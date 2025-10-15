Начало / Диети и фитнес

Киноа: Суперхрана за отслабване и силен имунитет

Киноата е естествено безглутенова, може да помогне за добро сърдечно здраве, регулиране на нивата на холестерола и кръвната захар
В последните години киноата се превърна в една от суперхраните, предпочитана не само като една от безглутеновите алтернативи, но и заради изключително богатия си хранителен състав. 

Макар да е отглеждана от хилядолетия и наричана от древните – свещена храна, днес тя е по-популярна отвсякога. За разлика от повечето растителни храни, киноата е пълноценен протеин, което означава, че съдържа всички незаменими аминокиселини. 

Освен това, киноата е чудесна храна за сърдечното здраве, регулира нивата на холестерола и кръвната захар, намалява риска от диабет и е чудесен източник на фибри, пише Healthline

Хранителен състав на киноата

Киноата и люспите от киноа са добри източници на:

  • Фолат
  • Желязо
  • Тиамин
  • Мед
  • Магнезий
  • Манган
  • Фосфор
  • Калий
  • Цинк

Ето разпределението на хранителните вещества за 1 чаша (около 185 грама) сварена киноа: 

  • Калории: 222
  • Протеини: 8 грама
  • Мазнини: 3,55 грама
  • Въглехидрати: 39 грама
  • Фибри: 5 грама
  • Фолат: 19% от дневната стойност (ДН)
  • Витамин B6: 13% от ДН
  • Витамин E: 8% от ДН
  • Мед: 39% от ДН
  • Желязо: 15% от ДН
  • Цинк: 18% от ДН
  • Манган: 51% от ДН
  • Магнезий: 28% от ДН
  • Калий: 7% от ДН
  • Фосфор: 22% от ДН

Както при много суперхрани, киноата се използва, за да накара пакетираните закуски и зърнените закуски да звучат по-здравословно, отколкото са в действителност.

Снимка: iStock

Шоколадовите блокчета и подсладените зърнени закуски често все още са с високо съдържание на захар, така че не забравяйте да прочетете етикета преди да консумирате, ако спазвате стриктна диета.

Киноата е естествено безглутенова

Някои хора с глутенова непоносимост, включително тези с цьолиакия и не-цьолиакия глутенова чувствителност, трябва да избягват храни, съдържащи глутен. 

Непоносимост към глутен: Какви са симптомите?

Хората, спазващи безглутенова диета, трябва да избират безглутенови алтернативи на зърнени храни, съдържащи глутен, като пшеница, ечемик и ръж. Киноата е естествено безглутенова и е хранителен избор за хора, които искат или трябва да изключат глутена от диетата си. 

Киноата е добър източник на протеин

В сравнение с други зърнени храни, киноата е добър източник на протеин, осигурявайки 8 грама на 1 сварена чаша (185 грама). Киноата често се нарича пълноценен протеин. Това е така, тъй като съдържа всичките девет незаменими аминокиселини, които тялото ви не може да произведе самостоятелно.

Киноата е богата фибри и помага за отслабване

Друго важно предимство на киноата е високото ѝ съдържание на фибри. Киноата съдържа повече фибри от няколко други популярни зърнени храни, като кафяв ориз. Порция от 1 чаша (195 грама) варен кафяв ориз съдържа 3,51 грама фибри, с 1,67 грама по-малко от същата порция киноа. Добавянето на богати на фибри храни като киноа към вашето хранене помага за поддържане на храносмилателното ви здраве, като същевременно подхранва полезните бактерии в червата.

Снимка: iStock

Приемът на диета с високо съдържание на фибри може да ви помогне да поддържате умерено телесно тегло. Фибрите спомагат за чувството за ситост. Комбинирането на храни с високо съдържание на фибри като киноа с храни с високо съдържание на протеини може да ви помогне да се чувствате сити след хранене и може да ви помогне да ядете здравословни порции.

Киноата съдържа основни витамини и минерали

Киноата съдържа няколко витамина и минерала, които често липсват в диетата на много хора. Проучванията показват, че много деца и възрастни не консумират достатъчно витамини и минерали, включително фолат, калий, желязо и магнезий.

10 ползи от амарант: Суперхраната за здраво сърце и имунитет

Киноата съдържа магнезий, калий, желязо, фибри и фолат. Фолатът е витамин, който е особено важен по време на бременност поради ролята му в растежа и развитието на плода. 

Важно е да се отбележи, че киноата съдържа някои антинутриенти, включително: 

  • Сапонин
  • Танини
  • Фитинова киселина

Те могат да се свържат с определени хранителни вещества като желязо и магнезий, намалявайки тяхното усвояване.

Въпреки това, изплакването, накисването или покълването на киноата преди готвене може да намали съдържанието на антинутриенти.

Киноата може да е от полза за сърдечното здраве

Някои проучвания показват, че консумацията на киноа може да е от полза за определени аспекти на метаболитното и сърдечно-съдовото здраве. Консумацията на киноа и продукти на основата на киноа може да е от полза за:

  • Регулиране на кръвната захар
  • Телесно тегло
  • Нива на триглицеридите

Проучване от 2017 г. сред 50 души с наднормено тегло или затлъстяване показва, че участници, консумирали по 50 грама киноа дневно в продължение на 12 седмици, в сравнение с контролна група, която консумира 25 грама киноа дневно, показва значително намалени нива на триглицериди.

10 билки, които могат да ви помогнат да отслабнете

Въпреки че тези резултати показват, че киноата влияе положително върху кардиометаболитното здраве, цялостната ви диета и начин на живот са от най-голямо значение, когато става въпрос за намаляване на риска от заболяване.

Съвети за приготвяне на киноа и включване в менюто

Киноата може да бъде готова за консумация само за 15-20 минути.  

  • Изплакнете обилно 1 чаша киноа с помощта на фина цедка.
  • Сложете 2 чаши вода в тенджера и увеличете котлона на силен огън.
  • Добавете изплакнатата киноа с щипка сол.
  • Варете 15-20 минути.
  • Киноата би трябвало да е попила по-голямата част от водата и да е придобила пухкав вид.

Можете да използвате киноа както в сладки, така и в солени рецепти.

  • Използвайте сварена киноа за закуска заедно с препечен хляб и авокадо.
  • Може да я консумирате за закуска в топла каша, закуска с мюсли, гарнирана с пресни плодове, ядки и мед.
  • Добавете сварената киноа в различни видове салати (зелени салати, боб, нахут и други).
  • Добавете сварена киноа към супи или яхнии.
  • Използвайте я като заместител на ориза или пастата в любимите си ястия, за да си набавите повече протеин.

Можете лесно да намерите много разнообразни рецепти за киноа, включително за закуска, обяд и вечеря. Тя е добър избор на въглехидрати, тйъ като съдържа фибри, минерали, антиоксиданти и протеини. Освен това е без глутен, вкусна, универсална и лесна за приготвяне.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

 
