Задържането на теглото след диета е истинското изпитание за всеки, който е отслабвал. Според ново международно проучване, представено на Европейския конгрес по затлъстяване (ECO 2026) в Истанбул, отговорът може да бъде изненадващо прост, около 8500 крачки на ден

Изследователите установяват, че хората, които увеличават дневните си крачки до това ниво по време на програма за отслабване и продължават да ги поддържат след това, са значително по-успешни в избягването на разочароващия йо-йо ефект при диети.

Снимка: iStock

Научете колко крачки на ден за отслабване са оптимални според науката, защо ходенето е недооценен инструмент за поддържане на килограмите и как тази проста стратегия може да промени дългосрочно здравето ви.

Защо връщането на теглото е такъв голям проблем

Според авторите на проучването, около 80% от хората с наднормено тегло или затлъстяване, които първоначално отслабват, връщат част или цялото изгубено тегло в рамките на три до пет години.

„Най-важното и най-голямо предизвикателство при лечението на затлъстяването е предотвратяването на връщането на теглото", обяснява проф. Маруан Ел Гош от Катедрата по биомедицински, метаболитни и невронни науки към Университета на Модена и Реджо Емилия, Италия.

Именно затова откриването на ефективна стратегия за превенция на затлъстяването и трайно задържане на килограмите има огромна клинична стойност.

Какво показва анализът на близо 4000 възрастни

Изследователският екип от Италия и Ливан прави систематичен преглед и мета-анализ на 18 рандомизирани контролирани проучвания, като 14 от тях с общо 3758 възрастни са включени в окончателния анализ.

Снимка: Canva

Основните характеристики на участниците:

  • Средна възраст: 53 години
  • Среден индекс на телесна маса (BMI): 31 kg/m²
  • Държави: Великобритания, САЩ, Австралия, Япония и др.
  • 1987 души са участвали в програми за промяна в начина на живот (LSM)
  • 1771 души са били в контролни групи

Програмите за LSM комбинират диетични препоръки с насоки за повече ходене и проследяване на дневните крачки, разделени във фаза на отслабване и фаза на поддържане.

Повече крачки означават по-малко върнато тегло

В началото на проучванията двете групи имат сходна двигателна активност, около 7200–7280 крачки дневно. След това резултатите се разделят драматично:

Първата крачка към здравето: Тайната на правилното ходене

  • Участниците в LSM програмите увеличават средните си крачки до 8454 на ден в края на фазата на отслабване
  • Те губят средно 4,39% от телесното си тегло (около 4 кг)
  • В края на фазата на поддържане поддържат средно 8241 крачки на ден
  • Запазват дългосрочна загуба на тегло от 3,28% (около 3 кг)
  • Контролната група не увеличава значително активността си и не отслабва

Интересното е, че отслабването с ходене не е свързано с по-голяма загуба на тегло по време на самата диета. Според изследователите това се обяснява с факта, че калоричният дефицит и движението работят различно – ограничаването на калориите има по-силен ефект върху краткосрочното отслабване, докато ходенето е ключово за дългосрочното задържане.

Снимка: Canva

Защо именно 8500 крачки?

Експертите от Университета на Модена и Реджо Емилия препоръчват тази стойност не като магическо число, а като практически достижима цел, която:

10 000 крачки на ден? Само 7000 намаляват риска от смърт с 47%

  • е реалистична за повечето възрастни
  • е проста и достъпна стратегия без нужда от фитнес зала
  • не изисква финансови инвестиции
  • може да се проследява лесно с телефон или смарт устройство
  • съчетава двигателна активност всеки ден с останалите ангажименти

„Увеличаването на броя крачки до 8500 на ден е проста и достъпна стратегия за предотвратяване на връщането на теглото", подчертава проф. Ел Гош.

Ползите от ходене пеша извън везната

Освен помощта при задържане на теглото след диета, редовното ходене носи и други предимства:

  • Подобрява сърдечно-съдовото здраве
  • Намалява нивата на стрес и подобрява съня
  • Поддържа костите и ставите активни
  • Подкрепя метаболитното здраве и регулацията на кръвната захар

10 000 крачки или 7 мин. упражнения: Кое реално топи мазнините?

Преди да започнете каквато и да е програма за отслабване или повишена физическа активност, особено ако имате хронични заболявания, винаги се консултирайте с лекар или специалист.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници

 

  1. El Ghoch, M. и колектив.International Journal of Environmental Research and Public Health, 2026. Ефект от увеличаването на дневните крачки върху отслабването и задържането на теглото: систематичен преглед и мета-анализ

  2. ScienceDaily. Учени: 8500 крачки на ден могат да спрат връщането на теглото 

  3. European Congress on Obesity (ECO 2026), Истанбул, Турция, 12–15 май 2026 г. (Европейски конгрес по затлъстяване)

  4. Department of Biomedical, Metabolic and Neural Sciences, University of Modena and Reggio Emilia, Италия.