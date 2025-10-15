Киноа: Суперхрана за отслабване и силен имунитет

В последните години киноата се превърна в една от суперхраните, предпочитана не само като една от безглутеновите алтернативи, но и заради изключително богатия си хранителен състав.

Макар да е отглеждана от хилядолетия и наричана от древните – свещена храна, днес тя е по-популярна отвсякога. За разлика от повечето растителни храни, киноата е пълноценен протеин, което означава, че съдържа всички незаменими аминокиселини.

Освен това, киноата е чудесна храна за сърдечното здраве, регулира нивата на холестерола и кръвната захар, намалява риска от диабет и е чудесен източник на фибри, пише Healthline.

Хранителен състав на киноата

Киноата и люспите от киноа са добри източници на:

Фолат

Желязо

Тиамин

Мед

Магнезий

Манган

Фосфор

Калий

Цинк

Ето разпределението на хранителните вещества за 1 чаша (около 185 грама) сварена киноа:

Калории: 222

Протеини: 8 грама

Мазнини: 3,55 грама

Въглехидрати: 39 грама

Фибри: 5 грама

Фолат: 19% от дневната стойност (ДН)

Витамин B6: 13% от ДН

Витамин E: 8% от ДН

Мед: 39% от ДН

Желязо: 15% от ДН

Цинк: 18% от ДН

Манган: 51% от ДН

Магнезий: 28% от ДН

Калий: 7% от ДН

Фосфор: 22% от ДН

Както при много суперхрани, киноата се използва, за да накара пакетираните закуски и зърнените закуски да звучат по-здравословно, отколкото са в действителност.

Снимка: iStock

Шоколадовите блокчета и подсладените зърнени закуски често все още са с високо съдържание на захар, така че не забравяйте да прочетете етикета преди да консумирате, ако спазвате стриктна диета.

Киноата е естествено безглутенова

Някои хора с глутенова непоносимост, включително тези с цьолиакия и не-цьолиакия глутенова чувствителност, трябва да избягват храни, съдържащи глутен.

Хората, спазващи безглутенова диета, трябва да избират безглутенови алтернативи на зърнени храни, съдържащи глутен, като пшеница, ечемик и ръж. Киноата е естествено безглутенова и е хранителен избор за хора, които искат или трябва да изключат глутена от диетата си.

Киноата е добър източник на протеин

В сравнение с други зърнени храни, киноата е добър източник на протеин, осигурявайки 8 грама на 1 сварена чаша (185 грама). Киноата често се нарича пълноценен протеин. Това е така, тъй като съдържа всичките девет незаменими аминокиселини, които тялото ви не може да произведе самостоятелно.

Киноата е богата фибри и помага за отслабване

Друго важно предимство на киноата е високото ѝ съдържание на фибри. Киноата съдържа повече фибри от няколко други популярни зърнени храни, като кафяв ориз. Порция от 1 чаша (195 грама) варен кафяв ориз съдържа 3,51 грама фибри, с 1,67 грама по-малко от същата порция киноа. Добавянето на богати на фибри храни като киноа към вашето хранене помага за поддържане на храносмилателното ви здраве, като същевременно подхранва полезните бактерии в червата.

Снимка: iStock

Приемът на диета с високо съдържание на фибри може да ви помогне да поддържате умерено телесно тегло. Фибрите спомагат за чувството за ситост. Комбинирането на храни с високо съдържание на фибри като киноа с храни с високо съдържание на протеини може да ви помогне да се чувствате сити след хранене и може да ви помогне да ядете здравословни порции.

Киноата съдържа основни витамини и минерали

Киноата съдържа няколко витамина и минерала, които често липсват в диетата на много хора. Проучванията показват, че много деца и възрастни не консумират достатъчно витамини и минерали, включително фолат, калий, желязо и магнезий.

Киноата съдържа магнезий, калий, желязо, фибри и фолат. Фолатът е витамин, който е особено важен по време на бременност поради ролята му в растежа и развитието на плода.

Важно е да се отбележи, че киноата съдържа някои антинутриенти, включително:

Сапонин

Танини

Фитинова киселина

Те могат да се свържат с определени хранителни вещества като желязо и магнезий, намалявайки тяхното усвояване.

Въпреки това, изплакването, накисването или покълването на киноата преди готвене може да намали съдържанието на антинутриенти.

Киноата може да е от полза за сърдечното здраве

Някои проучвания показват, че консумацията на киноа може да е от полза за определени аспекти на метаболитното и сърдечно-съдовото здраве. Консумацията на киноа и продукти на основата на киноа може да е от полза за:

Регулиране на кръвната захар

Телесно тегло

Нива на триглицеридите

Проучване от 2017 г. сред 50 души с наднормено тегло или затлъстяване показва, че участници, консумирали по 50 грама киноа дневно в продължение на 12 седмици, в сравнение с контролна група, която консумира 25 грама киноа дневно, показва значително намалени нива на триглицериди.

Въпреки че тези резултати показват, че киноата влияе положително върху кардиометаболитното здраве, цялостната ви диета и начин на живот са от най-голямо значение, когато става въпрос за намаляване на риска от заболяване.

Съвети за приготвяне на киноа и включване в менюто

Киноата може да бъде готова за консумация само за 15-20 минути.

Изплакнете обилно 1 чаша киноа с помощта на фина цедка.

Сложете 2 чаши вода в тенджера и увеличете котлона на силен огън.

Добавете изплакнатата киноа с щипка сол.

Варете 15-20 минути.

Киноата би трябвало да е попила по-голямата част от водата и да е придобила пухкав вид.

Можете да използвате киноа както в сладки, така и в солени рецепти.

Използвайте сварена киноа за закуска заедно с препечен хляб и авокадо.

Може да я консумирате за закуска в топла каша, закуска с мюсли, гарнирана с пресни плодове, ядки и мед.

Добавете сварената киноа в различни видове салати (зелени салати, боб, нахут и други).

Добавете сварена киноа към супи или яхнии.

Използвайте я като заместител на ориза или пастата в любимите си ястия, за да си набавите повече протеин.

Можете лесно да намерите много разнообразни рецепти за киноа, включително за закуска, обяд и вечеря. Тя е добър избор на въглехидрати, тйъ като съдържа фибри, минерали, антиоксиданти и протеини. Освен това е без глутен, вкусна, универсална и лесна за приготвяне.