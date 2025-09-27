Световната федерация по затлъстяване прогнозира тревожна тенденция, броят на възрастните с наднормено тегло ще се увеличи от 810 млн. през 2020 година на 1,53 млрд. до 2035 година.

В борбата с тази епидемия нови проучвания хвърлят светлина върху ефективността на комбинираната лекарствена терапия, пише медицинското издание Medscape.

Прорив в лечението на затлъстяването

Неотдавнашното изследване на University of São Paulo Medical School, публикувано в списанието Diabetology & Metabolic Syndrome, представя обнадеждаващи резултати за комбинацията от сибутрамин и топираминова киселина. И двата медиакменат се използват извън официалните си показания за лечение на затлъстяването.

Снимка: Canva

Изследователите проследяват 246 пациенти на възраст над 18 години с индекс на телесна маса (ИТМ) над 30 или над 27 при наличие на придружаващи заболявания като диабет тип 2, хипертония или дислипидемия.

Впечатляващи резултати

Участниците, предимно жени (86,2%) на средна възраст 42,8 години, показват значителни подобрения. При започване на терапията средният ИТМ е 39,7, а средното тегло 104,2 кг. Пациентите получават средно 11 мг сибутрамин и 119,7 мг топираминова киселина дневно, заедно с диетични препоръки и редовна физическа активност под наблюдението на мултидисциплинарен екип.

Резултатите след три месеца терапия показват: 61,8% от пациентите отслабват с повече от 5% от телесното си тегло, 29,4% с над 10%, а 10,9% - с над 15%. Още по-важното е, че този ефект се запазва във времето, след 36 месеца 64% от пациентите все още поддържат загубените килограми.

Научното обяснение

Д-р Матео Аугусто Щумпф, ендокринолог и един от авторите на изследването, обяснява че резултатите не са изненадващи, тъй като сибутраминът действа подобно на фентермина, друг препарат срещу затлъстяването.

Въпреки че преди това не са правени директни изследвания на комбинацията сибутрамин-топирамат, съществуват данни за ефективността на фентермин-топирамат, одобрен в САЩ от 2012 година.

Снимка: Canva

Д-р Марсио Манчини, директор на департамента за фармакологично лечение в Бразилската асоциация за изследване на затлъстяването, отбелязва интересен ефект: „Сибутраминът е леко стимулиращ, докато топираматът забавя нещата. Така комбинацията усилва загубата на тегло, като едновременно намалява нежеланите ефекти.“

Внимание при приложението на терапията и странични ефекти

Въпреки добрата поносимост, 24,4% от пациентите преустановяват терапията, основно поради неконтролирана хипертония, резистентни парестезии и тахикардия. Специалистите препоръчват внимателна селекция на пациентите и избягване на комбинацията при болни с неконтролирана хипертония, аритмии или много висок сърдечно-съдов риск.

Особено внимание се обръща на противопоказанията: сибутраминът не трябва да се използва при коронарна болест, прекаран инсулт или при пациенти над 65 години. Топираматът е противопоказан при глаукома и може да увеличи риска от бъбречни камъни и когнитивни нарушения.

Д-р Александре Хол от Бразилската асоциация за изследване на затлъстяването подчертава, че комбинацията може да съдейства на пациенти, които се нуждаят от подтискане на глада и при проблеми с прекомерното хранене. Изследването предоставя нова възможност при лечението на затлъстяване.

Двата медикамента са лекарствени средства, отпускащи се единствено по лекарско предписание. Комбинираната терапия може да се прилага само под строго медицинско наблюдение от квалифициран лекар специалист. Самолечението с тези препарати може да доведе до сериозни здравословни усложнения.

Специалистите подчертават необходимостта от систематичен мониторинг на кръвното налягане, когнитивните функции и настроението, с готовност за корекция или преустановяване на терапията при необходимост.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.