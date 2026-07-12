Плодовете са в основата на всеки разговор за здравословно хранене, но около тях се въртят и изненадващо много неверни твърдения. Има ли „правилен“ час за консумация? Опасни ли са преди лягане?

Вредят ли на хора с диабет? Лекари обясняват девет от най-разпространените митове за плодовете и какво всъщност показват наличните данни.

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Мит 1 и 2: Плодовете трябва да се ядат само на празен стомах

Според това твърдение, консумирани заедно с храна, плодовете „губят“ хранителната си стойност, а забавеното храносмилане води до дискомфорт.

Тънкото черво е с дължина около 6 метра и има напълно достатъчно време да усвои хранителните вещества независимо дали плодът е изяден самостоятелно или на празен стомах, това не е задължително условие.

Отговорът на въпроса забавят ли плодовете храносмилането е частично да, фибрите наистина забавят преминаването на храната към тънките черва, но това не пречи на усвояването, а по-скоро удължава усещането за ситост.

Мит 3 и 4: Има „оптимален час“ за плодове, а вечер трябва да се избягват

Твърди се, че метаболизмът „заспива“ през деня и трябва да бъде „активиран“, а плодовете преди сън и напълняване са свързани помежду си чрез повишена кръвна захар.

Организмът не преминава внезапно в режим на съхранение на мазнини при заспиване, а продължава да изразходва енергия през цялата нощ. Според проучвания, цитирани от Healthline, метаболизмът и храненето не се влияят от часа, в който е изяден плодът, значение имат общият дневен прием и балансът на калориите.

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Мит 5: Плодовете са забранени при диабет

Мнозина смятат, че захарта в плодовете автоматично ги прави опасни за хора с диабет.

Повечето плодове имат нисък до среден гликемичен индекс, което означава по-плавно покачване на кръвната захар в сравнение с рафинирани въглехидрати. Според Diabetes UK, плодове при диабет могат и трябва да бъдат част от менюто, като контролът на диабета зависи от общия хранителен баланс, а не от изключването на конкретни храни.

Мит 6 и 7: Сушените плодове и сокът са равностойни на цял плод

Дебатът пресни срещу сушени плодове и фреш или цял плод е чест в социалните мрежи.

Пресните плодове съдържат повече витамин С и вода; сушените са концентрирани по калории и захар, затова изискват контрол на порциите.

Сокоизстискването премахва по-голямата част от фибрите в плодовете , а според Mayo Clinic, целият плод осигурява по-добро усещане за ситост при по-малко калории.

Мит 8 и 9: Захарта в плодовете (фруктозата) е вредна, а детокс соковете пречистват тялото

Опасенията за фруктоза вреда обикновено се отнасят за подсладени напитки, а не за цели плодове, които съдържат фибри, забавящи усвояването на захарта.

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По отношение на соковете за детоксикация, няма убедителни научни доказателства, че те „пречистват" организма, според MedicalNewsToday, тялото вече разполага със собствена детоксикираща система (черен дроб и бъбреци). Продължителна замяна на храненията само със сокове може да лиши организма от нужните хранителни вещества.

Плодове и здравословно хранене вървят ръка за ръка независимо от часа на консумация. Няма научна опора твърденията, че плодовете трябва да се ядат само сутрин, само на гладно или никога вечер.

Диетолозите препоръчват балансиран хранителен режим, включващ разнообразни пресни и понякога сушени плодове, като част от стратегия за здравословно отслабване и добро усвояване на хранителни вещества. Важно е да се отбележи, че всеки плод може да предизвика алергия към плодове, при съмнение за такава реакция е препоръчително да се потърси лекар.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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