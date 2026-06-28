Много жени поне веднъж са си задавали въпроса „Колко трябва да тежа?“. Независимо дали причината е желание за отслабване, профилактичен преглед или просто любопитство, числото на кантара често се превръща в своеобразен ориентир за здравето. Нов анализ, публикуван в Health, обаче показва, че универсален отговор не съществува. Макар статистиката да отчита средно тегло за различните възрастови групи, здравословното тегло е строго индивидуално и зависи от много повече фактори от ръста и годините.

Според специалистите най-честата грешка е да се сравняваме със средните стойности за населението. Те са полезни за научни анализи, но не могат да определят дали конкретен човек е здрав. Генетиката, телесният състав, физическата активност, хормоналните промени и наличието на определени заболявания оказват далеч по-голямо влияние върху оптималното тегло.

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Средното тегло не означава идеално тегло

Данните показват, че средното тегло при жените се променя с възрастта. Обикновено то постепенно се увеличава между 40-та и 65-та година, когато настъпват промени в хормоналния баланс, метаболизмът естествено се забавя, а мускулната маса започва постепенно да намалява. След тази възраст при много жени се наблюдава обратна тенденция – теглото започва леко да намалява, основно заради загубата на мускулна маса, по-ниската физическа активност и промените в апетита.

Именно затова специалистите подчертават, че средните стойности не трябва да се възприемат като цел, към която всяка жена трябва да се стреми. Две жени на една и съща възраст и с еднакъв ръст могат да имат различно тегло и въпреки това и двете да бъдат в отлично здравословно състояние.

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Защо ръстът има значение

Една от причините да не съществува универсално „правилно“ тегло е, че височината оказва пряко влияние върху телесната маса. По-високите хора естествено имат повече костна, мускулна и съединителна тъкан, което означава, че нормалното им тегло обикновено е по-високо.

Затова лекарите използват показатели, които разглеждат теглото спрямо ръста, а не като самостоятелна стойност. Най-разпространеният сред тях е индексът на телесната маса (ИТМ), който съпоставя килограмите с височината и позволява по-обективна оценка на риска от определени заболявания.

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Достатъчен ли е индексът на телесната маса?

Макар ИТМ да остава един от най-често използваните инструменти в медицинската практика, експертите предупреждават, че той има своите ограничения.

Формулата не отчита каква част от теглото се дължи на мускули, а каква – на мастна тъкан. Така например активно спортуваща жена с добре развита мускулатура може да попадне в категорията „наднормено тегло“, въпреки че реалният ѝ риск за здравето е нисък.

По тази причина специалистите препоръчват ИТМ да се разглежда като ориентир, а не като окончателна диагноза. Много по-точна оценка се получава, когато той се комбинира с други показатели като обиколка на талията, кръвно налягане, нива на холестерола, кръвната захар и общата физическа форма.

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Какво още влияе върху теглото?

Освен възрастта и ръста, телесното тегло се определя от сложното взаимодействие между наследствеността и начина на живот.

Гените могат да влияят върху скоростта на метаболизма, разпределението на мастната тъкан и предразположението към напълняване. Сънят също играе важна роля, тъй като неговият недостиг нарушава хормоните, които регулират чувството за глад и ситост.

Храненето и физическата активност остават сред най-силните фактори, върху които човек може да повлияе. Диета, богата на ултрапреработени храни и захар, както и заседналият начин на живот, увеличават риска от покачване на теглото. От друга страна, редовното движение помага за запазване на мускулната маса и за по-ефективно изразходване на енергия.

При някои жени върху теглото могат да окажат влияние и заболявания като хипотиреоидизъм, синдром на поликистозните яйчници, депресия, както и приемът на определени медикаменти.

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Защо кантарът не казва цялата истина

Една жена може да бъде в рамките на така нареченото „нормално“ тегло и въпреки това да има високо кръвно налягане, повишена кръвна захар или неблагоприятни стойности на холестерола. В същото време друга жена с по-високо тегло може да бъде физически активна, да има добра сърдечно-съдова форма и отлични лабораторни показатели.

https://svetatnazdraveto.bg/dieti-i-fitnes/8-zdravni-navika-koito-lekarite-smjatat-za-vredni.html

Затова съвременната медицина все по-често разглежда здравето като комбинация от множество фактори, а не като число върху кантара.

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Как да поставите реалистична цел

Специалистите препоръчват, когато човек реши да промени теглото си, да не се стреми към определено число, а към устойчиви навици. Постепенното подобряване на храненето, достатъчният сън, редовната физическа активност и проследяването на показателите за здраве дават много по-добри резултати от краткосрочните диети. Ако има съмнения за заболяване или затруднения в контрола на теглото, най-разумната стъпка е консултацията с лекар или регистриран диетолог, който може да изготви индивидуален план.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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