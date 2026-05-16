Задържането на теглото след диета е истинското изпитание за всеки, който е отслабвал. Според ново международно проучване, представено на Европейския конгрес по затлъстяване (ECO 2026) в Истанбул, отговорът може да бъде изненадващо прост, около 8500 крачки на ден.
Изследователите установяват, че хората, които увеличават дневните си крачки до това ниво по време на програма за отслабване и продължават да ги поддържат след това, са значително по-успешни в избягването на разочароващия йо-йо ефект при диети.
Научете колко крачки на ден за отслабване са оптимални според науката, защо ходенето е недооценен инструмент за поддържане на килограмите и как тази проста стратегия може да промени дългосрочно здравето ви.
Защо връщането на теглото е такъв голям проблем
Според авторите на проучването, около 80% от хората с наднормено тегло или затлъстяване, които първоначално отслабват, връщат част или цялото изгубено тегло в рамките на три до пет години.
„Най-важното и най-голямо предизвикателство при лечението на затлъстяването е предотвратяването на връщането на теглото", обяснява проф. Маруан Ел Гош от Катедрата по биомедицински, метаболитни и невронни науки към Университета на Модена и Реджо Емилия, Италия.
Именно затова откриването на ефективна стратегия за превенция на затлъстяването и трайно задържане на килограмите има огромна клинична стойност.
Какво показва анализът на близо 4000 възрастни
Изследователският екип от Италия и Ливан прави систематичен преглед и мета-анализ на 18 рандомизирани контролирани проучвания, като 14 от тях с общо 3758 възрастни са включени в окончателния анализ.
Основните характеристики на участниците:
- Средна възраст: 53 години
- Среден индекс на телесна маса (BMI): 31 kg/m²
- Държави: Великобритания, САЩ, Австралия, Япония и др.
- 1987 души са участвали в програми за промяна в начина на живот (LSM)
- 1771 души са били в контролни групи
Програмите за LSM комбинират диетични препоръки с насоки за повече ходене и проследяване на дневните крачки, разделени във фаза на отслабване и фаза на поддържане.
Повече крачки означават по-малко върнато тегло
В началото на проучванията двете групи имат сходна двигателна активност, около 7200–7280 крачки дневно. След това резултатите се разделят драматично:
- Участниците в LSM програмите увеличават средните си крачки до 8454 на ден в края на фазата на отслабване
- Те губят средно 4,39% от телесното си тегло (около 4 кг)
- В края на фазата на поддържане поддържат средно 8241 крачки на ден
- Запазват дългосрочна загуба на тегло от 3,28% (около 3 кг)
- Контролната група не увеличава значително активността си и не отслабва
Интересното е, че отслабването с ходене не е свързано с по-голяма загуба на тегло по време на самата диета. Според изследователите това се обяснява с факта, че калоричният дефицит и движението работят различно – ограничаването на калориите има по-силен ефект върху краткосрочното отслабване, докато ходенето е ключово за дългосрочното задържане.
Защо именно 8500 крачки?
Експертите от Университета на Модена и Реджо Емилия препоръчват тази стойност не като магическо число, а като практически достижима цел, която:
- е реалистична за повечето възрастни
- е проста и достъпна стратегия без нужда от фитнес зала
- не изисква финансови инвестиции
- може да се проследява лесно с телефон или смарт устройство
- съчетава двигателна активност всеки ден с останалите ангажименти
„Увеличаването на броя крачки до 8500 на ден е проста и достъпна стратегия за предотвратяване на връщането на теглото", подчертава проф. Ел Гош.
Ползите от ходене пеша извън везната
Освен помощта при задържане на теглото след диета, редовното ходене носи и други предимства:
- Подобрява сърдечно-съдовото здраве
- Намалява нивата на стрес и подобрява съня
- Поддържа костите и ставите активни
- Подкрепя метаболитното здраве и регулацията на кръвната захар
Преди да започнете каквато и да е програма за отслабване или повишена физическа активност, особено ако имате хронични заболявания, винаги се консултирайте с лекар или специалист.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
Източници
- El Ghoch, M. и колектив.International Journal of Environmental Research and Public Health, 2026. Ефект от увеличаването на дневните крачки върху отслабването и задържането на теглото: систематичен преглед и мета-анализ
ScienceDaily. Учени: 8500 крачки на ден могат да спрат връщането на теглото –
European Congress on Obesity (ECO 2026), Истанбул, Турция, 12–15 май 2026 г. (Европейски конгрес по затлъстяване)
- Department of Biomedical, Metabolic and Neural Sciences, University of Modena and Reggio Emilia, Италия.