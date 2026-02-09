Препоръката за 10 000 крачки дневно от години се възприема като универсален ориентир за здраве и контрол на теглото. Все повече научни публикации обаче показват, че това число не е основано на медицински резултати, а че интензивността на физическата активност може да има по-голямо значение за метаболизма и контрола на теглото.
Анализи, публикувани в JAMA Internal Medicine и коментирани от експерти от Harvard Medical School, насочват вниманието към кратките високоинтензивни тренировки като ефективна алтернатива, особено при ограничено време за спорт.
Откъде идва препоръката за 10 000 крачки?
Числото „10 000 крачки” се появява за първи път в Япония през 1964 г., когато компания пуска на пазара педометър, наречен "Manpo-kei" (което означава „измервател на 10 000 стъпки”). По-късно препоръката се разпространява глобално, без да бъде валидирана като медицински праг.
Какво показват данните за броя стъпки?
Проучване, публикувано в JAMA Internal Medicine и анализирано от Harvard Medical School, проследява над 16 000 жени и установява, че:
- здравните ползи се увеличават до около 7 000–7 500 крачки дневно;
- след този праг допълнителните ползи са ограничени;
- темпото на движение е съществен фактор, независимо от броя крачки.
Изводът на авторите е, че повече движение е по-добре от по-малко, но не съществува универсално „магическо число“.
Кратките интензивни тренировки в научните анализи
Какво представлява HIIT
HIIT (High-Intensity Interval Training) включва кратки периоди на максимално усилие, редувани с кратка почивка. Общата продължителност на тренировката често е под 10 минути.
Какво показват мета-анализите?
Мета-анализ в British Journal of Sports Medicine сравнява HIIT с умерена физическа активност (включително ходене) и отчита, че:
- при някои групи HIIT води до по-голямо намаление на мастната маса;
- ефектите се постигат за по-кратко време;
- резултатите варират според възраст, здравословно състояние и ниво на подготовка.
Изследователите подчертават, че HIIT не е подходящ за всички, особено без предварителна оценка на здравето.
Защо интензивността има значение?
Физиологичният ефект на интензивните тренировки се свързва с т.нар. EPOC ефект – повишена консумация на кислород след натоварване, при която организмът продължава да изразходва енергия и след края на тренировката.
Според ACSM’s Health & Fitness Journal, този механизъм може да:
- подобри инсулиновата чувствителност;
- подпомогне контрола на теглото;
- повлияе положително кардио-респираторния капацитет.
Ходене срещу бягане: какво сравняват изследванията
Изследване на Lawrence Berkeley National Laboratory, публикувано в Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, показва, че:
- при еднаква измината дистанция ходенето и бягането изгарят сходно количество енергия;
- интензивната активност постига същия ефект за по-кратко време;
- изборът зависи от целите, времето и индивидуалния риск.
Как да се интерпретират тези данни?
Експертите са единодушни, че:
- няма единна формула, валидна за всички;
- ходенето остава безопасна и ефективна форма на движение за голяма част от населението;
- кратките интензивни тренировки могат да бъдат полезни като допълнение, а не задължително като заместител.
Научните данни поставят под съмнение идеята, че 10 000 крачки дневно са универсален стандарт. Вместо това фокусът постепенно се измества към качеството и интензивността на движението, съобразени с индивидуалните възможности.
Кратките високоинтензивни тренировки могат да предложат ефективен вариант за хора с ограничено време, но не заместват нуждата от редовно движение и медицинска преценка, особено при хронични заболявания.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
