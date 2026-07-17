След чаша вино на вечеря или няколко коктейла с приятели мнозина се питат колко време остава алкохолът в организма. Отговорът обаче не е универсален. Скоростта, с която тялото разгражда алкохола, зависи не само от изпитото количество, но и от възрастта, пола, храненето, състоянието на черния дроб и редица други фактори.

Според експертите от Healthline, организмът разгражда алкохола с относително постоянна скорост, но няма доказан начин този процес да бъде значително ускорен. Именно затова кафето, студеният душ или големите количества вода не могат да направят човек трезвен за по-кратко време.

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Как алкохолът се обработва от организма?

След консумация алкохолът бързо се абсорбира през стомаха и тънките черва, откъдето преминава в кръвния поток. Оттам достига до черния дроб – органът, който отговаря за разграждането му.

Черният дроб използва специални ензими, за да преработва алкохола, но може да обработва само ограничено количество за определен период. Всичко останало продължава да циркулира в кръвта и достига до мозъка и останалите органи, което води до характерните ефекти на алкохолната интоксикация.

Затова не само количеството алкохол има значение, но и колко бързо е изпит.

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С каква скорост организмът разгражда алкохола?

Според наличните научни данни средностатистическият човек разгражда приблизително една стандартна алкохолна напитка за около един час.

Това обаче е ориентировъчна стойност. При някои хора процесът е по-бавен или по-бърз в зависимост от индивидуалните особености.

Важно е да се има предвид, че по-високото алкохолно съдържание на някои напитки означава и по-голямо количество чист алкохол, което изисква повече време за разграждане.

Кои фактори влияят върху разграждането на алкохола?

Нивото на алкохол в кръвта, известно като Blood Alcohol Concentration (BAC), не зависи само от броя изпити напитки.

Сред най-важните фактори са:

Полът – при жените концентрацията на алкохол често е по-висока след същото количество алкохол поради различия в телесния състав и хормоните.

Възрастта – юношите и възрастните хора могат да разграждат алкохола по-бавно.

Приемът на храна – храненето преди или по време на пиене забавя усвояването на алкохола.

Функцията на черния дроб – заболяванията на черния дроб значително забавят разграждането.

Генетичните особености – различните хора произвеждат ензимите за разграждане на алкохола в различни количества.

Хроничната употреба на алкохол – при някои хора с дългогодишна употреба се развива по-висока толерантност, но това не означава, че организмът не търпи увреждания.

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Колко време се открива алкохолът при различните тестове?

Различните изследвания могат да установят наличие на алкохол за различен период.

Изследване на дъха

Алкохолът обикновено може да бъде открит чрез дрегер между 12 и 24 часа, в зависимост от изпитото количество.

Изследване на урината

Стандартните тестове могат да открият алкохол до около 12 часа след употреба.

По-чувствителните EtG тестове могат да установят негови метаболити между 24 и 72 часа, а понякога и по-дълго.

Кръвни изследвания

Кръвните тестове дават най-точна информация за моментната концентрация на алкохол и се използват за определяне на BAC.

Коса

Следите от алкохол могат да останат откриваеми в косата до 90 дни, което прави този метод подходящ за оценка на продължителна употреба.

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Може ли да изтрезнеем по-бързо?

Това е един от най-разпространените митове.

Експертите подчертават, че:

Пиенето на вода не ускорява разграждането на алкохола. То само предпазва организма от обезводняване.

Кафето не премахва алкохола от организма. То може временно да намали усещането за сънливост, но човек остава със същата концентрация на алкохол в кръвта.

Физическата активност също няма съществен ефект , въпреки че някои изследвания предполагат минимално ускоряване на елиминирането.

Единственият фактор, който реално намалява концентрацията на алкохол, е времето.

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Кога алкохолът става опасен?

При прием на големи количества за кратък период може да се развие алкохолно отравяне, което представлява спешно медицинско състояние.

Симптомите могат да включват:

обърканост;

нарушена координация;

затруднен говор;

повръщане;

силно забавено или затруднено дишане;

загуба на съзнание;

кома.

С увеличаване на концентрацията на алкохол в кръвта рискът от тежки усложнения нараства значително.

Алкохолът и кърменето

Според международните здравни препоръки най-безопасният избор по време на кърмене е избягването на алкохола.

Ако все пак бъде консумирана една стандартна напитка, специалистите препоръчват да се изчакат поне два часа преди следващото кърмене. Изцеждането на кърма след употреба на алкохол не премахва съдържащия се в нея алкохол, тъй като той намалява едва когато концентрацията му спадне и в кръвта.

Въпросът колко време остава алкохолът в организма няма еднозначен отговор. Влияние оказват количеството изпит алкохол, скоростта на консумация, храненето, възрастта, полът и здравословното състояние. Макар организмът да разгражда алкохола с относително постоянна скорост, няма доказан метод този процес да бъде ускорен.

Ако ви предстои шофиране, медицинско изследване или просто искате да разберете по-добре как алкохолът влияе на организма, информираността е най-сигурният начин да вземете безопасно решение. Прочетете повече по темата от надеждни медицински източници и при съмнения се консултирайте със здравен специалист.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници