Традиционното индийско масло гхи преживява истински ренесанс в световната кулинария и здравословното хранене.

Това древно топено масло, използвано векове наред в аюрведичната медицина, днес привлича вниманието на хранителни експерти и любители на здравословния начин на живот.

Но действително ли ползите от гхи оправдават нарастващата му популярност, или зад златистия му цвят се крие опасност?

Какво точно е маслото гхи?

Гхи (произнася се "ги") е вид пречистено масло, популярно в кулинарните традиции на Близкия изток, Индия и Пакистан. Името идва от санскритската дума, означаваща "поръсено".

Маслото гхи се получава чрез нагряване на обикновено краве масло при ниска температура (обикновено под 100°C), докато водата се изпари, а млечните протеини и захари се отделят. Остава само пречистена мазнина с характерен орехов аромат.

Гхи или масло: Каква е разликата?

Докато обикновеното масло съдържа около 80% мазнини, гхи е 99,3% чиста мазнина. Основните различия включват:

Лактоза и казеин : Гхи съдържа минимални количества лактоза и казеин, което го прави подходящ за хора с непоносимост към лактоза

Температура на горене : Гхи издържа до 250°C, докато обикновеното масло – само до 175°C

Съхранение : Благодарение на отстранените млечни вещества, гхи може да се съхранява при стайна температура седмици наред

Хранителна стойност на маслото гхи

Една супена лъжица (14 грама) гхи съдържа:

Калории : 123-130

Мазнини : 14-15 грама (от които 9 грама наситени)

Протеини : 0 грама

Въглехидрати : 0 грама

Витамин A : 13% от дневната нужда

Витамин E : 3% от дневната нужда

Витамин K : 1% от дневната нужда

Снимка: Canva

Научно доказани ползи от маслото гхи

1. Богат източник на антиоксиданти

Според проучвания, витамин Е в маслото гхи притежава мощни антиоксидантни свойства. Антиоксидантите са свързани с намален риск от рак, артрит, катаракта и сърдечно-съдови заболявания.

2. Подпомага сърдечното здраве

Въпреки високото съдържание на наситени мазнини, маслото гхи е богато на омега-3 мастни киселини. Изследвания показват, че при умерена консумация като част от балансирано хранене, гхи може да помогне за намаляване на нездравословните нива на холестерол и да подкрепи здравето на сърцето и кръвоносните съдове.

3. Противовъзпалителни свойства

Гхи съдържа бутират – късоверижна мастна киселина с доказани противовъзпалителни ефекти. В аюрведичната медицина гхи традиционно се прилага при изгаряния и подуване. Съвременните научни изследвания потвърждават способността на бутирата да успокоява възпалителни процеси в организма.

4. Помощ при отслабване

Парадоксално, въпреки високата си калорийност, гхи съдържа конюгирана линолова киселина (CLA), която според проучвания може да подпомогне борбата със затлъстяването. Изследванията сочат, че CLA може да помогне за намаляване на телесните мазнини при някои хора.

5. Полезно за храносмилането

Бутиратът в гхи е от съществено значение за здравето на дебелото черво. Той помага на клетките в червата да се възстановяват и поддържат здрави, което е важно за доброто храносмилане. Експертите обаче отбелязват, че гхи съдържа само около 1% бутират, докато храните, богати на фибри, стимулират естественото му производство в организма.

Снимка: iStock

6. Подобрява здравето на кожата

Научни изследвания показват, че предимствата на маслото гхи за кожата включват ускорено зарастване на рани, укрепване на кожата и увеличаване на колагена.

7. Ограничава излагането на акриламид

Проучвания установяват, че готвенето с животински мазнини, като гхи, произвежда по-малко от токсичното съединение акриламид в сравнение с растителното олио. Изследвания на животни показват, че високите дози акриламид могат да причинят рак.

Потенциални рискове и предпазни мерки

Сърдечно-съдови заболявания

Въпреки че умерената консумация може да подкрепи здравето на сърцето, прекалено много наситени мазнини повишават риска от сърдечни заболявания. Хората с други рискови фактори трябва да бъдат особено внимателни.

Наддаване на тегло

Макар CLA в гхи да показва потенциал за контрол на теглото, гхи остава калорично плътна храна. Прекомерната консумация може да доведе до наддаване на тегло и по-висок риск от затлъстяване.

Как да консумирате гхи правилно

Препоръчителни дози

Експертите препоръчват ограничаване на консумацията до 1-2 супени лъжици дневно, особено за хора с повишени нива на LDL (лош) холестерол или други рискови фактори.

Кулинарни приложения

Защо маслото гхи е полезно в кухнята:

Подходящо за готвене на високи температури (пържене, задушаване, печене)

Придава орехов аромат на ястията

Алтернатива на маслото при непоносимост към лактоза

Снимка: Thinkstock/Guliver Photos

Практични идеи за консумация:

Добавете малко количество към овесена каша

Пригответе яйца с гхи

Полейте пуканки с разтопено гхи

Използвайте за задушаване на подправки

Добавете към палачинки или печени картофи

Къде да купите и как да си направите гхи у дома

Гхи може да се закупи от повечето хранителни магазини, включително специализирани. За най-добро качество търсете продукти от масло от свободно пасящи се крави.

Как да си направите гхи у дома (Рецепта):

Загрейте несолено масло на тих огън Оставете маслото да се разтопи и го оставете да заври Когато водата започне да изпарява, ще се образува пяна с бели млечни частици, с решетъчна лъжица ги отстранете Оставете гхи да се готви 15-20 минути, докато млечните частици започнат да потъват на дъното и придобият наситено златист цвят. Прецедете течността през марля в термоустойчив съд

Домашното гхи може да се съхранява на стайна температура 3-4 месеца или в хладилник до 1 година.

Гхи и здравето могат да вървят ръка за ръка при разумна консумация. Богато на някои витамини, както и на полезни мастни киселини, гхи предлага множество потенциални ползи – от противовъзпалително действие до подкрепа на сърдечно-съдовата система и храносмилането.

Все пак не забравяйте, че ключът е в умереността.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Източници