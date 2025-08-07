Подправка помага срещу затлъстяване и при епилепсия

Кориандърът е една от най-интересните подправки, хората или го обичат, или го ненавиждат. Консумира се от поне 8000 години и е открит в гробницата на египетския цар Тутанкамон. Използвана е в китайски отвари, като част от поверията са, че осигурява безсмъртие.

Днес за мнозина стръкче кориандър може да добави така необходимия вкус към салата или домашно приготвено гуакамоле. За други с определен ген, той просто има вкус на сапун.

„Има научно доказателство, че от 4% до 14% от населението имат тази генетична вариация, която прави кориандъра да има вкус на сапун“, коментира готвачът Брук Баевски.

Ползите от консумация на кориандър

Консумацията на кориандър може да ви осигури някои изненадващи ползи за здравето, пише Independent. Включването му в ястията ви може да помогне за намаляване на възпалението, което може да доведе до автоимунни, невродегенеративни, стомашно-чревни и сърдечни заболявания, както и някои видове рак.

Взети заедно, възпалителните заболявания са причина за повече от половината от всички смъртни случаи в световен мащаб.

Богат на Витамин C и антиоксиданти

Богато на витамин С, растението, от което се произвежда кориандър, съдържа съединения, за които експертите казват, че действат като антиоксиданти.

„Тази подправка може да се счита за ценна функционална храна срещу затлъстяване, метаболитен синдром и диабет“, твърдят италиански изследователи в проучване от 2023 година.

Снимка: iStock

Кориандърът също така може да се бори с високата кръвна захар. Ако имате диабет, високите нива на кръвна захар може да предизвикат имунен отговор, който уврежда тъканите, нервите и сърцето. Не забравяйте, че диабетът тип 2 и възпалението са тясно свързани, като всяко състояние изостря другото.

Ефективно средство при епилепсия

Други изследвания сочат кориандъра като ефективно средство за забавяне на епилептичните припадъци.

„По-конкретно, открихме, че един компонент на кориандъра, наречен додеценал, се свързва със специфична част от калиевите канали, за да ги отвори, намалявайки клетъчната възбудимост.

Снимка: Canva

Това специфично откритие е важно, тъй като може да доведе до по-ефективно използване на кориандъра като антиконвулсант или до модификации на додеценал за разработване на по-безопасни и по-ефективни антиконвулсивни лекарства“, обяснява д-р Джеф Абът, професор в Калифорнийския университет в Ървайн.

Може да намали симптомите на тревожност

Въпреки че кориандърът е благодат за мозъка, той също така има потенциални положителни ефекти върху психичното здраве.

Проучване върху животни предполага, че той може да бъде толкова ефективен, колкото валиумът, за намаляване на симптомите на тревожност. Необходими са обаче още изследвания, за да се разбере как това може да се прояви при хората.

Отслабнете с кориандър и авокадо

Лятото е сезонът на салатите, а експертите на eatingwell препоръчват дресинг с кориандър и авокадо, който помага за отслабване. Има няколко причини за това:

Високо съдържание на протеини

Като цяло, дресингите за салата не осигуряват много протеини, но този кремообразен дресинг с кориандър и авокадо разбива стереотипите. Тайната? Той е на основата на кисело мляко. Две супени лъжици от дресинга съдържат само 32 калории, но предлагат 2 грама протеин.

По-малко калории

Кремообразният дресинг с кориандър и авокадо е много по-малко калоричен и мазен в сравнение с други дресинги. Добавянето на сок от лайм осигурява много вкус, без да добавя повече калории. В този дресинг все още получавате здравословни мазнини от авокадо, но без допълнителните калории.

Снимка: iStock

Съдържа мононенаситени мазнини

Кремообразните дресинги обикновено съдържат наситени мазнини, но този дресинг съдържа мононенаситени мазнини от авокадото. Изследванията показват, че консумацията на мононенаситени мазнини вместо наситени мазнини може да доведе до повишено изгаряне на мазнини и по-голяма загуба на тегло.

Смята се, че това се дължи на термичния ефект на храната, който представлява броят калории, които тялото изгаря, усвоявайки различни хранителни вещества.

Източник на пробиотици

Този дресинг на основата на кисело мляко е пълен с добри бактерии, а именно лактобацилус булгарикус и стрептококус термофилус. Бактериите в червата ни могат да играят роля в развитието на затлъстяване.

Установено е, че хората с наднормено тегло или затлъстяване имат дисбаланс между добри и лоши бактерии и липса на разнообразие от бактерии като цяло. Систематичен преглед разглежда 27 проучвания, като установява, че специфични щамове от рода лактобацилус и бифидобактериум дават най-добри резултати при намаляване на телесното тегло.

Снимка: Canva

Рецепта как се прави дресингът?

Дресинът е елементарен, като всички съставки се блендират заедно:

1/2 узряло авокадо

3/4 чаша пресен кориандър

1/2 чаша обезмаслено кисело мляко

2 стръка зелен лук (нарязани на ситно)

1 скилидка чесън

1 супена лъжица сок от лайм

1/2 чаена лъжичка захар

1/2 чаена лъжичка сол

Може да се ползва в различни храни:

Салати. Подходящ е за много различни видове салати, включително листни зелени салати, салати от боб, купички със зърнени храни и салати с паста.

Марината. Той е перфектната марината за пилешко месо или протеин по ваш избор. Мариновайте пилешкото месо в дресинга за няколко часа или за една нощ, а след това го запечете на грил или го изпечете на следващия ден.

Дип. С основа от кисело мляко, кремообразният дресинг с кориандър и авокадо е перфектният дип за сурови зеленчуци или крекери.

Намазване. Кремообразният дресинг с кориандър и авокадо е по-здравословен вариант от обикновената майонеза. Идеален е за сандвичи и тортили, без всички мазнини, които обикновено се съдържат в майонезата.