Ако следите теглото си, се стремите да намалите захарта в диетата си или имате заболяване, изискващо контрол на кръвната захар, вероятно се питате дали трябва да ограничите плодовете. 

Добрата новина е, че за разлика от газираните напитки, бонбоните и бисквитите, плодовете с ниско съдържание на захар предлагат ценни фибри, антиоксиданти и витамини, без да натоварват рязко организма.

Защо фибрите са ключови за усвояването на глюкозата

Плодовете съдържат фруктоза, естествена захар, но и вода, антиоксиданти, витамини, минерали и фибри. 

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„Диетичните фибри помагат за нормализиране на нивата на кръвната захар, като забавят скоростта, с която глюкозата навлиза в кръвообращението след храносмилане. Храните, богати на фибри, се усвояват по-бавно и по този начин ограничават рязкото покачване на кръвната захар след въглехидратно хранене“, обяснява пред Verywell д-р Ема М. Лейнг, клиничен професор и директор на диетологията в Университета на Джорджия.

Именно съотношението между фибри и фруктоза определя до голяма степен гликемичния индекс на плодовет, колкото повече фибри съдържа един плод спрямо захарта си, толкова по-плавно е усвояването на глюкозата.

Важно е да се знае, че храненето е само един от факторите, влияещи на кръвната захар при хора с метаболитно забоялване. Физическата активност, приемът на лекарства, стресът, дехидратацията и менструалният цикъл също играят роля.

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Топ 8 плода с ниско съдържание на захар

1. Къпини

Порция от 1 чаша: 7 г захар, 8 г фибри. Къпините и витамин С вървят ръка за ръка, една чаша съдържа повече от него, отколкото малка мандарина или лайм. Плодът има и изразени антиоксидантни и противовъзпалителни свойства.

2. Киви

Един среден плод без кожица: 6,7 г захар, 2,3 г фибри. Връзката между киви и кръвна захар се дължи на високото съдържание на витамин С и фибри. Проучвания сочат, че два жълти киви дневно могат да заменят нуждата от добавки с витамин С.

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3. Кайсии

Един пресен плод: 3 г захар, 1 г фибри. Кайсиите съдържание на захар е сред най-ниските в списъка, но при сушен вариант стойността скача рязко, около 4 големи сушени кайсии съдържат вече 21 г захар, затова е добре да се консумират умерено.

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4. Ананас

Половин чаша прясен плод: 9 г захар, 1 г фибри. Ananasът и бромелаинът,  противовъзпалителен ензим, съдържащ се в плода, го правят ценен избор, за разлика от консервирания вариант в сироп, който може да съдържа до 25 г захар на порция.

5. Диня

Една чаша: 9,6 г захар, 1 г фибри. Динята осигурява хидратация и ликопен, над 90% от плода е вода, а антиоксидантът ликопен подпомага клетъчната защита на организма.

Снимка: Canva

6. Череши

Половин чаша обелени плодове: 10 г захар, 1,5 г фибри. Черешите и калият вървят заедно с високо съдържание на витамин С, което ги прави добър избор за междинно хранене или десерт.

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7. Грейпфрут

Половин среден плод: 10 г захар, 2 г фибри. Темата грейпфрут и инсулин често се обсъжда заедно с лекарствени взаимодействия, плодът може да повлияе на усвояването на определени медикаменти, затова консултацията с лекар е задължителна. Сокът от грейпфрут съдържа по-малко фибри и се усвоява по-бързо от кръвната захар в сравнение с целия плод.

8. Папая

Една чаша нарязан плод: 13 г захар, 2,8 г фибри. Папаята и антиоксидантите в неяш, включително витамини A, C и E, я правят ценна добавка към салати и смутита. Хора с алергия към латекс трябва да са внимателни, тъй като плодът съдържа сходни протеини.

Плодовете имат място в балансираната диета

Дори при метаболитно заболяване храненето с пресни плодове остава важна част от здравословния хранителен режим, въпросът е кога и как се консумират. 

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„Кръвната захар реагира по-благоприятно на плодове, съчетани с фибри, белтъчини и мазнини. Ако обаче основният прием на плодове идва от сокове, смутита и десерти, те обикновено съдържат повече добавена захар и по-малко фибри, което може да предизвика инсулинов скок“, посочва д-р Лейнг.

Защо плодовете ви подуват и причиняват газове?

Консумацията на голямо количество фруктоза наведнъж повишава кръвната захар, затова тя препоръчва порциите плодове да се разпределят през целия ден, стъпка, полезна както за превенция на захарен диабет, така и за хората, които вече го управляват.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници

 

  1. Verywell Health. 8 плода с ниско съдържание на захар

  2. Harvard Health.  Плодът на месеца: костилкови плодове

  3. Онкологичен център „Мемориъл Слоун Кетъринг“. Бромелаин

  4. Американска сърдечна асоциация. Папаята: богата на хранителни вещества

  5. Harvard Health. Плодове, полезни за кръвната захар при диабет