Числото на кантара може да варира с килограми в рамките на един и същи ден и това обърква мнозина, които следят теглото си.
Отговорът се крие не толкова в самия кантар, колкото в момента, в който стъпвате на него. Проучвания сочат конкретен час на денонощието, в който измерването на теглото дава най-достоверни и последователни резултати.
Ето какво трябва да знаете, ако искате точно измерване на теглото и по-добро проследяване на прогреса си.
Защо сутринта е най-доброто време за теглене
Най-точното измерване на теглото се случва сутрин, преди хранене или пиене на течности и след ползване на тоалетна.
Според статия в Health.com ключът е в постоянството, важно е да се тегли по едно и също време всеки ден, за да се получат сравними данни между отделните измервания.
През деня теглото естествено се покачва заради приема на храна и течности, хормонални промени, както и задържане на вода и сол, процес, при който по-солена храна кара тялото да задържа повече течности и временно да „вдига“ числото на кантара.
Именно тези колебания в теглото през деня правят следобедното или вечерното теглене по-малко надеждно за дългосрочно проследяване.
Ежедневно или седмично теглене?
Тук мненията на експертите се разминават в зависимост от целта.
- За хора, които не се опитват да отслабнат, достатъчно е теглото да се следи периодично, например при годишен профилактичен преглед или веднъж седмично у дома.
- За хора в процес на отслабване, препоръката е за теглене поне веднъж седмично, а много съвременни програми за отслабване и проследяване на теглото застъпват ежедневно измерване.
Според клинично проучване, публикувано в Contemporary Clinical Trials, хората, които се тглят ежедневно, постигат по-добри резултати при отслабване и по-успешно възприемат навици за контрол на теглото.
Подобни изводи се потвърждават и от изследване в International Journal of Obesity, редовното наблюдение помага на хората да реагират навреме на възходяща тенденция, преди тя да стане трудна за обръщане. Това е и ключова мотивация за отслабване при дългосрочни програми.
Кога кантарът не е добра идея
Ежедневното теглене не е подходящо за всеки. Хора с анамнеза за анорексия, булимия или други разстройства на хранителното поведение, както и такива с тревожност около кантара, е добре да ограничат честотата на измерване или да потърсят подкрепа от специалист, ако наблюдението на теглото се превръща в източник на стрес.
От друга страна, при определени здравословни състояния, сърдечна недостатъчност или бъбречно заболяване, редовното проследяване на теглото е важна част от лечебния план, тъй като внезапно покачване може да сигнализира за задържане на течности при сърдечна недостатъчност. В подобни случаи консултация с кардиолог е задължителна.
Показатели извън кантара
Специалисти по хранене посочват, че числото на кантара е само част от картината. Други полезни показатели включват:
- обиколки на тялото и как пасват дрехите;
- лабораторни резултати, свързани с метаболитно здраве;
- ниво на енергия и качество на съня;
- фитнес измервания и прогрес в тренировъчния процес;
- измерване на мазнини и мускулна маса, а не само общо тегло.
Според Националния институт по диабет и храносмилателни и бъбречни заболявания на САЩ (NIDDK), ежедневните здравословни навици, качествено хранене, физическа активност и достатъчно сън, подобряват здравето дори когато числото на кантара не се променя.
За индивидуален подход е добре да се потърси диетолог или ендокринолог, които да преценят цялостната картина на здравословния начин на живот, а не само едно число.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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Източници
- Health.com. Кога е най-доброто време за измерване на теглото
Contemporary Clinical Trials. Клинично проучване за ежедневно самотеглене и загуба на тегло
American Journal of Human Biology. Изследване на дневни колебания в телесното тегло
International Journal of Obesity. Проучване за ефекта на ежедневното теглене върху резултатите от отслабване
American Heart Association. Управление на симптомите при сърдечна недостатъчност
NIDDK. Здравословни съвети за възрастни: хранене и физическа активност
International Journal of Molecular Sciences. Изследване на метаболитното здраве и телесния състав