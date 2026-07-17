Числото на кантара може да варира с килограми в рамките на един и същи ден и това обърква мнозина, които следят теглото си. 

Отговорът се крие не толкова в самия кантар, колкото в момента, в който стъпвате на него. Проучвания сочат конкретен час на денонощието, в който измерването на теглото дава най-достоверни и последователни резултати. 

Ето какво трябва да знаете, ако искате точно измерване на теглото и по-добро проследяване на прогреса си.

Защо сутринта е най-доброто време за теглене

Най-точното измерване на теглото се случва сутрин, преди хранене или пиене на течности и след ползване на тоалетна.

Според статия в Health.com ключът е в постоянството, важно е да се тегли по едно и също време всеки ден, за да се получат сравними данни между отделните измервания. 

Снимка: Canva

През деня теглото естествено се покачва заради приема на храна и течности, хормонални промени, както и задържане на вода и сол, процес, при който по-солена храна кара тялото да задържа повече течности и временно да „вдига“ числото на кантара.

Именно тези колебания в теглото през деня правят следобедното или вечерното теглене по-малко надеждно за дългосрочно проследяване.

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Ежедневно или седмично теглене?

Тук мненията на експертите се разминават в зависимост от целта.

  • За хора, които не се опитват да отслабнат,  достатъчно е теглото да се следи периодично, например при годишен профилактичен преглед или веднъж седмично у дома.
  • За хора в процес на отслабване, препоръката е за теглене поне веднъж седмично, а много съвременни програми за отслабване и проследяване на теглото застъпват ежедневно измерване.

Снимка: Canva

Според клинично проучване, публикувано в Contemporary Clinical Trials, хората, които се тглят ежедневно, постигат по-добри резултати при отслабване и по-успешно възприемат навици за контрол на теглото. 

Подобни изводи се потвърждават и от изследване в International Journal of Obesity,  редовното наблюдение помага на хората да реагират навреме на възходяща тенденция, преди тя да стане трудна за обръщане. Това е и ключова мотивация за отслабване при дългосрочни програми.

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Кога кантарът не е добра идея

Ежедневното теглене не е подходящо за всеки. Хора с анамнеза за анорексия, булимия или други разстройства на хранителното поведение, както и такива с тревожност около кантара, е добре да ограничат честотата на измерване или да потърсят подкрепа от специалист, ако наблюдението на теглото се превръща в източник на стрес.

От друга страна, при определени здравословни състояния, сърдечна недостатъчност или бъбречно заболяване, редовното проследяване на теглото е важна част от лечебния план, тъй като внезапно покачване може да сигнализира за задържане на течности при сърдечна недостатъчност. В подобни случаи консултация с кардиолог е задължителна.

Снимка: Canva

Показатели извън кантара

Специалисти по хранене посочват, че числото на кантара е само част от картината. Други полезни показатели включват:

  • обиколки на тялото и как пасват дрехите;
  • лабораторни резултати, свързани с метаболитно здраве;
  • ниво на енергия и качество на съня;
  • фитнес измервания и прогрес в тренировъчния процес;
  • измерване на мазнини и мускулна маса, а не само общо тегло.

Според Националния институт по диабет и храносмилателни и бъбречни заболявания на САЩ (NIDDK), ежедневните здравословни навици, качествено хранене, физическа активност и достатъчно сън, подобряват здравето дори когато числото на кантара не се променя. 

Напълнява ли се от статини?

За индивидуален подход е добре да се потърси диетолог или ендокринолог, които да преценят цялостната картина на здравословния начин на живот, а не само едно число.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници

 

  1. Health.com.  Кога е най-доброто време за измерване на теглото

  2. American Heart Associationа. Как теглото влияе на здравето

  3. Contemporary Clinical Trials. Клинично проучване за ежедневно самотеглене и загуба на тегло

  4. American Journal of Human Biology.  Изследване на дневни колебания в телесното тегло

  5. International Journal of Obesity. Проучване за ефекта на ежедневното теглене върху резултатите от отслабване

  6. American Heart Association.  Управление на симптомите при сърдечна недостатъчност

  7. NIDDK. Здравословни съвети за възрастни: хранене и физическа активност

  8. International Journal of Molecular Sciences.  Изследване на метаболитното здраве и телесния състав

  9. CDC. Съвети за баланс между хранене и физическа активност