравето на сърцето и храносмилането.

Флавоноидите в черния шоколад са свързани с подобрено здраве на сърцето, засилен кръвоток и потенциални подобрения в регулирането на кръвната захар.

За да извлечете максимални ползи от черния шоколад, изберете видове със 70% или повече съдържание на какао и по-ниски количества добавена захар и изкуствени съставки.

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Млечният шоколад има по-малко ползи

Млечният шоколад може би е един от най-често срещаните и популярни избори на пазара.

Подобно на другите видове шоколад, млечният шоколад е сравнително богат на калории, мазнини и добавена захар – в зависимост от марката и формата.

Освен това, млечният шоколад е по-преработен от тъмния си еквивалент, което означава, че съдържа по-малко естествени антиоксиданти, съединения, за които изследванията сочат, че могат да помогнат за намаляване на нивата на липопротеините с ниска плътност (LDL или „лош“) холестерол и потенциално да предложат други ползи за здравето.

Белият шоколад няма значителни ползи

Като цяло, белият шоколад е най-нездравословният от всички.

Белият шоколад технически е производно на шоколада; той се състои от около 20% какаово масло и около 50% захар, заедно с други добавки, включително ванилия, които му придават белия цвят и леко различен вкус:

Белият шоколад обикновено съдържа повече калории , захар и мазнини от млечния и тъмния си еквивалент.

Белият шоколад е с много ниско съдържание на здравословни антиоксидантни флавоноли.

Предвид съдържанието на захар и мазнини и липсата на полезни съединения, ограничете белия шоколад в диетата си.

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Кой трябва да яде черен шоколад?

Въпреки че черният шоколад се счита за най-здравословния вид шоколад и може да предложи някои потенциални ползи за здравето, когато се консумира умерено, той може да не е подходящ за всеки, особено за хора с диабет или за тези, които следят приема си на захар и въглехидрати.

Имайте предвид, че всеки вид шоколад съдържа захар, мазнини, калории и кофеин – и може да съдържа следи от тежки метали.

Освен това, макар и рядко, какаото може да повлияе на действието на някои лекарства, включително някои лекарства за кръвно налягане, разредители на кръвта, стимуланти и диуретици.

Съвети за избор на по-здравословен шоколад

Въз основа на хранителното съдържание и съставките на различните видове шоколад, избирането на черен шоколад, когато е възможно, вероятно ще бъде най-полезно за вашето здраве.

Не забравяйте, че колкото по-тъмен (черен) е шоколадът, толкова по-високо е съдържанието на какао, антиоксиданти и минерали.

Стремете се към блокчета черен шоколад със 70% или повече какао, за да получите най-много флаванолни антиоксиданти на грам.

Снимка: Canva

Изберете видове шоколад с най-ниско количество добавена захар, например по-малко от 8 грама (g) захар на около 30 грама, или шоколад от 100% неподсладено какао.

Изберете шоколад, който има най-малко добавени съставки на етикета, като предимно какао, какаово масло и захар, и не много други.

Обърнете внимание, че шоколадът с етикет „органичен“ или „сертифициран за търговия“ не винаги е най-добър за вашето здраве, тъй като някои доказателства сочат, че органичните сортове шоколад могат да съдържат по-големи количества тежки метали от млечните видове шоколад.

Снимка: Canva

Вземете предвид формата, в която консумирате шоколад. Консумацията дори на черен шоколад, който е комбиниран или потопен с друг вид сладки изделия, сушени плодове, маршмелоу, тестени храни и други, може да направи тази закуска по-малко хранителна поради допълнителната захар и други добавки.

Внимавайте с размера на порциите шоколад и се придържайте към приблизително 30 грама на ден – за предпочитане черен шоколад.

Винаги се консултирайте с медицински специалист, преди да правите каквито и да е промени в диетата си, особено ако имате някакво здравословно състояние или диетични ограничения, или приемате някакви лекарства.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници